エドマン一家に長女が誕生

祝福の声で溢れた。ドジャースのトミー・エドマン内野手と妻のクリスティン夫人が27日（日本時間28日）に共同でインスタグラムを更新。第2子となる長女の誕生を報告した。「何てキュートなの」「おめでとうエドマンファミリー」など反響が殺到している。

生まれたばかりの赤ちゃんを、エドマン、クリスティン夫人、長男イーライくんが温かく出迎えている。家族の貴重な写真を6枚アップし、「Worth the wait． Welcome to the world， Ava Edman（待った甲斐がありました。この世界へようこそ、エヴァ・エドマン）」と思いを綴った記した。

この投稿には、ドジャース球団公式インスタグラムも「おめでとうエドマンファミリー。そしてこの世界へようこそエヴァ」とコメントした他、大谷翔平投手やブレイク・スネル投手をはじめ、ドジャース関係者も続々と「いいね」で祝福。「かわいいムチムチちゃん」「最高だわ」「おめでとう！」「かわいすぎるわ」など、続々とコメントが寄せられている。

エドマンは2024年途中からドジャースに加入。無類の勝負強さでチームをワールドシリーズ制覇に導き、5年7400万ドル（約111億円）で契約延長。昨季は故障もあって97試合出場にとどまり、オフにに右足手術を受け、今季開幕に間に合うかは不透明となっている。（Full-Count編集部）