テレビ朝日の弘中綾香アナウンサー（34）が26日深夜に放送された同局「伊沢みなみかわのクイズに出ない世界」（月曜深夜2・36）に出演。ホテルに1人で泊まった際にする「背徳感」を味わう行動を明かした。

今回は新企画「マダム綾香の部屋」が放送された。同企画は弘中アナがモデルやインフルエンサーなどの芸能活動をしている女子高生6人の悩みを聞いて解決するというもの。

その中で、高校生に大人気の番組「今日、好きになりました。」に参加し、SNS総フォロワー数100万人以上の多田梨音から「ホテルで1人寂しい時どうすればいい?」といった悩みを打ち明けられた。

この解決策の答えが問題として出題され、お笑いタレント・みなみかわが「それはよく…マダム綾香さんもやられてるんですか?」と尋ねた。弘中アナは「いや…私も家ではやらないけれども、どこか地方とかに行った時に1人の時にやる」と答えた。

「旦那さんにも見られたくない感じのこと?」という質問には「あ〜うんうんうん。できたらね」と何度もうなずいた。続けて「これは男女かかわらず」とし「頻繁にはやらないけど、なんかちょっとね…背徳感もあるし」とヒントを伝えた。

解答タイムでは東大出身のタレントでクイズプレーヤーの伊沢拓司が「枕を殴る」、みなみかわは「動画見ながら爆食い」とした。正解VTRで弘中アナは「この（1人の）時間でしかできないことしたら?めっちゃケンタ（ケンタッキー）食べるとか。1人でベッドの上でケンタ食べちゃうとか」とアドバイスしており、みなみかわが正解だった。

この答えに伊沢は「マダムの背徳…それかよ!油ギッシュなものをベッドの上で食べる背徳!」と思わず叫んだ。弘中アナは「はい」とうなずき「結局ね、こういったものが一番ストレス発散になりますから」と伝えた。