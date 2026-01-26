°²ÅÄ°¦ºÚ¡¢´Á»ú¥¯¥¤¥º¤ÎÆñÌä¤Ç¶ÃØ³¤ÎÀµ²ò¡ª¡Ö¤¤¤ä¡¢¤¹¤´¤¤¡×¤È¥µ¥ó¥É°ËÃ£¤âÃ¦Ë¹
1·î24Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤Î¡Ø¥µ¥ó¥É¥¦¥£¥Ã¥Á¥Þ¥ó¡õ°²ÅÄ°¦ºÚ¤ÎÇî»Î¤Á¤ã¤ó¡Ù¤Ë¡¢ÆüËÜ¤ÎÅÁÅýÊ¸²½¤ò°¦¤¹¤ë¡ÈÇî»Î¤Á¤ã¤ó¡É¤È¤·¤Æ¡È´Á»úÇî»Î¤Á¤ã¤ó¡É¤¬ÅÐ¾ì¡£´Á»ú¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ë¥ß¥¹¥Æ¥ê¡¼¤ò¾Ò²ð¤·¤¿¡£
´Á»ú¥¯¥¤¥º¥³¡¼¥Ê¡¼¤Ç¤Ï¡¢°²ÅÄ°¦ºÚ¤¬½ÀÆð¤ÊÈ¯ÁÛÎÏ¤ÇÆñÌä¤ËÀµ²ò¤¹¤ë°ìËë¤â¡Ä¡£
¡Ú±ÇÁü¡Û¡ÖÖá¸ÊÌ¦¸Ê¡×¤È¤¤¤¦»Í»ú½Ï¸ìÃÎ¤Ã¤Æ¤ë¡©
º£²óÅÐ¾ì¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢´Á¸¡1µé¤ËÃæ³Ø1Ç¯¤«¤é8²óÏ¢Â³¤Ç¹ç³Ê¤·¡¢´Á¸¡¶¨²ñ¤«¤éÉ½¾´¤µ¤ì¤¿ÃÎ¼±¤Î»ý¤Á¼ç¤Ç¤¢¤ë¡È´Á»úÇî»Î¤Á¤ã¤ó¡É¤³¤È³Ñ¼¯æûÅÍ¤¯¤ó¡Ê16ºÐ¡Ë¡£
¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ç¤ÏæûÅÍ¤¯¤ó¤¬¡¢¼ÂºÝ¤ËÆüËÜ¤Î³¤·³¤Ç»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¤È¸À¤ï¤ì¤ëÁÏºî´Á»ú¡Ö³¤·³´Á»ú¡×¤ò¾Ò²ð¡£¡ÖÊÆ¤Ø¤ó¤ËÎÓ¤È½ñ¤¤¤Æ¥Ï¥ä¥·¥é¥¤¥¹¤ÈÆÉ¤à¡×¤Ê¤É¡¢ÆÃÄê¤Î½¸ÃÄ¤ÇÆÈ¼«¤Î´Á»ú¤¬À¸¤Þ¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö´Á»ú¤ÎÎÉ¤µ¤Ç¤¢¤ê¥í¥Þ¥ó¤Ç¤â¤¢¤ë¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
ÀÎ¤ÎÆüËÜ¤Ç¤Ï¤â¤Ã¤È¼«Í³¤Ë´Á»ú¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤½¤¦¡£¹¾¸Í»þÂåº¢¤Ë¤Ï´Á»ú¤òÁÏºî¤¹¤ëÍ·¤Ó¤¬Î®¹Ô¤Ã¤¿¤È¤¤¤¤¡¢æûÅÍ¤¯¤ó¤Ï¼°Äâ»°ÇÏ¤È¤¤¤¦ºî²È¤¬½ñ¤¤¤¿³ê·ÎËÜ¤Ë½Ð¤Æ¤¯¤ë´Á»ú¤ò¥¯¥¤¥º·Á¼°¤Ç¾Ò²ð¤·¤¿¡£
¡Ö¡ÈÀáÊ¬¡É¤ò´Á»ú1Ê¸»ú¤ÇÉ½¤¹¤È¡©¡×¤È¤¤¤¦ÌäÂê¤Ç¤Ï¡¢¥µ¥ó¥É¥¦¥£¥Ã¥Á¥Þ¥ó¡¦°ËÃ£¤ß¤¤ª¤¬¡Öµ´¡ÜÆ¦¡×¡¢°²ÅÄ°¦ºÚ¤¬¡Öµ´¡ÜÊ§¡×¤È¤¤¤¦´Á»ú¤òÁÏºî¤¹¤ë¤Ê¤«¡¢¸«»ö¥µ¥ó¥É¥¦¥£¥Ã¥Á¥Þ¥ó¡¦ÉÙß·¤¿¤±¤·¤¬Àµ²ò¤¹¤ë¡£
¤½¤·¤Æ¤³¤Î¤¢¤È¡¢¡ÖÎø°¦¤Ç¤¤¤¦¡È¿¶¤ë¡É¤ò´Á»ú1Ê¸»ú¤ÇÉ½¸½¤¹¤ë¤È¡©¡×¤È¤¤¤¦ÆñÌä¤¬½ÐÂê¡£ÉÙß·¤ÎÄÁ²óÅú¤Ë¾Ð¤¤¤¬µ¯¤³¤ë¤Ê¤«¡¢°²ÅÄ¤¬¡ÖÃË¤Ø¤ó¤Ëº¸±¦µÕ¤Ë½ñ¤«¤ì¤¿¡È½÷¡É¡×¤È¤¤¤¦»ú¤ò½ñ¤¡¢¡Ö¤½¤Ã¤Ý¸þ¤¤¤Á¤ã¤¦¡×¤È²óÅú¤·¤¿¡£
¤³¤ì¤¬¸«»öÀµ²ò¤Ç¡¢°²ÅÄËÜ¿Í¤â¶Ã¤¤¤¿ÍÍ»Ò¤ò¸«¤»¤ë¡£°ËÃ£¤Ï°²ÅÄ¤ÎÈ¯ÁÛÎÏ¤Ë¡Ö¤¤¤ä¡¢¤¹¤´¤¤¡£¤è¤¯¤ï¤«¤Ã¤¿¤ï¡×¤ÈÃ¦Ë¹¤·¤Æ¤¤¤¿¡£