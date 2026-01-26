夕食会出席後にデコピンとの記念ショットを公開

ドジャースの大谷翔平投手が25日（日本時間26日）にインスタグラムを更新し、愛犬・デコピンを抱きかかえる1枚などをアップした。前回2024年にもニューヨークでの夕食会後に2ショットを投稿。今回大谷は“特製”のMVDプレートを持っていた。

大谷は24日（同25日）にニューヨークで行われた全米野球記者協会（BBWAA）のニューヨーク支部が主催する夕食会に真美子夫人ともに参加。愛犬・デコピンは会場に姿を見せていなかったが、2024年の参加時と同じく、ニューヨークには訪れていたようだ。

大谷は2024年に夕食会を終えると、デコピンを抱えて2ショットを投稿。しかしデコピンの表情が晴れず、「なぜ彼がとても悲しそうなのか分からない」との文言も添えていた。

しかし、今回はデコピンはカメラ目線。さらに大谷の手には自身が授与されたMVPのプレートではなく、「Decoy Ohtani」という名前とともに「National League Most Valuable Dog」（ナショナルリーグ最優秀犬）とデザインされたプレートを持っていた。（Full-Count編集部）