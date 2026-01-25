ÂçÃ«æÆÊ¿¤Î¡È¤é¤·¤µ¡ÉÞú¤à90Ê¬¡¡Àä»¿¤µ¤ì¤¿¿ÍÊÁ¡Ä´Ó¤¯·É°¦¡¢»ëÀþ¤ÎÀè¤Ë¤¤¤¿¿¿Èþ»ÒÉ×¿Í
¡¡¿ÍÊÁ¤ÎÞú¤à1»þ´ÖÈ¾¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£ºòÇ¯¥Ê¡¦¥ê¡¼¥°¤ÎMVP¤Ëµ±¤¤¤¿¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡¦ÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¤Ï24Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö25Æü¡Ë¡¢Á´ÊÆÌîµåµ¼Ô¶¨²ñ¡ÊBBWAA¡Ë¤Î¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯»ÙÉô¤¬¼çºÅ¤¹¤ëÍ¼¿©²ñ¤Ë½ÐÀÊ¤·¤¿¡£¹±Îã¤Î¥¹¥Ô¡¼¥Á¤Ç¤ÏÎ®¤Á¤ç¤¦¤Ê±Ñ¸ì¤Ç¼þ°Ï¤Ø´¶¼Õ¤ò½Ò¤Ù¡¢»²²Ã¼Ô¤È¤Î¼Ì¿¿»£±Æ¤ä¥µ¥¤¥ó¤Ê¤É¤Ë²÷¤¯±þ¤¸¤Æ¤¤¤¿»Ñ¤¬°õ¾ÝÅª¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡µ¤²¹¤Ï¥Þ¥¤¥Ê¥¹10ÅÙ¤Ç¡¢È©¤¬ÄË¤à¤è¤¦¤Ê´¨µ¤¤È¤Ê¤Ã¤¿¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¡£ÂçÃ«¤Ï·ëº§¸å½é¤á¤Æ¤È¤Ê¤ëÍ¼¿©²ñ»²²Ã¤Ç¡¢¿¿Èþ»ÒÉ×¿Í¤È¤È¤â¤Ë²ñ¾ì¤Ë»Ñ¤ò¸«¤»¤¿¡£¼Ö¤ò¹ß¤ê¤¿ÂçÃ«¤Ï¡¢¹õ¤¤¥³¡¼¥È¤Ë¿È¤òÊñ¤ó¤À¿¿Èþ»ÒÉ×¿Í¤Î¼ê¤ò¼è¤Ã¤Æ¥¨¥¹¥³¡¼¥È¡£¼«¿È¤â¹õ¤¤¥À¥Ö¥ë¤Î¥¹¡¼¥Ä¤Ë¥·¥ã¥Ä¤ò¹ç¤ï¤»¡¢¤ªÂ·¤¤¥«¥é¡¼¤Î¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥È¤Ç»²²Ã¤·¤¿¡£
¡¡³«²ñ¤Î¤¢¤¤¤µ¤Ä¤¬½ª¤ï¤ë¤È¡¢ÂçÃ«¤éÁª¼ê¤Ï²ñ¾ì¤Î¶ù¤Ç¾·ÂÔ¤µ¤ì¤¿¾ã³²¤Î¤¢¤ë»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ä¤½¤Î²ÈÂ²¤é¤Ø¡¢¥µ¥¤¥ó¤ä¼Ì¿¿»£±Æ¤Î¥Õ¥¡¥ó¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£¤³¤³¤Ç¤âÂç¿Íµ¤¤Ç¿Í¤À¤«¤ê¤Î½ÐÍè¤Æ¤¤¤¿ÂçÃ«¤Ï¡¢¹ø¤ò¶þ¤á¤Æ¾¯Ç¯¤é¤Ë´ó¤êÅº¤¤¤Ê¤¬¤é¾Ð´é¤Ç²¿ÅÙ¤â¼Ì¿¿»£±Æ¤Ë±þ¤¸¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¸å¤ÏÃÅ¾å¤ÇÎÙ¤Î¥Ý¡¼¥ë¡¦¥¹¥¡¼¥ó¥ºÅê¼ê¤ÈÃÌ¾Ð¤·¤Ê¤¬¤é¿©»ö¤·¡¢ºÇÁ°¤Î¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤ËºÂ¤ë¿¿Èþ»ÒÉ×¿Í¤È¥¢¥¤¥³¥ó¥¿¥¯¥È¤ò¸ò¤ï¤¹¾ìÌÌ¤â¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡¥×¥ì¥¼¥ó¥¿¡¼¤ÎÊÆ¥¹¥Ý¡¼¥ÄÀìÌç»ï¡Ö¥¹¥Ý¡¼¥Ä¡¦¥¤¥é¥¹¥È¥ì¥¤¥Æ¥Ã¥É¡×¤Î¥È¥à¡¦¥Ù¥ë¥Ç¥å¡¼¥Áµ¼Ô¤Ï¡¢ÂçÃ«¤Î¥×¥ì¡¼¤òÀä»¿¤·¤¿¸å¡¢¡Ö¤â¤Ã¤ÈÁÇÀ²¤é¤·¤¤¤Î¤Ï¥·¥ç¥¦¥Ø¥¤¤Î¿ÍÊÁ¤Ç¤¹¡£»ä¤¬¡ÊÂçÃ«¤ò¸«¤Æ¡Ë»×¤¤½Ð¤¹¸ÀÍÕ¤Ï¡Ø¥ê¥¹¥Ú¥¯¥È¡Ù¤Ç¤¹¡£¥²¡¼¥à¡¢Áê¼ê¡¢¿³È½¡¢¥Õ¥¡¥ó¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Î¥ê¥¹¥Ú¥¯¥È¤Ç¤¹¡£Èà¤Î¤è¤¦¤Ê¿Í¤ÏÂ¾¤Ë¤¤¤Þ¤»¤ó¡×¤È¶¯Ä´¤·¡¢ÂçÃ«¤òÃÅ¾å¤Ë¾å¤²¤ë¡£
¡¡ÂçÃ«¤ÏºòÇ¯¤ËÆóÅáÎ®Éüµ¢¤ò²Ì¤¿¤·¡¢¼«¿È4ÅÙÌÜ¤È¤Ê¤ëMVP¤ò¼õ¾Þ¡£Æüº¢¤«¤é¼þ°Ï¤Ø¤Î´¶¼Õ¤ò¸ý¤Ë¤·¤Æ¤¤¿ÂçÃ«¤Ï¤³¤³¤Ç¤â¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Î´Ø·¸¼Ô¡¢Î¢Êý¡¢¥¨¡¼¥¸¥§¥ó¥È²ñ¼Ò¡¢¤½¤·¤Æ¡¢¡Ö°¦¤¹¤ëºÊ¤Ç¤¢¤ë¿¿Èþ»Ò¡¢Ì¼¡¢¥Ç¥³¥Ô¥ó¤Ø¡£ËÍ¤Î¿ÍÀ¸¤òË¤«¤Ë¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡£¤¤¤Ä¤âËÍ¤Î¤½¤Ð¤Ë¤¤¤Æ¤¯¤ì¤Æ´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¡¢¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤ËºÂ¤ë¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¿ÍÊª¤Ë¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈÌÜ¤òÇÛ¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢¼þ°Ï¤Ø¤Î¡È¥ê¥¹¥Ú¥¯¥È¡É¤òËº¤ì¤º¡¢¥¹¥Ô¡¼¥Á¤òÄù¤á¤¯¤¯¤Ã¤¿¡£
¡¡Á°²ó½ÐÀÊ¤·¤¿2024Ç¯¤Ë¤Ï¡¢¸µ¥¢¥¹¥È¥í¥º´ÆÆÄ¤Î¥À¥¹¥Æ¥£¡¦¥Ù¥¤¥«¡¼»á¤«¤é¡Ö¤³¤ÎÃË¤Ïº£¤Þ¤Ç¸«¤Æ¤¤¿Ãæ¤ÇºÇ¤âºÍÇ½¤¬¤¢¤ëÁª¼ê¤Î°ì¿Í¤À¡×¤È¾Ò²ð¤ò¼õ¤±¤¿¡£Ã¯¤«¤é¤â°¦¤µ¤ì¤ëÂçÃ«¡£ÍèÇ¯¡¢¤½¤·¤ÆºÆÍèÇ¯¡Ä¡Ä¡£º£¸å¡¢²¿ÅÙ¤³¤Î¾ì¤ÇÈà¤ÎÀ¨¤µ¤¬¾Î»¿¤µ¤ì¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£¡Ê¾åÌîÌÀÞ« / Akihiro Ueno¡Ë