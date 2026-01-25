「アメリカジョッキークラブカップ」が中山競馬場で行われた

G2「アメリカジョッキークラブカップ」が25日、中山競馬場で行われた。3番人気のショウヘイが道中好位から抜け出し、1位で入線した。競馬ファンも沸き立つ中、否応なく野球ファンも興奮せざるを得なかった。

力量を発揮した。マスカレードボール、ミュージアムマイル、さらにゲルチュタールとスター馬が揃う4歳世代のショウヘイ。最後は中団から一気に抜け出し、2分10秒8の好タイムで押し切った。重賞2勝目。もっとも3番人気だったものの、実は“予感”するファンも少なくなかった。

ドジャース・大谷翔平投手を連想させる馬名もあって、ショウヘイは以前から高い人気を集めていた。そして今週は大谷に関するビッグニュースがいくつも飛び込んできた。22日（日本時間23日）には米専門局「MLBネットワーク」による現役選手トップ100のランキングで、大谷は2年連続4度目の1位に輝いた。

さらにこの日は海の向こうニューヨークで、全米野球記者協会（BBWAA）のニューヨーク支部が主催する「夕食会」が開催された。昨年に3年連続4度目のMVPに輝いた大谷は真美子夫人と出席し、約2分19秒による英語スピーチで家族やドジャースへの感謝の思いを明かしていた。

大谷のスピーチから約5時間後に行われた「アメリカジョッキークラブカップ」でもショウヘイが席巻して大きな話題に。「やはりアメリカジョッキークラブカップは（大谷）ショウヘイだったか」「今日の朝に大谷の授賞式のニュース見てたから買えた！」「大谷さんMVP受賞してショウヘイがきっちり勝ってくるあたり因果」「大谷じゃないショウヘイ」「大谷翔平（ショウヘイ）選手がアメリカで大活躍しているので狙い、正解でした笑」「まじショウヘイ、大谷やん」「ほらね勝つと思ったわ」などと、ネット上のファンも納得の様子だった。（Full-Count編集部）