本拠地で響いた快音…元NCAA1部アスリートの実力

ドジャースがワールドシリーズ3連覇へ向け補強を進める中、本拠地で思わぬ“逸材”が注目を集めている。大谷翔平投手を引き合いに出し、米ファンからは「今すぐ契約を」などの声が相次いでいる。

白のシャツに黒のロングパンツ、赤色のバットを持って打撃ケージに登場したのは、地元局「スポーツネット・ロサンゼルス」でレポーターを務めるキルステン・ワトソンさんだ。ワトソンさんは自身のインスタグラムを更新し、本拠地ドジャースタジアムでの打撃練習を投稿した。

ワトソンさんは動画内で「野球を仕事にしているけど、ティーボール以来打っていない女の子」と文字を添えたが、鋭いスイングから快音を響かせ、強烈な打球を飛ばすと大喜び。バット投げも披露し、周囲も大盛り上がりを見せていた。投稿では「結局のところ、私は野球を知っているのよ」と付け加えていた。

この投稿には、元エンゼルスのレポーターで現在は米スポーツ局「FOXスポーツ」に在籍するアレックス・カリーさんも「破壊したわ！」と大興奮。また、ワトソンさんがコロンビア大時代に全米大学体育協会（NCAA）1部のバレーボール選手として活躍した経歴を持つことから「1部選手はやはり1部選手だ。素晴らしいわ」と称賛する声もあった。

さらに、「もう十分だ。10年10億ドル（約1558億円）契約だ」との声も。大谷の10年7億ドル（当時1014億円）を超えるオファーを提示するファンに、ワトソンさんも泣き笑い絵文字付きで返信した。他にも「大好きよ。ところでショウヘイって誰？」「今すぐ彼女に契約を」「春季キャンプのロースター入りだね」「ショウスティン・オウトソン」など、大谷を引き合いに出した声も寄せられていた。（Full-Count編集部）