全米野球記者協会（BBWAA）のニューヨーク支部が主催する夕食会に出席した

昨季、3年連続4度目の最優秀選手（MVP）に輝いたドジャースの大谷翔平投手は24日（日本時間25日）、全米野球記者協会（BBWAA）のニューヨーク支部が主催する夕食会に出席した。会場では米メディア「ジ・アスレチック」の敏腕記者、ケン・ローゼンタール氏が「実は英語力は素晴らしいんです」とスピーチを期待した。

大谷が夕食会に出席するのは、MVPを受賞したエンゼルス時代の2024年オフ以来2年ぶり。初参加は新人王を受賞したオフの2019年で、昨年はロサンゼルス市内で大規模な山火事が起きたことに配慮して欠席。ビデオメッセージのみの出演となった。

2024年の夕食会は黒のタキシードを着た正装スタイルで参加し、約2分間、英語でスピーチを行った。昨年もビデオメッセージで英語で感謝した。

ライブ配信をしている米ポッドキャスト番組「ファウル・テリトリー」内でローゼンタール記者は「オオタニは過去にも英語のスピーチを行っています。またやってくれると予想しています」とコメント。ヤンキースOBのエリック・クラッツ氏も「彼ら（大谷とジャッジ）のスピーチを聞けることはとてもクールです。なぜなら、あまり慣れていなさそうですし、彼らは何だって上手にやってしまいます」と期待した。（Full-Count編集部）