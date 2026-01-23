コーディルテクノロジーは、メールをLINEに転送するLINE公式アカウント「メール転送」において、生成AIを活用した要約機能の提供を2026年1月23日(金)より開始しました。

「あなた専用のメールアドレス」に届いたメールをLINEへ転送するこのサービスに、長文メールの内容を瞬時に把握できる新機能が追加。

読むのが億劫な長文や外国語のメールも、要点を手軽に確認できる利便性の向上について紹介します。

コーディルテクノロジー LINE公式アカウント「メール転送」AI要約機能

提供開始日：2026年1月23日(金)

サービスURL：http://www.codyltech.com/mail-to-line/

「メール転送」は、専用メールアドレス宛に届いたメールをLINEで受け取れるシンプルな仕組みが好評のサービスです。

しかし、LINEのトーク画面で長文のメールを読むことは、スマートフォンでの閲覧において手間と時間がかかる課題がありました。

今回追加されたAI要約機能により、長いメールも要約文でサクッと内容を把握できるようになり、メール確認のストレスを大幅に軽減します。

英語メールも日本語で要約

新機能では、単に文章を短くするだけでなく、英語などの他言語で届いたメールの内容も日本語で要約して通知されます。

これにより、読むのに時間がかかる外国語のメールでも、重要なポイントを即座に理解することが可能です。

もちろん、要約だけでなく元のメール本文もLINEへ転送されるため、要約を見て重要だと判断したものだけをじっくり読み込むといった使い分けができます。

「メール転送」サービスの活用シーン

SNSの普及でメールチェックの頻度が下がる中、このサービスは「見落とし防止」や「即時対応」に役立ちます。

学校や塾、自治体からのお知らせ、ネットショッピングの配達連絡など、生活に必要な情報をLINEでタイムリーに受け取ることが可能です。

ビジネスシーンにおいても、ウェブからの問い合わせや予約通知などの「生の情報」をLINEに集約することで、機会損失を防ぎ、迅速な顧客対応を実現します。

LINE上で「メール転送」と友だちになり、チャットで会話するだけで無料で簡単に利用開始できるこのサービス。

AIの力でさらに便利になったメール管理を、ぜひ体験してみてください。

コーディルテクノロジー「メール転送」AI要約機能の紹介でした。

