「子どもはゲームや対戦が好き」…“得点”を競う練習の効果

野球の技術を向上させる上で、「再現性」を高めることは欠かせない。そのためには「数」をこなすのが必須だが、心身ともに未熟な小学校低学年にとっては苦行になりかねない。宮城教育大軟式野球部監督で、軟式の競技普及にも務め、息子が所属するスポーツ少年団でも小学校低学年に接してきた経験を持つ畠山和也さんは、「料理にこっそりにんじんを入れるように、手を変え品を変え、『違うことをしているように見えてやっていることは実は同じ』という状況を作ることが効果的」と考える。

「子どもはゲームや対戦が好きなので、『得点』の要素を持たせると、なんぼでも打ちます」と畠山さん。「今日は100球打とう」と指示しても気が乗らないが、チーム分けをして飛距離に応じた得点を競わせると、喜んで取り組むという。

高得点を取れると「なぜ打てるのか」がわかってその打ち方を極めるようになり、勝負に敗れると「なぜ打てないか」を考え、高得点を取るための打ち方を追求するようになる。「質の良い練習をたくさんやらないと再現性は身につかないんです」。ゲーム感覚とはいえ、数をこなすことで同じ動きを繰り返す再現性は自然と身につく。

守備面でいえばノックも集中力や忍耐力が求められるが、畠山さんは「ノックを飽きさせない方法はあると思います」と口にする。打撃練習と同じように得点を競わせるのも1つの手だが、さまざまなポジションを守らせるのも効果的だ。

「まずは『次の試合でどこを守りたいか』聞いて、そのポジションを守らせる。そうすると火がついて、下手でも一生懸命やる場面を何度も見てきました」。自ら希望したポジションであれば、何度ミスをしようと食らいつく。ここでもやはり、数をこなすことが成長を促す。

ノックでは複数ポジションに挑戦「気づく機会を与えたい」

その後は複数のポジションを守らせ、時にはじゃんけんやアミダくじで守備位置を決めることもあったという。低学年だからといって球が飛んで来にくい外野や一塁、三塁だけを守らせるのではなく、難易度の高い二遊間なども経験させる。もちろんミスの連続だが、だからこそうまくなる方法を考える。

「一度経験しているかどうかで全然違う。いろいろな可能性に気づいてほしいし、それを気づかせる権利は指導者だけが持っている。この年代は未来につながる土台を作る層なので、大人が可能性をつぶしてはいけない。気づく機会を与えることが重要だと思うんです」。数を強いるのではなく、子どもが自然と何度もトライしたくなる環境を作る。工夫を凝らすことで子どもの可能性は広がっていく。（川浪康太郎 / Kotaro Kawanami）