¡ÖË½ÎÏÆ°²è³È»¶¡×¤Ç¸©¶µ°Ñ¤¬¶ÛµÞ²ñµÄ¡¡´Ø·¸Éô¶É¤ÎÏ¢·È¶¯²½³ÎÇ§¡ÚÆÁÅç¡Û
SNS¾å¤ÇË½ÎÏÆ°²è¤Î³È»¶¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç¤¤¤ë¤³¤È¤ò¼õ¤±¡¢¸©¶µ°é°Ñ°÷²ñ¤Ï1·î22Æü¤Ë¶ÛµÞ²ñµÄ¤ò³«¤¡¢´Ø·¸Éô¶É¤ÎÏ¢·È¶¯²½¤ò³ÎÇ§¤·¤Þ¤·¤¿¡£
22Æü¤Ë³«¤«¤ì¤¿¶ÛµÞ²ñµÄ¤Ë¤Ï¡¢¸©¶µ°é°Ñ°÷²ñ¤ÎÃæÀîÀÆ»Ë¶µ°éÄ¹¤ò»Ï¤á¡¢¸©·Ù¤ä¸©´Ø·¸Éô¶É¤ÎÉôÄ¹¤é¤¬½ÐÀÊ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ËÁÆ¬¡¢ÃæÀî¶µ°éÄ¹¤Ï¡¢º£¡¢Á´¹ñ¤ÇÌäÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëSNS¤Ç¤ÎË½ÎÏÆ°²è³È»¶¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÈï³²»ùÆ¸¤ÎÂº¸·¤ò½ý¤Ä¤±¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¶µ°é´Ä¶¤òÃø¤·¤¯Â»¤Ê¤¤ÃÇ¤¸¤ÆÍÆÇ§¤Ç¤¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ê¤¤¡×¤È½Ò¤Ù¡¢¸½¾õ¤Ø¤Î´íµ¡´¶¤ò¼¨¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤Î¾å¤Ç²ñµÄ¤Ç¤Ï¡¢Áá´üÈ¯¸«¤¬ÂçÀÚ¤À¤È¤·¤Æ¡¢¶µ°é¸½¾ì¤ÇÂÐ±þ¤ËÌÂ¤Ã¤¿¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢Â®¤ä¤«¤Ë·Ù»¡¤ØÁêÃÌ¤¹¤ë¤³¤È¤ä¡¢¸©¤Î»ùÆ¸ÁêÃÌ½ê¤Ë¤è¤ë»Ù±ç¤äÅÅÏÃÁêÃÌ¤Î¼þÃÎ¤ò¿Ê¤á¤ë¤³¤È¤Ê¤É¤ò³ÎÇ§¤·¡¢»°¼Ô´Ö¤ÎÏ¢·È¤ò¶¯²½¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤ò·è¤á¤Þ¤·¤¿¡£
¸©¶µ°Ñ¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¸©Æâ¤Ç¤ÏSNS¤Ë¤è¤ëË½ÎÏÆ°²è¤Î³È»¶¤Ï¡¢¸½»þÅÀ¤Ç³ÎÇ§¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£