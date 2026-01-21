預貯金40万円の69歳男性 月3万円貯金で描いた「老後までに1000万円」の行方
相次ぐ物価上昇で「もはや老後資金は2000万円では済まないのでは」と、不安が増す昨今。ただ、「現役時代にもっと貯蓄すべきだった」と嘆く人がいる一方で、「元気なうちにお金を使うべきだった」と悔やむ人がいるのも事実です。
実際、年金生活でどれくらいお金が必要なのか。いくら貯蓄があれば安心して老後を迎えられるのか。All Aboutが実施したアンケート調査から、北海道在住69歳男性のケースをご紹介します。
同居家族構成：本人、娘（38歳）、息子（32歳）
居住地：北海道
リタイア前の職業：正社員
リタイア前の年収：400万円
現在の金融資産：預貯金40万円、リスク資産不明
これまでの年金加入期間：厚生年金29年、国民年金34年
老齢厚生年金（厚生年金）：10万2000円（繰り上げ受給と推察）
障害基礎年金や障害厚生年金（障害年金）：なし
遺族基礎年金や遺族厚生年金（遺族年金）：なし
その他（企業年金や個人年金保険など）：なし
年金以外の収入：株の配当20万円
ひと月の支出：13万円
自身の老後資金について貯めすぎと感じているか、それとも足りないと感じているか、との質問には「足りない。現役時代にもっと貯めておけばよかった」と回答。
その理由として、「家には息子と娘がいて電気代、水道代、食費などさまざまなものが多くかかる。また生活費で月の資金がなくなってしまうため、老後の楽しみにお金を使えない。昔はテニスをしていたが、今はやる余裕がない。もう少し貯めておけば、老後も楽しめたのにと後悔している」と語っています。
そのために「1カ月に3万円ずつ貯金をしてきたが、途中で余裕がなくなりやめてしまった。そのせいで少ししかお金が残らなかった」と言います。
実際に年金生活を迎えた今も、老後資金はやはり「1000万円」は必要だったのでは、と感じているそうです。
「老後1000万円あるかないかで、大きな差が生まれると実感している。私の昔からの友達は1000万円以上貯金があり、今も楽しくテニスをしている。株に挑戦してお金に余裕が生まれるように努力すればよかった。しかし私は株について無知だったので、始めてもしょうがないと考えてしまった。今になってみれば、投資信託という手もあったと思い後悔している」とあります。
「家族3人で暮らしているため生活費に余裕がない。月に1回必ず行っていた外食もなくなった。老後にお金をもっと残しておけば、やりたいことがたくさんできたはずだと強く後悔している」と語ります。
老後資金に不安を抱えている現役世代には、「とにかく貯める。将来後悔したくないのなら今頑張りましょう！」とアドバイスされていました。
ーーーーーーーーーーーーーーーー
※本文カッコ内の回答者コメントは原文に準拠しています
※エピソードは投稿者の当時のものです。現在とはサービスや金額などの情報が異なることがございます
※投稿エピソードのため、内容の正確性を保証するものではございません
(文:あるじゃん 編集部)
