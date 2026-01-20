お家のお困りごとを何でも解決！HIKARI「便利屋王子《大阪店》」
HIKARIは、新サービス「便利屋王子《大阪店》」を2026年1月20日(火)より開始しました。
お家のお困りごとを何でも解決してくれる町の便利屋さんとして、新たにオープンしました。
HIKARI「便利屋王子《大阪店》」
サービス開始日：2026年1月20日(火)
業務時間：8：00〜21：00 年中無休
対応エリア：大阪府の全域
サービスサイト：https://benriya-ozi.com/
HIKARIは、これまでも暮らしの解決サポートとして様々なお困りごとを解決してきました。
お家全体のお困りごとを解決する「便利屋王子大阪店」をリリースしました。
サービス内容（お庭・室内作業）
対応エリア詳細：https://benriya-ozi.com/area.html
お庭に関しては草刈りや庭木伐採、庭木剪定や除草剤の散布などに対応します。
室内作業に関しては不用品回収や遺品整理、家具移動やゴミ屋敷片付けなど、幅広い作業内容で暮らしのサポートを行います。
大阪府全域を対象に、日々の生活におけるあらゆる困りごとを解決するサービスとなっています。
HIKARI「便利屋王子《大阪店》」の紹介でした。
Copyright © 2026 Dtimes All Rights Reserved.
The post お家のお困りごとを何でも解決！HIKARI「便利屋王子《大阪店》」 appeared first on Dtimes.