お家のお困りごとを何でも解決！HIKARI「便利屋王子《大阪店》」

HIKARIは、新サービス「便利屋王子《大阪店》」を2026年1月20日(火)より開始しました。

お家のお困りごとを何でも解決してくれる町の便利屋さんとして、新たにオープンしました。

HIKARI「便利屋王子《大阪店》」

サービス開始日：2026年1月20日(火)

業務時間：8：00〜21：00 年中無休

対応エリア：大阪府の全域

サービスサイト：https://benriya-ozi.com/

HIKARIは、これまでも暮らしの解決サポートとして様々なお困りごとを解決してきました。

お家全体のお困りごとを解決する「便利屋王子大阪店」をリリースしました。

サービス内容（お庭・室内作業）

対応エリア詳細：https://benriya-ozi.com/area.html

お庭に関しては草刈りや庭木伐採、庭木剪定や除草剤の散布などに対応します。

室内作業に関しては不用品回収や遺品整理、家具移動やゴミ屋敷片付けなど、幅広い作業内容で暮らしのサポートを行います。

大阪府全域を対象に、日々の生活におけるあらゆる困りごとを解決するサービスとなっています。

HIKARI「便利屋王子《大阪店》」の紹介でした。

