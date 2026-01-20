¥É·³¤ÎÂçÊä¶¯¤ò¡Öµö¤·¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¡×¡¡·«¤êÊÖ¤µ¤ì¤ë¤´°Õ¸«ÈÖ¤Î¡ÈÂçÊü¸À¡É¡Öµå³¦ÄÉÊü¤ò¡×
ESPN¤ÎÌ¾Êª»Ê²ñ¼Ô¡¢¥¹¥Æ¥£¡¼¥Ö¥ó¡¦A¡¦¥¹¥ß¥¹»á¤Î²á·ã¤ÊÈ¯¸À¤¬ÊªµÄ
¡¡ÊÆ¥¹¥Ý¡¼¥Ä¶ÉESPN¤Î¤´°Õ¸«ÈÖ¡¢¥¹¥Æ¥£¡¼¥Ö¥ó¡¦A¡¦¥¹¥ß¥¹»á¤Î²á·ã¤ÊÈ¯¸À¤¬¡¢¤Þ¤¿¤âÊªµÄ¤ò¾ú¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¼«¿È¤¬¥³¥á¥ó¥Æ¡¼¥¿¡¼¤òÌ³¤á¤ëÆ±¶É¤ÎÈÖÁÈ¡ÖFirst Take¡×Æâ¤ÇÂç·¿Êä¶¯¤òÏ¢È¯¤¹¤ë¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤òÄËÎõ¤ËÈãÈ½¡£¤Þ¤¿¤â¥Õ¥¡¥ó¤Î´Ö¤Ç±ê¾å¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ï¥«¥Ö¥¹¤«¤éFA¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥«¥¤¥ë¡¦¥¿¥Ã¥«¡¼³°Ìî¼ê¤È4Ç¯Áí³Û2²¯4000Ëü¥É¥ë¡ÊÌó380²¯±ß¡Ë¤ÎÂç·¿·ÀÌó¤Ç¹ç°Õ¡£2023Ç¯¥ª¥Õ¤Ë10Ç¯7²¯¥É¥ë¤Ç²ÃÆþ¤·¤¿ÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¤Î·ÀÌó¤Î97¡ó¤ò¸åÊ§¤¤¤¹¤ë¤Ê¤É¤·¤Æ¡¢¶õÁ°¤ÎÊä¶¯¤ò·«¤êÊÖ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥¹¥ß¥¹»á¤Ï¡Ö90Ç¯Âå¤Ë¥ä¥ó¥¡¼¥¹¤ÏµðÂçÀïÎÏ¤ò³ÎÊÝ¤¹¤ë¤¿¤á¤ËÂç¶â¤ò¤Ä¤®¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¿¤±¤É¡¢»ä¤¬»Ù»ý¤¹¤ë¤³¤È¤Ï°ìÀÚ¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¤·¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ë¥Ö¥ÁÀÚ¤ì¤¿¡£
¡Ö¤³¤ì¤Ï¼¡¸µ¤¬°ã¤¦¡£¥«¥¤¥ë¡¦¥¿¥Ã¥«¡¼¡£¥·¥ç¥¦¥Ø¥¤¡¦¥ª¥ª¥¿¥Ë!!!!!¡¡¥à¡¼¥¡¼¡¦¥Ù¥Ã¥Ä¡ª¡¡¥ä¥Þ¥â¥È¡ª¡¡¤½¤·¤Æº£²ó¤Ï¥«¥¤¥ë¡¦¥¿¥Ã¥«¡¼¡ª¡¡¥Ö¥ì¥¤¥¯¡¦¥¹¥Í¥ë¡ª¡¡¥Õ¥ì¥Ç¥£¡¦¥Õ¥ê¡¼¥Þ¥ó¡ª¡¡¥¦¥£¥ë¡¦¥¹¥ß¥¹¡ª¡¡¤½¤·¤Æ¥°¥é¥¹¥Î¡¼¡ª¡¡9·å¡Ê1²¯¥É¥ë¡¢Ìó158²¯±ß¡Ë¤Î·ÀÌó¤ò·ë¤ó¤Ç¤¤¤ëÁª¼ê¤Ï¤³¤ì¤Ç8¿ÍÌÜ¤À!!¡×
¡¡¥á¥¸¥ã¡¼¤Ç¤Ïº£µ¨½ªÎ»¸å¤ËÏ«»È¸ò¾Ä¤ò¹Ô¤¦¡£¥µ¥é¥ê¡¼¥¥ã¥Ã¥×Æ³Æþ¤Ê¤É¤ò½ä¤ê¡¢Áª¼ê²ñÂ¦¤È¤Î¸ò¾ÄÆñ¹Ò¤ÏÉ¬»ê¤Ç¡¢¥í¥Ã¥¯¥¢¥¦¥È¡¢¥¹¥È¥é¥¤¥¤È¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬»ØÅ¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö²¿¤«¤ò¤·¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡ª¡¡º£¤¹¤°¥í¥Ã¥¯¥¢¥¦¥È¤ò¡ª¡¡¤³¤ì¤ÏÀµ¤µ¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡£Ìîµå¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¤³¤ì¤ËÂÐ¤·¤Æ¾å¼ê¤¯¤ä¤ê¤¯¤ê¤¹¤ëÊýË¡¤Ê¤É¤Ê¤¤¡£³§2027Ç¯¤Ë¥í¥Ã¥¯¥¢¥¦¥È¤Ê¤ó¤ÆÀäÂÐ¤Ëµ¯¤¤Ê¤¤¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢Èà¤é¤¬¤É¤¦¤·¤Æ¡¢¤³¤ì¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¤é¤ì¤ë¤Î¤«Íý²ò¤Ç¤¤Ê¤¤¡£¡ÊÀïÎÏ¤Î¡ËÉÔ°ìÃ×¤òµö¤·¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¡×
¡¡¤³¤ì¤Þ¤Ç¿ô¡¹¤Î±ê¾åÈ¯¸À¤ò¤·¤Æ¤¤¿¥¹¥Æ¥£¡¼¥Ö¥ó¡¦A¡¦¥¹¥ß¥¹»á¡£¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡ÖÂ¾µåÃÄ¤¬¤ª¶â¤ò»È¤¤¤¿¤¯¤Ê¤¤¤Î¤Ï¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Î¤»¤¤¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¡ÖÈà¤Ï¤Ê¤¼Ìîµå¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¡£µå³¦¤«¤éÄÉÊü¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¡Ö¥±¥Á¤Ê¥ª¡¼¥Ê¡¼¤Ï¤ª¶â¤ò»È¤ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡×¡ÖÆ±°Õ¤¹¤ë¤±¤É¡¢¥¹¥Æ¥£¡¼¥Ö¥óA¤ÏÌîµå¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤ë¤Ù¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¡×¡Ö¤Þ¤¿Àä¤¨´Ö¤Ê¤¯ÉÔÊ¿ÉÔËþ¤ò¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤Ê¤É¤ÈÂ¿¤¯¤ÎÀ¼¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊFull-CountÊÔ½¸Éô¡Ë