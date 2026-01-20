廣畑実さん推奨のスイング改善ドリル…体の開きを抑えてミート力を高める意識付け

ティー打撃は、スイングの基礎を固める上で欠かせない練習だが、やり方を間違えると逆効果になりかねない。大阪桐蔭元主将で、「ミノルマン」の愛称で野球指導者として活躍する廣畑実さんは、ティー打撃でバットを出す角度を意識的に変えることで、実戦に即した効果的な練習に変える方法を解説している。

廣畑さんは、バットを「横に出す」スイングと「斜めに出す」スイングの違いを解説。バットを握り、ヘッドを体の真正面に向けるように出したまま真横に回転すると、腕と一緒に体幹も動き、体の開きが早くなる。加えて、ティー打撃ではボールが斜め前からトスされることから闇雲に強く打つと、ボールを迎えにいくため開きを助長し、“悪い練習”になってしまう。

よく言われる「上から出す」意識も、落とし穴になりやすい。バットを肩口から“最短距離”でボールを叩きにいこうとすると、結果として体の開きが早くなり、引っ掛けたゴロやポップフライなどにつながりやすい。

一方でバットのヘッドを少し下げて斜めに振る意識を持つと、腕と体幹が別々に動き、体の開きを我慢できる。高め、真ん中、低めと、どのコースであっても共通して「斜めに出して捉える」ことが大切になる。このわずかな意識の差が、ティー打撃で得られる練習効果を引き上げてくれる。

斜めにスイングできれば、「できる限りボールを引き付けることができます」と廣畑さんはメリットを強調する。ボールを自分のポイントまで呼び込み、力強く弾き返すために、斜めの意識を徹底してほしい。試合でのヒット量産に繋がっていくはずだ。（First-Pitch編集部）