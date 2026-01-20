µð¿Í¡¢Â§ËÜ¹·Âç³ÍÆÀ¤ØÆ°¤¤¤¿ÍýÍ³¡¡¥Õ¥í¥ó¥ÈÆ°¤«¤·¤¿¥Ù¥Æ¥é¥ó¡Ä»É¤µ¤Ã¤¿¸ÀÍÕ¡ÖÁª¼ê¤âÉ¾²Á¡×
¥ª¥ì¥ó¥¸¿§¤Î¥Í¥¯¥¿¥¤¤ÇÆþÃÄ²ñ¸«¡Ö40ºÐ¤Þ¤Ç°ìÀþ¤Ç¡×
¡¡³ÚÅ·¤«¤é³¤³°¥Õ¥ê¡¼¥¨¡¼¥¸¥§¥ó¥È¡ÊFA¡Ë¸¢¤ò¹Ô»È¤·¤¿Â§ËÜ¹·ÂçÅê¼ê¤¬19Æü¡¢ÅìµþÅÔÆâ¤Î¥Û¥Æ¥ë¤ÇÆþÃÄ²ñ¸«¤ËÎ×¤ó¤À¡£¥Á¡¼¥à¥«¥é¡¼¤Î¥ª¥ì¥ó¥¸¿§¤Î¥Í¥¯¥¿¥¤¤ÇÅÐÃÅ¤·¤¿35ºÐ±¦ÏÓ¤Ï¡¢·èÃÇÍýÍ³¤Ëµð¿Í¤«¤é¤ÎÇ®°Õ¤ò´¶¤¸¤¿¤È¸ì¤ê¡¢¼¹¹ÔÌò°÷CBO¡Ê¥Á¡¼¥Õ¡¦¥Ù¡¼¥¹¥Ü¡¼¥ë¡¦¥ª¥Õ¥£¥µ¡¼¡Ë¤ÎµÈÂ¼Ä÷¾Ï»á¤Ï³ÍÆÀ¤Ø»ê¤Ã¤¿¡ÈÇØ·Ê¡É¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡ÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤¿¥á¥¸¥ã¡¼Ä©Àï¤òÃÇÇ°¡£µð¿ÍÆþ¤ê¤ò·è¤á¤¿ÍýÍ³¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÂ§ËÜ¤Ï¡Ö¤¹¤´¤¯Ä¹¤¯Çº¤ß¤Þ¤·¤¿¡£ºÇ¸å¤Ï¤É¤³¤Ç¥×¥ì¡¼¤ò¤·¤¿¤¤¤Î¤«¡¢¤³¤ì¤«¤éÀè¤É¤¦¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Î¤«¤È¼«Ê¬¤ËÌä¤¤¤«¤±¤¿»þ¡¢ËÜÅö¤ËÇ®°Õ¤Î¤¢¤ë¥ª¥Õ¥¡¡¼¡¢¤ª¸ÀÍÕ¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¡£¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¤·¡¢µåÃÄ¤«¤é¤Î»×¤¤¡¢Ç®°Õ¤Ë¼«Ê¬¤Ï±þ¤¨¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤¿¡×¤È·èÃÇ¤Ë¤¤¤¿¤Ã¤¿»×¤¤¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡²ñ¸«¤ËÆ±ÀÊ¤·¤¿µÈÂ¼CBO¤Ï¡Ö¤È¤Ë¤«¤¯ÁÇÀ²¤é¤·¤¤¼ÂÀÓ¤È·Ð¸³¡£¤³¤Î¤³¤È¤Ïµð¿Í·³¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â¼ã¤¤Áª¼ê¤Î¸«ËÜ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤È»×¤¦¡£µð¿Í·³¤Î°ì°÷¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤³¤È¤ò´ò¤·¤¯»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ãæ¿´¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ²ó¤Ã¤Æ¤â¤é¤¦¤³¤È¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È´¿·Þ¡£¤µ¤é¤ËÂ§ËÜ³ÍÆÀ¤Ø¥Ù¥Æ¥é¥óÁª¼ê¤Î¸ÀÍÕ¤â¸å²¡¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡ÖÀèÆü¡¢´Ý¤¬¤Ç¤¹¤Í¡¢Â§ËÜÁª¼ê¤ÎÅê¤²¤Æ¤¤¤ë»þ¤ËÆ®»Ö¤ò¤à¤½Ð¤·¤Ë¤¹¤ë¡£¤½¤¦¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤ÎÁª¼ê¤Ïº£¡¢¥×¥íÌîµå³¦¤Ç¤Ï¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤¦É÷¤Ë¡Ê¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡Ë¡£¤¢¤¢¤¤¤¦¥×¥ì¡¼¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¤¦¤Á¤Î¥Ù¥Æ¥é¥óÁª¼ê¤â¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤¹¤´¤¯É¾²Á¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡×
¡¡´Ý²Â¹À³°Ìî¼ê¤¬Â§ËÜ¤Îµ´µ¤Ç÷¤ëÅêµå¥·¡¼¥ó¤ò¹â¤¯É¾²Á¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£µÈÂ¼CBO¤Ï¡Ö¤½¤¦¤¤¤¦ÉôÊ¬¤Ç¼ã¤¤Áª¼ê¤Ë¤Þ¤¿°ã¤¦¸ú²Ì¤¬¡¢¤¤¤¤°ÕÌ£¤Ç½Ð¤Æ¤¯¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È»ä¤¿¤Á¤Ï»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÂ§ËÜ¸ú²Ì¤ò´üÂÔ¤·¤¿¡£
¡¡35ºÐ¤È¤Ê¤Ã¤¿Â§ËÜ¤Ï¥Ù¥Æ¥é¥ó¤Î°è¤ËÅþÃ£¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö¼«Ê¬¤Î¥×¥íÌîµåÀ¸³è¤ÎÃæ¤Î°ì¤Ä¤ÎÌÜÉ¸¤È¤·¤Æ¡¢40ºÐ¤Þ¤Ç¤Ï°ìÀþ¤Ç¤ä¤ê¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤Î»×¤¤¤¬¤¢¤ë¤Ê¤«¤ÇÊ£¿ôÇ¯¤ÎÄó¼¨¤ò¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤Î¤Ï¿´¶¯¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢¤¢¤È¤Ï¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¤«¤é¤Î»×¤¤¡¢Ç®°Õ¤¬¡¢ËÍ¤¬¤³¤³¤ÇÅê¤²¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤¿¤Î¤¬°ìÈÖ¤ÎÍýÍ³¤Ç¤¹¡×¡£Áê»×Áê°¦¤Ç¼Â¤Ã¤¿µð¿ÍÆþÃÄ¡£2Ç¯¤Ö¤ê¥ê¡¼¥°À©ÇÆ¤ØÂç¤¤ÊÀïÎÏ¤¬²Ã¤ï¤Ã¤¿¡£¡ÊFull-CountÊÔ½¸Éô¡Ë