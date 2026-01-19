今回は、共働きなのに家事を一切しない夫が、娘の授業参観で恥をかいたエピソードを紹介します。

夫が娘の授業参観に行くことになったけど…

「うちは夫婦共働きなのに、夫は一切家事をしないんです。夫は私の体調が悪い時も『早くご飯作れよ』と言ってきて、イライラ。体調が悪い中ご飯を作ると、『いまいちだな、手抜きするなよ』と文句を言ってくる始末なんです。

そんなある日、小2の娘の授業参観があると知らされたのですが、授業参観の日は仕事で商談があり、どうしようかと困っていたら、夫が珍しく『俺が行く』と言ってくれたので、お任せすることにしました。

ただ授業参観の内容は、親子で調理実習のようで……。料理が一切できない夫は『親子で調理実習とか嫌だな……』と呟いていました。で、案の定、夫は授業参観で何もできず、周りの親御さんや先生に迷惑をかけて、かなり恥をかいたようです」（体験者：30代女性・会社員／回答時期：2025年6月）

▽ この女性の夫は授業参観で、周りのパパたちがささっと料理をこなす中、ひとり何もできずにいたそうです。娘さんもさぞ恥ずかしい思いをしたでしょうね……。

※Googirlが独自にアンケートを実施し、集めたGoogirl読者様の体験談をもとに記事化しています。