H&Y¤Î¥Õ¥£¥ë¥¿ー¡ÖEVO¡×¤Ë¾®¸ý·Â49mm¥µ¥¤¥º¤¬ÄÉ²Ã¡¡CPL¡¢CPL+²ÄÊÑND¡¢¥Ð¥é¥ó¥µーND¤Ê¤É
EVO-Series MRC Slim ÊÝ¸î¥Õ¥£¥ë¥¿ー
³ô¼°²ñ¼Ò¥ì¥¤¥¯¥×¥é¥Ã¥Ä¡ÊH&Y Filters JAPAN¡Ë¤Ï¡¢¥ì¥ó¥º¤Ø¤ÎÁõÃåÊýË¡¤È¤·¤Æ¥Þ¥°¥Í¥Ã¥È¤È¤Í¤¸¹þ¤ß¤ÎÎ¾Êý¤¬²ÄÇ½¤Ê¥ì¥ó¥º¥Õ¥£¥ë¥¿ー¡ÖEVO¡×¥·¥êー¥º¤Ë¡¢49mm·ÂÂÐ±þÉÊ¤òÄÉ²Ã¤·¡¢1·î7Æü¡Ê¿å¡Ë¤ËÈ¯Çä¤·¤¿¡£
¤¤¤º¤ì¤Î¥Õ¥£¥ë¥¿ー¤â¡¢ÄãÈ¿¼Í¥Ê¥Î¥³ー¥È¡ÊÎ¾ÌÌ¥³ー¥È¡Ë¤¬»Ü¤µ¤ì¡¢ËÉ±ø¡¦Ùû¿å¡¦½ýËÉ»ßµ¡Ç½¤òÈ÷¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
ÄÌ¾ï¤Î49mm·Â¥Õ¥£¥ë¥¿ー¤È¤·¤Æ¤ÎÍøÍÑ¤Ë²Ã¤¨¡¢Æ±¼Ò¤¬È¯Çä¤·¤¿GR IIIÍÑ¤äVLOGCAM ZV-1ÍÑ¤Î¥Õ¥£¥ë¥¿ー¥¢¥À¥×¥¿ー¥ê¥ó¥°¤Ø¤âÁõÃå¤¬²ÄÇ½¡£
¤Þ¤¿¡¢¡ÖEVO Magnetic Adapter Ring¡×¡Ê40.5-49mm¡ÎELA40.5-49¡Ï¡Ë¤òÊ»ÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥½¥Ëー¤Î¸ò´¹¥ì¥ó¥º¡ÖFE 28-60mm F4-5.6¡×¤È¡ÖE PZ 16-50mm F3.5-5.6 OSS¡×¤Ë¤â»ÈÍÑ¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¹³Ñ¥ì¥ó¥º¤Ç¤â¥±¥é¥ì¤Ë¤¯¤¤ÇöÏÈ»ÅÍÍ¤ÎÊÝ¸î¥Õ¥£¥ë¥¿ー¡£49mm¡§4,900±ß¡Ê¿·À½ÉÊ¡Ë 67mm¡§5,900±ß 72mm¡§6,400±ß 77mm¡§6,900±ß 82mm¡§7,900±ß 86mm¡§9,900±ß 95mm¡§1Ëü900±ß 112mm¡§1Ëü7,800±ß
EVO-Series MRC Slim CPL¥Õ¥£¥ë¥¿ー Kit
ÊÐ¸÷Ëì¤ËÊÐ¸÷ÅÙ99.9%¤ÎÆüËÜÀ½CPL¥Õ¥£¥ë¥à¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿CPL¥Õ¥£¥ë¥¿ー¤Ë¡¢¥Þ¥°¥Í¥Ã¥È¥¢¥À¥×¥¿ー¥ê¥ó¥°¤ò²Ã¤¨¤¿¥»¥Ã¥È¡£49mm¡§1Ëü1,900±ß¡Ê¿·À½ÉÊ¡Ë 67mm¡§1Ëü2,900±ß 72mm¡§1Ëü3,400±ß 77mm¡§1Ëü3,900±ß 82mm¡§1Ëü4,900±ß 95mm¡§1Ëü7,900±ß 112mm¡§2Ëü4,000±ß
HD EVO-Series ND3-1000+CPL ¥Õ¥£¥ë¥¿ー Kit
²ÄÊÑND¡Ê1.5～10ÃÊÊ¬¸º¸÷¡Ë¤È¡¢CPL¤¬1Ëç¤Î¥Õ¥£¥ë¥¿ー¤ÇÍøÍÑ¤Ç¤¤ë¡£¥Þ¥°¥Í¥Ã¥È¥¢¥À¥×¥¿ー¥ê¥ó¥°¤¬Æ±º¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£49mm¡§1Ëü6,600±ß¡Ê¿·À½ÉÊ¡Ë 67mm¡§1Ëü7,600±ß 72mm¡§1Ëü9,400±ß 77mm¡§2Ëü2,900±ß 82mm¡§2Ëü4,700±ß 95mm¡§2Ëü6,400±ß
EVO-Series MRC Slim ¥Ð¥é¥ó¥µーGND16 Kit
Á´ÂÎ¤ÎÌó7³ä¤ËGND¥³ー¥Æ¥£¥ó¥°¤¬»Ü¤µ¤ì¤¿¥Ð¥é¥ó¥µーGND¥Õ¥£¥ë¥¿ー¤È¥Þ¥°¥Í¥Ã¥È¥¢¥À¥×¥¿ー¥ê¥ó¥°¤Î¥»¥Ã¥È¡£
¥Ð¥é¥ó¥µーGND¥Õ¥£¥ë¥¿ー¤Ï¡¢²èÌÌÁ´ÂÎ¤ÎÏª½Ð¥Ð¥é¥ó¥¹¤ò¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¤ËÀ°¤¨¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤Ë³«È¯¤µ¤ì¤¿¡£49mm¡§1Ëü900±ß¡Ê¿·À½ÉÊ¡Ë 67mm¡§1Ëü1,900±ß 72mm¡§1Ëü2,400±ß 77mm¡§1Ëü2,900±ß 82mm¡§1Ëü3,900±ß 95mm¡§1Ëü8,900±ß