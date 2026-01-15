ÂçÃ«æÆÊ¿¤Ë¤Þ¤µ¤«¤Î¡È¥Ä¥Ã¥³¥ß¡É¡¡¤Ê¤¼¤«¥É¥ä´é¤ÎÊÆÂç´ë¶È¡ÄÅê¹Æ¤ËÂ¨È¿±þ¡Ö¤È¤³¤í¤ÇÈà¤Ï¡×
ÂçÃ«¤¬¡ÖBeats by Dre¡×¤Î¿·¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤òÅê¹Æ
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡¦ÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¤¬14Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö15Æü¡Ë¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¡ÖOur city¡ÊËÍ¤é¤Î³¹¡Ë¡×¤È¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬Åº¤¨¡¢¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼¤òÌ³¤á¤ë¡ÖBeats by Dre¡×¤Î¿·¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤òÅê¹Æ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¤É¤¦¤¤¤¦¤ï¤±¤«¡¢¡ÈËÜ²È¡É¤¬¥Ä¥Ã¥³¥ß¤òÆþ¤ì¤ë»öÂÖ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Çò¤Î¡ÖBeats¡×¤Î¥Ø¥Ã¥É¥Û¥ó¤òÉÕ¤±¤¿ÂçÃ«¤¬¡¢¹õ¤¤¥Ð¥Ã¥È¤ò¤«¤Ä¤¤¤Ç¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ë¡È¹ß¤êÎ©¤Ã¤¿¡É¡£¤½¤Î¥µ¥¤¥º¤Ï¿ô100¥á¡¼¥È¥ë¤Ï¤¢¤í¤¦¤«¤È¤¤¤¦¤Û¤ÉµðÂç¤Ê¤â¤Î¤Î¤Ç¡¢2ËçÌÜ¤Ë¤Ï¡¢ÂçÃ«¤¬ÀÄ¤¤¥Ø¥ë¥á¥Ã¥È¤òËí¤Ë¤·¤Æ¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤ÎÎÙ¤Ë¿²Å¾¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÂçÃ«¤ÎÅê¹Æ¸å¤Ë¤Ï¤¹¤°¤µ¤Þ¥Õ¥¡¥ó¤¬È¿±þ¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢¥á¥ó¥·¥ç¥ó¤µ¤ì¤¿¡ÖBeats by Dre¡×¤Î¸ø¼°¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Ï¡Ö¤È¤³¤í¤Ç¡¢Èà¤Ï¤³¤ì¤À¤±ÇØ¤¬¹â¤¤¤ó¤Ç¤¹¡×¤È¡¢¼«¼Ò¤Î¹¹ð¤Ë¤Ê¤¼¤«¡È¸Ø¤é¤·¤²¡É¤À¤Ã¤¿¡£¤³¤ì¤Ë¤Ï¥Õ¥¡¥ó¤â¡Ö´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¤Í¾Ð¡×¡Ö¤È¤Æ¤â¥¯¡¼¥ë¡×¡Ö¥ª¥ª¥¿¥Ë¤ÏÊÂ³°¤ì¤Æ¤ë¡×¤Ê¤É¤â¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡ÂçÃ«¤Ï2024Ç¯9·î¤Ë¡ÖBeats by Dre¡×¤Î¸ø¼°¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼¤Ë½¢Ç¤¡£¤½¤ÎÂ¾¤Ë¤â20¼Ò°Ê¾å¤Î´ë¶È¤È¥¹¥Ý¥ó¥µ¡¼·ÀÌó¤òÄù·ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÊÆ¥¹¥Ý¡¼¥Ä·ÐºÑ¥á¥Ç¥£¥¢¡ÖSportico¡×¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Éû¼ýÆþ¤Ï1²¯¥É¥ë¡ÊÌó158²¯±ß¡Ë¤È»»½Ð¤µ¤ì¡¢Á´¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¤ÇNo.1¤Ëµ±¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊFull-CountÊÔ½¸Éô¡Ë