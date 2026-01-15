¡Ú±ö¸¶ ½ÓÉ§¡Û¡Ö¼¡¤Ï¥¥å¡¼¥Ð¤ò³Í¤ë¡ª¡×¥È¥é¥ó¥×¤ÎË°¤¯¤Ê¤ÌîË¾¤Î²Ì¤Æ
ºòÇ¯12·î4ÆüÌë¡¢ÊÆ¹ñÀ¯ÉÜ¤Ï¡Ö¹ñ²È°ÂÁ´ÊÝ¾ãÀïÎ¬¡×¡ÊNSS¡Ë¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£ÊÆ¹ñ¤Ë¤è¤ë¥Ù¥Í¥º¥¨¥é¤Î¥Þ¥É¥¥¥íÂçÅýÎÎÉ×ºÊ¤Î¡ÖÍ¶²ý·à¡×¤Ï¡¢¤³¤ÎÀïÎ¬Ï©Àþ¾å¤Ë¤¢¤ë¡£Æ±ÀïÎ¬¤Ï¤â¤Ã¤È¤âÍ¥Àè½ç°Ì¤Î¹â¤¤ÃÏ°è¤È¤·¤Æ¡¢¡ÖÀ¾È¾µå¡×¡ÊWestern Hemisphere¡Ë¤òÌÀ¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤ì¤Ï¡¢ÊÆ¹ñ¤Î³°¸òÀ¯ºö¾å¤Î³Ë¿´ÅªÍø±×¤Î³ÎÊÝ¤È¿¼¤¯·ë¤Ó¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£?À¾È¾µå¤¬ÊÆ¹ñ¤Ø¤ÎÂçµ¬ÌÏ¤Ê°ÜÌ±¤òËÉ»ß¡¦ÍÞÀ©¤Ç¤¤ëÄøÅÙ¤Î°ÂÄêÀ¤ÈÅ¬ÀÚ¤ÊÅý¼£¤ò°Ý»ý¤¹¤ë¤³¤È¤ò³ÎÊÝ¤·¤¿¤¤¡¢?ËãÌô¥Æ¥í¥ê¥¹¥È¡¢¥«¥ë¥Æ¥ë¡¢¤½¤ÎÂ¾¤Î¹ñºÝÈÈºáÁÈ¿¥¤ËÂÐ¤·¤Æ³Æ¹ñÀ¯ÉÜ¤¬²æ¡¹¤È¶¨ÎÏ¤¹¤ëÈ¾µå¤òË¾¤à¡¢?Å¨ÂÐÅª¤Ê³°¹ñ¤Î¿¯Æþ¤ä½ÅÍ×»ñ»º¤Î»ÙÇÛ¤«¤é¼«Í³¤Ç¤¢¤ê¡¢½ÅÍ×¤Ê¥µ¥×¥é¥¤¥Á¥§¡¼¥ó¤ò»Ù¤¨¤ëÈ¾µå¤òË¾¤à¡¢?ÀïÎ¬Åª¤Ë½ÅÍ×¤ÊµòÅÀ¤Ø¤Î·ÑÂ³Åª¤Ê¥¢¥¯¥»¥¹¤ò³ÎÊÝ¤·¤¿¤¤¡½¡½¤È¤¤¤¦»Í¤Ä¤¬¤½¤ÎÌÜÉ¸¡ÊÍø±×¡Ë¤À¡£¤½¤Î¤¦¤¨¤Ç¡¢ÀïÎ¬¤Ë¤Ï¡Ö¸À¤¤´¹¤¨¤ì¤Ð¡¢²æ¡¹¤Ï¥â¥ó¥í¡¼¼çµÁ¤ËÂÐ¤¹¤ë¡Ö¥È¥é¥ó¥×ÊäÂ§¡×¡ÊTrump Corollary¡Ë¤ò¼çÄ¥¤·¡¢¼Â¹Ô¤Ë°Ü¤¹¡×¤È¤¢¤ë¡£
¤³¤ÎÀïÎ¬¤ò¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¯¸À¤¨¤Ð¡¢?ÊÆ¹ñ¤Ë¶á¤¤ÎÙ¹ñ¤ò¿ÆÊÆ¹ñ²È¤È¤·¡¢?ÊÆ¹ñ¤Ø¤Î°ÜÌ±¤ä¥É¥é¥Ã¥¯¤ÎÎ®Æþ¤òÁË»ß¤·¡¢?ÍÍÑ¹ÛÊª»ñ¸»¤Î°ÂÄêÅª¤Ê¥µ¥×¥é¥¤¥Á¥§¡¼¥ó¤È¤¹¤ë¡½¡½¤¿¤á¤Ë¡¢À¾È¾µå¤Ø¤ÎÊÆ¹ñ¤Î¥³¥ß¥Ã¥È¥á¥ó¥È¤ò¶¯²½¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤À¡£¤½¤ì¤òÎ¢¤Å¤±¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢1·î4Æü¤Î¥Þ¥ë¥³¡¦¥ë¥Ó¥ª¹ñÌ³Ä¹´±¤Î¡Ö¤³¤ì¤¬À¾È¾µå¤À¡£²æ¡¹¤¬Êë¤é¤¹¾ì½ê¤À¡½¤½¤·¤Æ²æ¡¹¤Ï¡¢À¾È¾µå¤¬ÊÆ¹ñ¤ÎÅ¨ÂÐ¼Ô¡¢¶¥ÁèÁê¼ê¡¢¥é¥¤¥Ð¥ë¤¿¤Á¤Î³èÆ°µòÅÀ¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤ò·è¤·¤Æµö¤µ¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦È¯¸À¤À¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¥È¥é¥ó¥×¤Ï1·î5Æü¡¢¥Û¥ï¥¤¥È¥Ï¥¦¥¹¤ËÌá¤ë¥¨¥¢¥Õ¥©¡¼¥¹¡¦¥ï¥ó¤Ç¤Îµ¼Ô¤È¤Î¤ä¤ê¼è¤ê¤Î¤Ê¤«¤Ç¡¢¡Ö¥â¥ó¥í¡¼¼çµÁ¤Ï¡¢À©ÄêÅö»þ¤ÏÈó¾ï¤Ë½ÅÍ×¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢Â¾¤ÎÂçÅýÎÎ¤¿¤Á¡¢¤½¤ÎÂ¿¤¯¤Ï¤½¤ì¤òËº¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡×¤È¤Î¤Ù¤¿¤¦¤¨¤Ç¡¢¡Ö»ä¤ÏËº¤ì¤¿¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¡£·è¤·¤ÆËº¤ì¤¿¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡ÊBBC¤ò»²¾È¡Ë¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢1823Ç¯12·î¡¢ÊÆÂçÅýÎÎ¥¸¥§¡¼¥à¥º¡¦¥â¥ó¥í¡¼¤¬Ï¢Ë®µÄ²ñ¤Ø¤Î¶µ½ñ¤Î¤Ê¤«¤Ç¡¢ÊÆ¹ñ¤È²¤½£¤ÎÁê¸ßÉÔ´³¾Ä¤Î¸¶Â§¤òÉ½ÌÀ¤·¡¢¥é¥Æ¥ó¥¢¥á¥ê¥«½ô¹ñ¤Ø¤Î¤¤¤«¤Ê¤ë´³¾Ä¤â¥¢¥á¥ê¥«¤ËÂÐ¤¹¤ëÈóÍ§¹¥ÅªÂÖÅÙ¤È¤ß¤Ê¤¹¤³¤È¤òÀë¸À¤·¤¿¥â¥ó¥í¡¼¡¦¥É¥¯¥È¥ê¥ó¤ËÊï¤Ã¤Æ¡¢À¾È¾µå¤Ø¤Î´ºÁ³¤¿¤ë´³¾Ä¤òÀë¸À¤¹¤ë¡Ö¥É¥ó¥í¡¼¡¦¥É¥¯¥È¥ê¥ó¡×¡ÊDon-roe doctrine¡á¥É¥Ê¥ë¥É¡¦¥È¥é¥ó¥×¡Ü¥â¥ó¥í¡¼¡¦¥É¥¯¥È¥ê¥ó¡Ë¤Ë´ð¤Å¤¤¤Æ¹ÔÆ°¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤Î¤À¡£¤³¤ì¤Ï¡¢ÊÆ¹ñ¤¬¤³¤ÎÃÏ°è¤Ç¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¼«¸Ê¼çÄ¥¤¹¤ë¤Ù¤¤«¤È¤¤¤¦¥È¥é¥ó¥×Î®¤Î¥Ó¥¸¥ç¥ó¤ò¼¨¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¥È¥é¥ó¥×¼«¿È¡¢¤½¤Î¾ì¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢À¯¸¢¸òÂå¤ä¹ñ²ÈºÆ·ú¤ËÈ¿ÂÐ¤¹¤ë²áµî¤ÎÈ¯¸À¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÌä¤ï¤ì¡¢¡Ö¤½¤ì¤Ï¡¢²æ¡¹¤ÎÎÎ°è¤Ë¤ª¤±¤ë¥É¥ó¥í¡¼¡¦¥É¥¯¥È¥ê¥ó¤À¡×¤È¤Î¤Ù¤¿¡£¤¿¤À¤·¡¢³ÎÇ§¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡£¤½¤ì¤Ï¡¢¥â¥ó¥í¡¼¡¦¥É¥¯¥È¥ê¥ó¤¬Åö½é¡¢²¤½£¤Ë¤è¤ëÀ¾È¾µå¤Ø¤Î¿¢Ì±ÃÏÅª²ðÆþ¤òËÉ¤°¤³¤È¤òÌÜÅª¤È¤·¤¿È¿Äë¹ñÅª¤Ê¤â¤Î¤À¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¿¤¬¡¢¤½¤Î¸å¡¢¤È¤¯¤Ë1904Ç¯¤Î¥»¥ª¥É¥¢¡¦¥ë¡¼¥º¥Ù¥ë¥ÈÂçÅýÎÎ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¥é¥Æ¥ó¥¢¥á¥ê¥«Á´°è¤Ø¤Î¥¢¥á¥ê¥«¤Î²ðÆþ¤òÍÆÇ§¤¹¤ë¤â¤Î¤È¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¤¢¤ë¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢¡Ö¥É¥ó¥í¡¼¡¦¥É¥¯¥È¥ê¥ó¡×¤â¡¢ÊÆ¹ñ¤Î¸¢±×¤¬¥é¥Æ¥ó¥¢¥á¥ê¥«¤Ë¤¢¤ë¤ÈÀë¸À¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÈÆ±¤¸¤À¤È¤¤¤¦ÅÀ¤òËº¤ì¤Æ¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£
¼¡¤ÎÉ¸Åª¤Ï¥¥å¡¼¥Ð
À¾È¾µå¤Ë°ÌÃÖ¤¹¤ë¹ñ¡¹¤Î¤Ê¤«¤Ç¡¢ÊÆ¹ñ¤¬¤Ä¤®¤ËÉ¸Åª¤Ë¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢¤ª¤½¤é¤¯¥¥å¡¼¥Ð¤À¤í¤¦¡£¤¿¤À¤·¡¢¥È¥é¥ó¥×¤Ï¥¥å¡¼¥Ð¤¬¼«²õ¤¹¤ë¤È¤ß¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£
Á°½Ò¤·¤¿¥¨¥¢¥Õ¥©¡¼¥¹¡¦¥ï¥ó¤Ç¤Î¥È¥é¥ó¥¯¤Ï¡¢µ¼ÔÃÄ¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¡ÖÈà¤é¤¬»ý¤Á¤³¤¿¤¨¤ë¤Ä¤â¤ê¤«¤É¤¦¤«¤Ï¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤¬¡¢¥¥å¡¼¥Ð¤Ë¤Ï¤¤¤Þ¼ýÆþ¤¬¤Ê¤¤¡£Èà¤é¤Ï¤¹¤Ù¤Æ¤Î¼ýÆþ¤ò¥Ù¥Í¥º¥¨¥é¤«¤é¡¢¥Ù¥Í¥º¥¨¥é¤ÎÀÐÌý¤«¤éÆÀ¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£¡Ö¥¥å¡¼¥Ð¤ÏÊø²õÀ£Á°¤Î¤è¤¦¤Ë¤ß¤¨¤ë¡×¤È¤¤¤¦¤Î¤À¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢ÊÆ¹ñÀ¯ÉÜ¤¬¼ê½Ð¤·¤ò¤·¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢¼êÃæ¤ËÆþ¤ë¤È¤ß¤Ê¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë»×¤ï¤ì¤ë¡£
Â¾Êý¡¢NBC¥Ë¥å¡¼¥¹¤È¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¡¢¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢¤Î¤Ä¤®¤ÎÉ¸Åª¤¬¥¥å¡¼¥ÐÀ¯ÉÜ¤«¤É¤¦¤«Ìä¤ï¤ì¤¿¥ë¥Ó¥ª¤Ï¡¢¡Ö¥¥å¡¼¥ÐÀ¯ÉÜ¤ÏÂç¤¤ÊÌäÂê¤À¡×¤È¤Î¤Ù¤¿¡£¥Õ¥í¥ê¥À½£¥Þ¥¤¥¢¥ß½Ð¿È¤ÎÂèÆóÀ¤Âå¥¥å¡¼¥Ð·Ï¥¢¥á¥ê¥«¿Í¤Ç¤¢¤ëÈà¤Ï¡¢¥¥å¡¼¥Ð¤Î¶¦»º¼çµÁÂÎÀ©¤Î½ªßá¤òÀºÎÏÅª¤ËÄó¾§¤·¤Æ¤¤¿¤³¤È¤ÇÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¥¥å¡¼¥Ð¤Î¥Ù¥Í¥º¥¨¥é°ÍÂ¸
¥È¥é¥ó¥×¤¬¸À¤¦¤è¤¦¤Ë¡¢¥¥å¡¼¥Ð¤Ï¥Ù¥Í¥º¥¨¥é¤Î±ç½õ¤Ë°ÍÂ¸¤·¤Æ¤¤¤ë¡£1·î5ÆüÉÕ¤Î¡Ö¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¥¿¥¤¥à¥º¡×¡ÊNYT¡Ë¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢¥Ù¥Í¥º¥¨¥é¤È¥¥å¡¼¥Ð¤Ï25Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤ëÀ¯¼£Åª¡¦·ÐºÑÅª¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¥·¥Ã¥×¤òÃÛ¤¤¤Æ¤¤¿¡£1999Ç¯¤Ë¥¦¥´¡¦¥Á¥ã¥Ù¥¹¤¬À¯¸¢¤ò°®¤ë¤È¡¢¥Õ¥£¥Ç¥ë¡¦¥«¥¹¥È¥í¤¬¥¥å¡¼¥Ð¤ËÂÐ¤·¤Æ¹Ô¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢²¿É´Ëü¿Í¤â¤ÎÉÏ¤·¤¯¸¢Íø¤òÃ¥¤ï¤ì¤¿¥Ù¥Í¥º¥¨¥é¤Î¿Í¡¹¤ËÎÏ¤òÍ¿¤¨¤è¤¦¤È¼Ò²ñ¼çµÁ³×Ì¿¤òµ¯¤³¤·¤¿¡£
¤½¤Î·ë²Ì¡¢¥«¥¹¥È¥í¤Ï2002Ç¯¤Î¥Á¥ã¥Ù¥¹¤ËÂÐ¤¹¤ë¥¯¡¼¥Ç¥¿¡¼Ì¤¿ë¤ÎºÝ¡¢¼«¤é²ðÆþ¤·¤Æ¥Á¥ã¥Ù¥¹¤òÊÝ¸î¤·¤¿¡£¤³¤Î¤¿¤á¡¢¥Á¥ã¥Ù¥¹¤ä¤½¤Î¸å·Ñ¼Ô¤Ç¤¢¤ë¥Þ¥É¥¥¥í¤Ï¡¢¥¥å¡¼¥Ð¤òºâÀ¯Åª¤Ë»Ù±ç¤¹¤ë¤³¤È¤Ç²¸ÊÖ¤·¤ò¤·¡¢ÀÐÌý¤È¤¤¤¦·ÐºÑÅª¤ÊÀ¸Ì¿Àþ¤òÄó¶¡¤·¤Æ´Ø·¸¤ò¿¼¤á¤Æ¤¤¿¡£Â¾Êý¤Ç¡¢Ç³ÎÁ¶¡µë¤Î¸«ÊÖ¤ê¤È¤·¤Æ¡¢¥¥å¡¼¥Ð¤Ï¿ô½½Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤ê¥Ù¥Í¥º¥¨¥é¤Ø°åÎÅÃÄ¤òÇÉ¸¯¤·¤Æ¤¤¿¡£Æ±»þ¤Ë¡¢¼«¹ñÌ±¤ò´Æ»ë¤¹¤ëÃæ¤Çµ»½Ñ¤òËá¤¤¤¿·³¡¦ÄµÊóÍ×°÷¤âÁ÷¤ê¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£¤³¤Î¤¿¤á¡¢1·î5Æü¤ËÂçÅýÎÎÂå¹Ô¤Ë½¢Ç¤¤·¤¿¥Ç¥ë¥·¡¼¡¦¥í¥É¥ê¥²¥¹¤¬»ÄÂ¸¤¹¤ë¥¥å¡¼¥Ð·³¸ÜÌäÃÄ¤òÂàµî¤µ¤»¤ëÉ¬Í×¤ËÇ÷¤é¤ì¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¡ÊThe Economist¤ò»²¾È¡Ë¡£
¥Ù¥Í¥º¥¨¥é¤«¤é¤ÎÀÐÌý¶¡µë¤Ï¡¢¥Ô¡¼¥¯»þ¤Ç1ÆüÌó10Ëü¥Ð¥ì¥ë¤ËÃ£¤·¡¢¥¥å¡¼¥Ð¤Ï¼«¹ñ¤Î¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¼ûÍ×¤òËþ¤¿¤¹¤ÈÆ±»þ¤Ë¡¢ÀºÀ½ÀÐÌýÀ½ÉÊ¤ò³¤³°¤ËÈÎÇä¤·¤ÆÀÚ¼Â¤ËÉ¬Í×¤È¤¹¤ë³°²ß¤ò³ÍÆÀ¤Ç¤¤¿¡£¤·¤«¤·ÊÆ¹ñ¤Ë¤è¤ëÀ©ºÛ¤È·Ð±ÄÉÔ¿¶¤Ë¤è¤ê¡¢¥Ù¥Í¥º¥¨¥é¤ÎÀÐÌýÀ¸»ºÎÌ¤ÏµÞ¸º¤·¤¿¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢1·î5ÆüÉÕ¤ÎThe Economist¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢¥Ù¥Í¥º¥¨¥éÀÐÌý»º¶È¤Î´ÉÍýÉÔ¹Ô¤ÆÏ¤¤È¹ñºÝÀ©ºÛ¤Ë¤è¤ê¡¢¥¥å¡¼¥Ð¸þ¤±ÀÐÌý¶¡µëÎÌ¤Ï2021Ç¯¤Î1ÆüÅö¤¿¤ê10Ëü¥Ð¥ì¥ëÄ¶¡Ê¹ñÆâ¼ûÍ×¤ÎÌó80¡ó¡Ë¤«¤é2025Ç¯¤Ë¤Ï1Ëü6000¥Ð¥ì¥ë¤Ø¤È¡¢¤Û¤Ü4Ê¬¤Î3¸º¾¯¤·¤¿¡£
¥Ù¥Í¥º¥¨¥é¤«¤é¤Î¸¶Ìý¶¡µë¤Î¸º¾¯¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢¥¥å¡¼¥Ð¤ÎÏ·µà²½¤·¤¿À½Ìý½ê¡¢µ¡Ç½ÉÔÁ´¤Î¥¤¥ó¥Õ¥é¡¢»þÀÞÈ¯À¸¤¹¤ë¥Ï¥ê¥±¡¼¥ó¤¬Áê¤Þ¤Ã¤Æ¡¢ºòÇ¯¤Ï¾¯¤Ê¤¯¤È¤â5²ó¤ÎÂçµ¬ÌÏÄäÅÅ¤¬È¯À¸¤·¤¿¡£¡Ø¥Õ¥©¡¼¥ê¥ó¡¦¥¢¥Õ¥§¥¢¡¼¥º¡Ù¤Ë¸øÉ½¤µ¤ì¤¿ÏÀÊ¸¡¢¥¦¥£¥ë¡¦¥Õ¥ê¡¼¥Þ¥óÃø¡Ö¥Ù¥Í¥º¥¨¥é¤Î¾×·âÇÈ¡×¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢¹ñÅÚ¤Î40¡ó°Ê¾å¤¬¥Ô¡¼¥¯»þ¤Ë¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤¬¶¡µë¤µ¤ì¤Ê¤¤¡£1Æü¤Ë2»þ´Ö¤«¤é4»þ´Ö¤·¤«ÅÅÎÏ¤¬¶¡µë¤µ¤ì¤Ê¤¤ÃÏÊý¤â¤¢¤ë¡£¤â¤·¥ï¥·¥ó¥È¥ó¤¬¥¥å¡¼¥Ð¤ò¥Ù¥Í¥º¥¨¥é¤ÎÀÐÌý¤«¤é¼×ÃÇ¤¹¤ì¤Ð¡¢Á÷ÅÅÌÖ¤ÏÊø²õ¤·¤«¤Í¤Ê¤¤¡£¤½¤ì¤Ï¡¢¤â¤¦ÌÜÁ°¤ËÇ÷¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£1·î11Æü¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¥È¥é¥ó¥×¤Ï¡Ö¥¥å¡¼¥Ð¤Ø¤ÎÀÐÌý¤â»ñ¶â¤â°ìÀÚÎ®¤µ¤Ê¤¤--¥¼¥í¤À¡ª¡×¤ÈTruthSocial¤ÇÀë¸À¤·¤¿¤«¤é¤À¡£
¥¥å¡¼¥Ð¤Ø¤Ï¡¢¥í¥·¥¢¤È¥á¥¥·¥³¤¬°ìÉôÀÐÌý¤ò¶¡µë¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤À¤¬¡¢¥á¥¥·¥³¤Î¥¯¥é¥¦¥Ç¥£¥¢¡¦¥·¥§¥¤¥ó¥Ð¥¦¥àÂçÅýÎÎ¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ï¡¢¥¥å¡¼¥Ð»Ù±çÄä»ß¤òµá¤á¤ëÊÆ¹ñ¤Î°µÎÏ¤¬¹â¤Þ¤ë¸«¹þ¤ß¤À¡£¥á¥¥·¥³¤ÏºòÇ¯¡¢¥¥å¡¼¥Ð¤ËÆüÎÌÌó2Ëü2000¥Ð¥ì¥ë¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¥ë¥Ó¥ª¤¬8·î¤Ë¥á¥¥·¥³¤òË¬Ìä¤·¡¢¥á¥¥·¥³À¯ÉÜ¤ËÂ¿¤¯¤ÎÆó¹ñ´ÖÌäÂê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ°µÎÏ¤ò¤«¤±¤¿¸å¡¢¤³¤Î¿ô»ú¤Ï7000¥Ð¥ì¥ë¤Ë¸º¾¯¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡ÎNYT¤ò»²¾È¡Ï¡£
¤Ê¤ª¡¢ÊÆ¹ñ¸¡»¡¤Ï¥Þ¥É¥¥¥í¤òËãÌô¥Æ¥í¤È¥³¥«¥¤¥óÍ¢Æþ¤Î¶¦ËÅ¤Çµ¯ÁÊ¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤ÎÇØ¸å¤Ç¡¢¥á¥¥·¥³¤ÎÍÎÏÁÈ¿¥¥·¥Ê¥í¥¢¡¦¥«¥ë¥Æ¥ë¤ò´Þ¤àËãÌôÌ©ÇäÁÈ¿¥¤ÈÄó·È¤·¡¢¥á¥¥·¥³·ÐÍ³¤ÇÊÆ¹ñ¤Ë¥³¥«¥¤¥ó¤òÍ¢Á÷¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤ß¤Æ¤¤¤ë¡ÊNYT¤ò»²¾È¡Ë¡£¥Þ¥É¥¥¥í¤¬¥á¥¥·¥³¤«¤é¥Ù¥Í¥º¥¨¥é¤Ø¤ÎËãÌô»ñ¶â¤Î´ÔÎ®¤òÂ¥¿Ê¤·¤¿¤È¤â¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤Î¤¿¤á¡¢º£¸å¡¢ÊÆ¹ñ¤Ï¥á¥¥·¥³¤Ø¤Î°µÎÏ¤â¶¯¤á¤ë¤À¤í¤¦¡£
Â¾Êý¤Ç¡¢¥¥å¡¼¥Ð¤Î¼çÍ×ºÄÌ³¤òÊÝÍ¤¹¤ëÃæ¹ñ¤Ï¡¢»Ù±ç¤Ë¤Û¤È¤ó¤É´Ø¿´¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£²Ã¤¨¤Æ¡¢¥È¥é¥ó¥×¤Ï¡¢¥í¥É¥ê¥²¥¹ÂçÅýÎÎÂå¹Ô¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢ÀÐÌý¤ÎÁý»º¤È¥¥å¡¼¥Ð¤Ø¤Î±ç½õ¤Îºï¸º¤È°ú¤´¹¤¨¤Ë»Ù±ç¤ò¤¹¤ë¤ÈÌóÂ«¤¹¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¥¥å¡¼¥Ð¤Î¼çÍ×»º¶È¤Ç¤¢¤ë´Ñ¸÷¶È¤Ï¡¢¾¯¤Ê¤¯¤È¤â¥³¥í¥Ê¤Î¥Ñ¥ó¥Ç¥ß¥Ã¥¯Á°¤ÎÈ¾Ê¬¤Ë¤Þ¤Ç½Ì¾®¤·¡¢²óÉü¤ÎÃû¤·¤Ï¤Ê¤¤¡£»ñ¶âÉÔÂ¤Î¤¿¤á¤ËË¡¼¹¹Ôµ¡´Ø¤äÉÂ±¡¤¬µ¡Ç½¤·¤Ê¤¯¤Ê¤ê¡¢ÈÈºá¤ä¼ÀÉÂ¤¬Áý²Ã¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤Î¤¿¤á¡¢¥Õ¥ê¡¼¥Þ¥ó¤Ï¡¢¡ÖÉáÃÊ¤ÏÄ¹»þ´Ö¤ÎÄäÅÅ¤«¤é¼é¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¥Ï¥Ð¥Ê¤¬°Å°Ç¤Ë´Ù¤ì¤Ð¡¢À¯¸¢¤Ï2021Ç¯7·î¤Î¥Ç¥â¤ÈÆ±¤¸¤«¤½¤ì°Ê¾å¤ÎÂçµ¬ÌÏ¤Ê¹³µÄ¹ÔÆ°¤ËÄ¾ÌÌ¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡×¤È»ØÅ¦¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
Æñ¤·¤¤¥¥å¡¼¥Ð¤Î²þ³×
1·î6ÆüÉÕ¤Î¡Ö¥ï¥·¥ó¥È¥ó¥Ý¥¹¥È¡×¡ÊWP¡Ë¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢2006Ç¯¤ËÉÂ¾²¤Î·»¥Õ¥£¥Ç¥ë¤«¤é¸¢ÎÏ¤ò·Ñ¾µ¤·¤¿¥é¥¦¥ë¡¦¥«¥¹¥È¥í¤Ï¡¢2010Ç¯¤Ë¥¥å¡¼¥ÐµÄ²ñ¤Ç¹Ô¤Ã¤¿Ä¹Âç¤Ê±éÀâ¤Ç²þ³×¤ÎÉ¬Í×À¤ò·Ù¹ð¤·¤¿¡£¥é¥¦¥ë¤Ï¡¢¡Ö²æ¡¹¤Ï³×Ì¿¤ÎÌ¿±¿¤òÏ®¡Ê¤â¤Æ¤¢¤½¡Ë¤ó¤Ç¤¤¤ë¡×¤È¤Î¤Ù¡¢¡Ö¾õ¶·¤òÀ§Àµ¤¹¤ë¤«¡¢¤¢¤ë¤¤¤ÏÀäË¾¤ÎÊ¥¤ò¤µ¤Þ¤è¤¤¤Ê¤¬¤é»þ¤ò¿Ô¤¯¤·¡¢ÄÀ¤ó¤Ç¤¤¤¯¤«¤Î¤É¤Á¤é¤«¤À¡×¤È´íµ¡´¶¤ò¤â¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¤·¤«¤·¡¢¡ÖÌ±´ÖÉôÌç¤ÎÌò³ä³ÈÂç¤È¹ñÍºâ»º¤Îºï¸º¤òÌÜ»Ø¤¹Èà¤Î·×²è¤ÏÌ·½â¤ËËþ¤Á¡¢ÉÔ½½Ê¬¤Ê¼Â»Ü¤Ë½ª¤ï¤ê¡¢·ë¶É¥¥å¡¼¥Ð¤Î¹½Â¤ÅªÌäÂê¤Î¤Û¤È¤ó¤É¤ò²ò·è¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¡¢¤Èµ»ö¤Ï»ØÅ¦¤·¤Æ¤¤¤ë¡£?Í¿ÅÞ¤¬Ì±´Ö´ë¶È¤äÇÀ¾ì¤Î»Ô¾ì²Á³Ê¤Ç¤ÎÄ¾ÀÜÈÎÇä¤òÇ§¤á¤Ê¤¤¡¢?ÄÌ²ß²þ³×¤ÎµñÈÝ¡¢?ÉÔ¿¶¤Î´Ñ¸÷»º¶È¤Ø¤ÎÀ¯ÉÜ¤Îµð³ÛÅê»ñ¡¢?·ÐºÑ¤ÎÂçÉôÊ¬¤ò»ÙÇÛ¤¹¤ë·³·ÏÊ£¹ç´ë¶ÈGAESA¤Î¸¢ÎÏ³ÈÂç¡½¡½¤Ê¤É¤¬¾ãÊÉ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
The Economist¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢¥¥å¡¼¥Ð¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÎÌ¿¹Ë¤È¤Ê¤ëºÇÎÉ¤Î´õË¾¤Ï¥í¥·¥¢¤Ç¤¢¤ë¡Ê²¼¤Î¼Ì¿¿¡Ë¡£Î¾¹ñ¤Ï¶áÇ¯¡¢·³»ö¡¦·ÐºÑ¶¨ÎÏ¤ò¶¯²½¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ËÉ±Ò¶¨Äê¤òÄù·ë¤·¡¢¥í¥·¥¢·³´Ï¤¬¥Ï¥Ð¥Ê¤Ë´ó¹Á¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¥í¥·¥¢¤¬¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤Ë¿¯¹¶¤·¤Æ¤«¤é2Ç¯¸å¤Î2024Ç¯¡¢¥¥å¡¼¥Ð¤Î¥ß¥²¥ë¡¦¥Ç¥£¥¢¥¹¡á¥«¥Í¥ëÂçÅýÎÎ¤Ï¥í¥·¥¢¤ËÂÐ¤·¡ÖÆÃÊÌ·³»öºîÀï¤Î¿ë¹Ô¤Ë¤ª¤±¤ëÀ®¸ù¡×¤ò´ê¤Ã¤¿¡£Î¾¹ñ¤ÏËÇ°×¶¨Äê¤òÄù·ë¤·¡¢¥í¥·¥¢¤Î¥¥å¡¼¥Ð¤Ë¤ª¤±¤ëÀÐÌýºÎ·¡¤äÇÀ¶È¤Ø¤ÎÅê»ñ¤Ï³ÈÂç¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö¥í¥·¥¢¤Î¥¥å¡¼¥Ð¤Ø¤Î´ØÍ¿¤³¤½¤¬¡¢²¿¤è¤ê¤â¥È¥é¥ó¥×¤ò±ó¤¶¤±¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡×¡¢¤ÈThe Economist¤Ï»ØÅ¦¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤¿¤À¤·¡¢2026Ç¯1·î12ÆüÉÕ¡Ø¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¥¿¥¤¥à¥º¡Ù¤Ï¡¢¡Ö¥Ù¥Í¥º¥¨¥é¤Ï¡¢¥í¥·¥¢À½¤ÎÂÐ¶õ¥·¥¹¥Æ¥à¤Î°ì¤Ä¤Ç¤¢¤ëS-300¤äBukËÉ±Ò¥·¥¹¥Æ¥à¤Î°Ý»ý¡¦±¿ÍÑ¤Ë¼ºÇÔ¤·¡¢ÊÆ¹ñËÉÁí¾Ê¤¬¥Þ¥É¥¥¥í¹´Â«ºîÀï¤òÈ¯Æ°¤·¤¿ºÝ¡¢¼«¹ñ¤Î¶õ°è¤òÌµËÉÈ÷¤Ê¾õÂÖ¤Ë´Ù¤é¤»¤Æ¤¤¤¿¡×¤ÈÊó¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£Î¾¹ñ¤Î·³»ö¶¨ÎÏ¤ÏÉ¬¤º¤·¤â¤¦¤Þ¤¯¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤À¡£
¥¥å¡¼¥Ð¤È¥í¥·¥¢¤Î¿ÆÌ©¤Ê´Ø·¸¤Ï¡¢¥í¥·¥¢¤Î¡ÖÆÃÊÌ·³»öºîÀï¡×¤Ø¤Î¥¥å¡¼¥Ð¿Í¤Î»²²Ã¤Ë¤â¸½¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤Î¡Ø¥¡¼¥¦¡¦¥¤¥ó¥Ç¥£¥Ú¥ó¥Ç¥ó¥È¡Ù¡ÊºòÇ¯10·î15ÆüÉÕ¡Ë¤Ï¡¢¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê·³¾ðÊóÉô¡ÊHUR¡Ë¤¬¡Ö¾¯¤Ê¤¯¤È¤â1076¿Í¤Î¥¥å¡¼¥Ð¹ñÌ±¤¬¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤Ç¥í¥·¥¢·³¤È¤·¤ÆÀïÆ®¤Ë»²²Ã¤·¤¿¤«¡¢¸½ºß¤â»²²Ã¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£10·î5ÆüÉÕ¤Î¥í¥¤¥¿¡¼ÄÌ¿®¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢¡ÖÊÆ¹ñ³°¸ò´±¤Ï¡¢¥¥å¡¼¥ÐÀ¯ÉÜ¤¬¥í¥·¥¢¤Î¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¿¯¹¶¤òÀÑ¶ËÅª¤Ë»Ù±ç¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ºÇÂç 5000 ¿Í¤Î¥¥å¡¼¥Ð¿Í¤¬¥â¥¹¥¯¥ï·³¤È¤È¤â¤ËÀï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò³Æ¹ñ¤ËÅÁ¤¨¤ëÍ½Äê¤Ç¤¢¤ë¡×¤ÈÊó¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¡¢10·î7ÆüÉÕ¤ÎForbes¤Ï¡¢¡ÖºÇÂç2Ëü5000¿Í¤Î¥¥å¡¼¥Ð¿Í¤¬´Ö¤â¤Ê¤¯¥í¥·¥¢Â¦¤ÇÀïÆ®¤Ë»²²Ã¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¡¢Àï¾ì¤Ë¤ª¤±¤ë³°¹ñ¿ÍÉôÂâ¤ÎºÇÂçµ¬ÌÏ¤È¤·¤ÆËÌÄ«Á¯Ê¼»Î¤ò¾å²ó¤ë¸«¹þ¤ß¤À¡×¤ÈÊóÆ»¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤À¤¬¡¢¥¦¥¯¥é¥¤¥ÊÀïÁè¤ò¤á¤°¤ëÄäÀï¡¦ÏÂÊ¿¸ò¾Ä¤ÎÅÓ¾å¤Ë¤¢¤ë¥í¥·¥¢¤¬»×¤¤ÀÚ¤Ã¤¿¥¥å¡¼¥Ð»Ù±ç¤ËÆ§¤ß¹þ¤à¤Î¤ÏÆñ¤·¤¤¾ðÀª¤Ë¤¢¤ë¡£Â¾Êý¤Ç¡¢¤³¤¦¤·¤¿º®Íð¤¬ÊÆ¹ñ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤â¤¿¤é¤µ¤ì¤¿¤È¤·¤Æ¡¢È¿ÊÆ´¶¾ð¤Î¿·¤¿¤Ê¹â¤Þ¤ê¤ò°ú¤µ¯¤³¤¹²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¡£
