50Âå¡¢³¤³°À¸³è¤ÇÊÑ¤ï¤Ã¤¿ÆüËÜ¤È°ã¤¦¡ÖÀ¸³è½¬´·¡×5¤Ä¡£ÁÝ½ü¤ÏºÇÄã¸Â¤Î¡È¤Ä¤¤¤Ç¡É¤Ç¤¤¤¤
53ºÐ¤Ç¥¹¥Ú¥¤¥ó¤ËÃ±¿ÈÎ±³Ø¤·¡¢¸½ºß¤Ï¥¸¥ç¡¼¥¸¥¢¤ËÂÚºßÃæ¤ÎRita¤µ¤ó¡Ê56ºÐ¡Ë¡£³¤³°¤ÇÊë¤é¤¹¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢°ÊÁ°¤Þ¤Ç¤Ï¡Ö¤¬¤ó¤Ð¤ë¤Î¤¬Åö¤¿¤êÁ°¡×¤È»×¤¤µ¤Éé¤¤¤¹¤®¤Æ¤¤¤¿¤â¤Î¤ä¤³¤È¤¬¡¢¶áº¢¤Ï¾¯¤·¤º¤ÄÊÑ²½¤·¤Æ¤¤¿¤Î¤À¤È¸ì¤ê¤Þ¤¹¡£¡Ö¤³¤¦¤¢¤ë¤Ù¤¡×¤è¤ê¡Öº£¤Î¼«Ê¬¤Ë¤Á¤ç¤¦¤É¤¤¤¤¡×¤ÇÊë¤é¤·Êý¤òÁª¤Ö¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Rita¤µ¤ó¤ÎÀ¸³è½¬´·¤ÎÊÑ²½¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¶µ¤¨¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
1¡§¿©»ö¤Ï¡ÖÁÇºà¤ÎÌ£¤½¤Î¤Þ¤Þ¡×¤¬¤ª¤¤¤·¤¤
°ÊÁ°¡¢»Ò°é¤ÆÃæ¤Î¿©»ö¤Ï¡Ö±ÉÍÜ¥Ð¥é¥ó¥¹¤Î¤È¤ì¤¿¼ê¤Å¤¯¤ê¡×¤¬ÍýÁÛ¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢Í§¿Í¤¿¤Á¤È¤Î³°¿©¤ÎºÝ¤Ï¡¢¤Á¤ç¤Ã¤ÈÇØ¿¤Ó¤·¤¿¤ê¡¢É¾È½¤Î¤ªÅ¹¤äÏÃÂê¤ÎÅ¹¤â¤Î¤¾¤¤¿¤¯¤Ê¤ë¥¿¥¤¥×¡£
¤Ç¤âº£¤Ï¡¢¸½ÃÏ¤Ç¤·¤«Ì£¤ï¤¨¤Ê¤¤¤â¤Î¤ò³Ú¤·¤à°ìÊý¤Ç¡¢´ðËÜ¤Ï¡ÈÁÇºà¤ÎÌ£¤½¤Î¤Þ¤Þ¤ò³è¤«¤¹¡É¿©»ö¤¬¿´ÃÏ¤è¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ÌîºÚ¤ä²ÌÊª¤¬¼ê¤´¤í¤Ç¼ê¤ËÆþ¤ê¤ä¤¹¤¤´Ä¶¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢Ä´Ì£ÎÁ¤Ï¾¯¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢¤¸¤Ã¤¯¤ê²Ð¤ò¤È¤ª¤·¤¿¤ê¡¢ÁÇºà¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ò³Ú¤·¤ó¤À¤ê¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¡¢½½Ê¬Ëþ¤¿¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
2¡§¡ÖÁÝ½ü¤ò¤¹¤ëÆü¡×¤Ï·è¤á¤Ê¤¤
¥¥Ã¥Á¥ó¤äÀöÌÌ½ê¤Ï¡¢»È¤Ã¤¿¤Ä¤¤¤Ç¤Ë¤Ò¤È¤Õ¤¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢¡ÖÁÝ½ü¤ò¤¹¤ëÆü¡×¤ò¤¢¤é¤¿¤á¤ÆÀß¤±¤ëÉ¬Í×¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤¦¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤ª¤Ã¤¯¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤¬¤Á¤Ê¡Ö¤ä¤é¤Ê¤¤ã¡×¤È»×¤¦µ¤»ý¤Á¤ò¤¹¤Ã¤«¤ê¾Ã¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£
º£¤Î½»¤Þ¤¤¤Ï¥Û¥Æ¥ë·Á¼°¤Ç¡¢ºÇÄã¸Â¤Î²È¶ñ¤äÄ´Íý´ï¶ñ¤Ï¤½¤í¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¥ï¥ó¥ë¡¼¥à¤Ç¹¤µ¤¬¸Â¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢½Õ²ÆÊª¤äÌÇÂ¿¤Ë»È¤ï¤Ê¤¤¤â¤Î¤Ï¥¹¡¼¥Ä¥±¡¼¥¹¤ËÆþ¤ì¤¿¤Þ¤Þ¡¢È¾Ç¯´Ö½Ð¤µ¤º¤ËÊë¤é¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÖºÇÄã¸Â¤Î¤â¤Î¤òÆ±¤¸¾ì½ê¤Ë¼ýÇ¼¤¹¤ë¡×¤À¤±¤Ç¡¢¤â¤Î¤òÆ°¤«¤·¤ÆÁÝ½ü¤¹¤ëÉ¬Í×¤â¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
Êâ¤¤¤¿¤Ä¤¤¤Ç¡¢ºÂ¤Ã¤¿¤Ä¤¤¤Ç¡¢¥É¥é¥¤¥ä¡¼¤ò¤«¤±¤¿¤Ä¤¤¤Ç¡Ä¡£¡Ö¤Ä¤¤¤ÇÁÝ½ü¡×¤¬¼ê·Ú¤Ç²÷Å¬¤ÊÀ¸³è¤ò°Ý»ý¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
3¡§¡Ö¤â¤¿¤Ê¤¤²÷Å¬¤µ¡×¤òÃÎ¤ë
ÆüËÜ¤«¤é¥¹¡¼¥Ä¥±¡¼¥¹1¤Ä¤Ç½ÐÈ¯¤·¤Æ°ÊÍè¡¢²ÙÊª¤Ï¤Û¤È¤ó¤ÉÁý¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
Í¶ÏÇ¤ËÉé¤±¤ÆÍÎÉþ¤ä¥³¡¼¥È¤òÇã¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢µòÅÀ¤òÊÑ¤¨¤ë¤È¤¤Ë¤ÏÉÔÍ×¤Ê¤â¤Î¤ò¼êÊü¤·¡¢»ä¤ÎÅ¬ÎÌ¤Ç¤¢¤ë¥¹¡¼¥Ä¥±¡¼¥¹1¤Ä¤ÎÊë¤é¤·¤òÊÝ¤Ä¤è¤¦¤Ë°Õ¼±¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Çã¤¤Êª¤ò¤¹¤ëÁ°¤Ë¤Ï¡¢¡ÖÂåÍÑ¤Ç¤¤ë¤â¤Î¤Ï¤Ê¤¤¤«¡×¡ÖËÜÅö¤ËÉ¬Í×¤Ê¤â¤Î¤«¡×¤ò¡¢¤È¤Æ¤â¤è¤¯¹Í¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤É¤¦¤·¤Æ¤âÇã¤¦É¬Í×¤¬¤¢¤ë¤Ê¤é¡¢º£¼ê¤â¤Á¤Î¤Ê¤Ë¤«¤ò¼êÊü¤¹¤³¤È¤ò¥»¥Ã¥È¤Ç¹Í¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤ó¤Ê·«¤êÊÖ¤·¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤¦¤Á¤Ë¡Ö¤Ê¤¯¤Æ¤â¤¤¤¤¤â¤Î¡×¤¬¤É¤ó¤É¤óÁý¤¨¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
4¡§ÌµÍý¤Ë¼Ò¸òÅª¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤
»ä¤Ï¤â¤È¤â¤È¤Ò¤È¤ê¤Î»þ´Ö¤¬¹¥¤¤Ç¡¢ÂçÀª¤Î½¸¤Þ¤ê¤Ç¤Ïµ¤Èè¤ì¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¥¿¥¤¥×¤Ç¤¹¡£¤Þ¤·¤Æ¤ä¸ÀÍÕ¤¬´°Á´¤Ë¤ÏÄÌ¤¸¤Ê¤¤³¤³°¤Ç¤Ï¡¢Í¾·×¤Ëµ¤¤Å¤«¤¤¤¬¤«¤µ¤à¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ºÇ½é¤Ï¡Ö³¤³°¤Ë¤¤¤ë¤Î¤À¤«¤é¼Ò¸òÅª¤Ç¤¤¤Ê¤¯¤Á¤ã¡×¡Ö¼Ò¸ò¤³¤½¤¬³¤³°¤Ë¤¤¤ë¤è¤µ¤Ê¤ó¤À¤«¤é¡×¤È¼«Ê¬¤òÊ³¤¤Î©¤¿¤»¤¿»þ´ü¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ÌµÍý¤·¤Æ¤¬¤ó¤Ð¤ë¼«Ê¬¤Ï¡¢¼«Ê¬¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤è¤¦¤Êµ¤¤¬¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
º£¤Ï¡¢¿´ÃÏ¤è¤¤»þ´Ö¤Ò¤È¤ê¤òºÇÍ¥Àè¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¿¤È¤¨¤À¤ì¤È¤âÏÃ¤µ¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢¡Ö¤¢¤¢¡¢º£Æü¤â¤¤¤¤Æü¤À¤Ã¤¿¤Ê¡×¤È´¶¤¸¤é¤ì¤ë¼«Ê¬¤Î»þ´Ö¡£
¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤³¤È¤âÂç»ö¤Ç¤¹¤¬¡¢Î¥¤ì¤Æ²á¤´¤¹»þ´Ö¤âÆ±¤¸¤¯¤é¤¤ÂçÀÚ¤Ê¤Î¤À¤Èµ¤¤Å¤¤Þ¤·¤¿¡£
5¡§ÉÔ°Â¤ò¡Ö¤Ê¤¯¤¹¡×¤è¤ê¡Ö¤¦¤Þ¤¯¤Ä¤¹ç¤Ã¤Æ¡×Êë¤é¤¹
³¤³°À¸³è¤Ë¤Ï¡¢¤ª¶â¤ä·ò¹¯¤ÎÉÔ°Â¤¬¤Ä¤¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¤Ç¤â»ä¤Ï¡¢ÉÔ°Â¤ò¥¼¥í¤Ë¤¹¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤¦¤Þ¤¯¤Ä¤¹ç¤¦ÊýË¡¤ò¹Í¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤ª¤½¤é¤¯¡¢¤É¤Î¹ñ¤ÇÊë¤é¤·¤Æ¤¤¤Æ¤â¡¢ÆüËÜ¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢´°àú¤Ê°Â¿´¤¬¼ê¤ËÆþ¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¡ÖÉÔ°Â¤È°ì½ï¤ËÀ¸¤¤Æ¤¤¤¯¡×¤È¤¤¤¦¹½¤¨Êý¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¤ë¤³¤È¤Ç¡¢À¸³è¤Î´ð½à¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤Ï¤±¤Ã¤·¤ÆÈá´Ñ¤Ç¤â¤Ê¤¯¡¢¤à¤·¤í¼«Ê¬¤òÂçÀÚ¤Ë¤¹¤ë»ëÅÀ¤Î¤è¤¦¤Ë¤â´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Ç¯Îð¤ò½Å¤Í¡¢ÆüËÜ¤ÇÂ¿ÍÍ¤Ê¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤Î´ð½à¤ò·Ð¸³¤·¤Æ¤¤¿¤«¤é¤³¤½¡¢º£¤â¤¦°ìÅÙ¡¢¼«Ê¬¤ÎÊë¤é¤·¤òÁª¤ÓÄ¾¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
²áµî¤Î¼«Ê¬¤ÈÈæ¤Ù¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢º£¤Î¼«Ê¬¡¢¤³¤ì¤«¤é¤Î¼«Ê¬¤Î¿´ÃÏ¤è¤µ¤òÁª¤ó¤Ç¤¤¤¯¡£
¤½¤ì¤¬¡¢»ä¤Î¿·¤·¤¤¡ÖÀ¸³è´ð½à¡×¤Ç¤¹¡£