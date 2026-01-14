いつもの椅子が“極上チェア”に！後付けできる低反発アームレスト
サンワサプライ株式会社が運営している直販サイト『サンワダイレクト』は、いつものチェアに後付けできて、正しい姿勢をサポートしてくれるアームレスト「200-TOKCH1BK」を発売した。
■いつもの椅子に“快適”をプラス
今使っている椅子のひじ掛けに装着するだけで、座り心地をアップデートできる後付けタイプのアームレスト。買い替えの必要はなく、面ファスナーで巻き付けるだけの簡単設計。オフィスチェアはもちろん、ダイニングチェアやゲーミングチェアにも対応し、シーンを選ばず活躍する。
■低反発クッションが肘をやさしく支える
ちょうどいい硬さに調整された低反発ウレタンが、腕を置いたときの圧力を分散。肘や前腕への負担を吸収し、長時間作業でもリラックスした姿勢をキープできる。前腕が安定することで、タイピングやマウス操作もスムーズになり、集中力の持続にもつながる。
■肩や首がラクになるカーブ設計
人の腕の形に沿った自然なカーブ形状を採用。肘を無理のない位置で支えることで、肩や首にかかる余計な力を軽減する。日々の積み重ねで感じやすい「なんとなくの疲れ」を抑え、仕事終わりの体の軽さを実感できる設計だ。
■肌触りにこだわったベルベット生地
表面には、なめらかで心地よいベルベット生地を使用。直接肌に触れても違和感がなく、長時間の使用でもストレスを感じにくいのが特長だ。シンプルなブラックカラーで、どんなインテリアや椅子にも自然に馴染み、オフィスでも自宅でも違和感なく使える。
■清潔に使える、実用性の高さ
カバーは取り外して洗濯可能。汗や皮脂が気になる季節でも、清潔な状態を保てる。また、左右のひじ掛けに取り付けられるよう2個セットで販売。毎日使うものだからこそ、使いやすさとメンテナンス性にも配慮した。
■商品詳細
■いつものチェアに後付けできて、正しい姿勢をサポートしてくれるアームレスト「200-TOKCH1BK」
