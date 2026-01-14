Ä¹À¥ÃÒÌé¤Ë·ã»÷¤À¤ÈÏÃÂê¤ÎÃËÀ¡¢¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¥¢¥×¥ê¤Ç¡Ä·ã»÷¤æ¤¨¤Î¶ì¤¤·Ð¸³¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë
ABEMA¤Î¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¡Ø¤Ê¤Ê¤Ë¡¼ ÃÏ²¼ABEMA¡Ù(Ëè½µÆüÍË20:00¡Á)#102¤¬¡¢11Æü¤ËÇÛ¿®¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ø¤Ê¤Ê¤Ë¡¼ ÃÏ²¼ABEMA¡Ù¾ìÌÌ¥«¥Ã¥È¡¡(C)AbemaTV, Inc.
¡û¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¥¢¥×¥ê¤Ç¤Î¶ì¤¤·Ð¸³
¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ë¤Ï¡¢Ä¹À¥ÃÒÌé¤Ë·ã»÷¤À¤ÈÏÃÂê¤Î¥¤¥±¥á¥ó¡¦¿ùËÜÁÒµ¬¤µ¤ó¤¬ÅÐ¾ì¡£ÉáÃÊ¤Ï¡¢ÊÝ°é»Î¤¬¤è¤êÎÉ¤¤ÊÝ°é¤ò¹Ô¤¨¤ë¤è¤¦¸½¾ì¤Ç¥µ¥Ý¡¼¥È¤¹¤ë¡ÖÊÝ°é¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥¿¡¼¡×¤È¤·¤ÆÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¤¡¢¥ï¥¤¥ë¥É¤Ê¸«¤¿ÌÜ¤È¤Î¥®¥ã¥Ã¥×¤Ë¥¹¥¿¥¸¥ª¤«¤é¤Ï¶Ã¤¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤ë¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¼ÂºÝ¤Ë²ñ¤Ã¤Æ¤âËÜ¿Í¤È¤½¤Ã¤¯¤ê¤À¤ÈÊ¬¤«¤ë¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤¬¼¡¡¹¤ÈÈô¤Ó½Ð¤¹¤Ê¤«¡¢¤³¤ó¤ÊÂÎ¸³ÃÌ¤â¡£
¥³¥í¥Ê²Ò¤Ç½Ð²ñ¤¤¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¿¤á¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¥¢¥×¥ê¤ËÅÐÏ¿¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢±¿±Ä¤«¤é¡Ö·Ù¹ð¡×¤ÈÂê¤·¤¿¥á¡¼¥ë¤¬ÆÏ¤¡¢¡Öµ¬Ìó°ãÈ¿¤Î¤¿¤á¼Ì¿¿¤òºï½ü¤·¤Þ¤¹¡£¤¿¤È¤¨¤´ËÜ¿Í¤Î¼Ì¿¿¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â»ÈÍÑ¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡×¤ÈµºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
Ä¹À¥¤Î¤Ê¤ê¤¹¤Þ¤·¤È¸í²ò¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¿ùËÜ¤µ¤ó¤Ï¡ÖÍÎÁ²ñ°÷¤È¤·¤Æ6,000±ßÊ§¤Ã¤¿¤Î¤Ë¡¢²¿¤â¤Ç¤¤ºÂà²ñ¤·¤¿¡×¤È¶ì¤¤·Ð¸³¤ò¸ì¤ê¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¤ò¶Ã¤«¤»¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¡¢Áð¤Ê¤®¹ä¤Î¡Ö¥Þ¥¹¥¯¥ª¡¼¥×¥ó!¡×¤Î³Ý¤±À¼¤Ç¥Þ¥¹¥¯¤ò³°¤·¤¿¿ùËÜ¤µ¤ó¤Î»Ñ¤Ë¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¤«¤é¤Ï¡Ö»÷¤Æ¤ë!¡×¤ÈÀä»¿¤ÎÀ¼¤¬¡£Áð¤Ê¤®¤Ï¡Ö¤É¤Î³ÑÅÙ¤«¤é¸«¤Æ¤â»÷¤Æ¤ë¡£¤Á¤ç¤Ã¤È°ã¤¦³ÑÅÙ¤¬¤¢¤ë¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤â¤¢¤ë¤±¤É¡¢¤½¤ì¤¬¤Ê¤¤!¡×¤ÈÂÀ¸ÝÈ½¤ò²¡¤·¤¿¡£
¡ÚÊÔ½¸ÉôMEMO¡Û
1·î18Æü¤Î¡Ø¤Ê¤Ê¤Ë¡¼ ÃÏ²¼ABEMA¡Ù#103¤Ï¡¢¡Ö1²ó¸«¤¿¤éÌÜ¤¬Î¥¤»¤Ê¤¤! ¥Ð¥º¤ê¥¥Ã¥ºÂç½¸¹çSPÂè5ÃÆ¡×¤ÈÂê¤·¡¢YouTubeÁíºÆÀ¸²ó¿ô11²¯²ó°Ê¾å¤ÇÉã¿Æ¤Ø¤Î±Ô¤¤¥Ä¥Ã¥³¥ß¤ÇÏÃÂê¤Î¤ê¤ª¤Ê¤Á¤ã¤ó¤ä¡¢¤Á¤ã¤ó¤ß¤Ê¤âSNS¤ÇÈ¿±þ¤·¤¿¾®³Ø2Ç¯À¸¤Î¤È¤¤Ï¤ª¥«¥Ã¥×¥ë¡¢À¤³¦¤ÇÂç³èÌö¤ÎÅ·ºÍ¥¥Ã¥º¶áÆ£ÎÜ°Ë¡õÏ¡¤éº£SNS¤ÇÏÃÂê¤Î¥Ð¥º¤ê¥¥Ã¥º¤¬Â³¡¹ÅÐ¾ì¡£¤µ¤é¤Ë¡¢ÈÖÁÈ¤ª¤Ê¤¸¤ß¤Î¥®¥ã¥ë·Ï¥á¥Ç¥£¥¢¡ØKOGYARU¡Ù¤è¤ê¾®³ØÀ¸¥®¥ã¥ë¥â¥Ç¥ë¤¤¤â¤Ô¡¢¤æ¤Ê¤Á¡¢¤ë¤ê¤Ô¤¬ÅÐ¾ì¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¡ØKOGYARU¡Ù¤Î¸ø¼°¥é¥¤¥Ð¥ë¤ÇÀ¶Á¿¡¦¥Ê¥Á¥å¥é¥ë·Ï¤Î¾®³ØÀ¸»¨»ï¥á¥Ç¥£¥¢¡ØNatuul¡Ù¤«¤é¡¢¤Ê¤æ¡¢¤«¤ó¤Ê¡¢¤ë¤ß¤Ê¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£
Ž¡ŽßŽßŽ¥Ž¡Ž¥ŽßŽßŽ¡Žß¡£ ¤Ê¤Ê¤Ë¡¼ ÃÏ²¼ABEMA ¡¡ŽßŽ¥Ž¡Ž¥¹á¼è¤¬¸ì¤ëÄ¹À¥ÃÒÌé¤ÎÁÇ´é¤È¤Ï¡ª¡©🩷💛💚¤Ê¤Ê¤Ë¡¼💚💛🩷- ABEMA(¥¢¥Ù¥Þ) (@ABEMA) January 9, 2026
¡Ø¤Ê¤Ê¤Ë¡¼ ÃÏ²¼ABEMA¡Ù¾ìÌÌ¥«¥Ã¥È¡¡(C)AbemaTV, Inc.
¡û¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¥¢¥×¥ê¤Ç¤Î¶ì¤¤·Ð¸³
¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ë¤Ï¡¢Ä¹À¥ÃÒÌé¤Ë·ã»÷¤À¤ÈÏÃÂê¤Î¥¤¥±¥á¥ó¡¦¿ùËÜÁÒµ¬¤µ¤ó¤¬ÅÐ¾ì¡£ÉáÃÊ¤Ï¡¢ÊÝ°é»Î¤¬¤è¤êÎÉ¤¤ÊÝ°é¤ò¹Ô¤¨¤ë¤è¤¦¸½¾ì¤Ç¥µ¥Ý¡¼¥È¤¹¤ë¡ÖÊÝ°é¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥¿¡¼¡×¤È¤·¤ÆÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¤¡¢¥ï¥¤¥ë¥É¤Ê¸«¤¿ÌÜ¤È¤Î¥®¥ã¥Ã¥×¤Ë¥¹¥¿¥¸¥ª¤«¤é¤Ï¶Ã¤¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤ë¡£
¥³¥í¥Ê²Ò¤Ç½Ð²ñ¤¤¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¿¤á¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¥¢¥×¥ê¤ËÅÐÏ¿¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢±¿±Ä¤«¤é¡Ö·Ù¹ð¡×¤ÈÂê¤·¤¿¥á¡¼¥ë¤¬ÆÏ¤¡¢¡Öµ¬Ìó°ãÈ¿¤Î¤¿¤á¼Ì¿¿¤òºï½ü¤·¤Þ¤¹¡£¤¿¤È¤¨¤´ËÜ¿Í¤Î¼Ì¿¿¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â»ÈÍÑ¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡×¤ÈµºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
Ä¹À¥¤Î¤Ê¤ê¤¹¤Þ¤·¤È¸í²ò¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¿ùËÜ¤µ¤ó¤Ï¡ÖÍÎÁ²ñ°÷¤È¤·¤Æ6,000±ßÊ§¤Ã¤¿¤Î¤Ë¡¢²¿¤â¤Ç¤¤ºÂà²ñ¤·¤¿¡×¤È¶ì¤¤·Ð¸³¤ò¸ì¤ê¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¤ò¶Ã¤«¤»¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¡¢Áð¤Ê¤®¹ä¤Î¡Ö¥Þ¥¹¥¯¥ª¡¼¥×¥ó!¡×¤Î³Ý¤±À¼¤Ç¥Þ¥¹¥¯¤ò³°¤·¤¿¿ùËÜ¤µ¤ó¤Î»Ñ¤Ë¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¤«¤é¤Ï¡Ö»÷¤Æ¤ë!¡×¤ÈÀä»¿¤ÎÀ¼¤¬¡£Áð¤Ê¤®¤Ï¡Ö¤É¤Î³ÑÅÙ¤«¤é¸«¤Æ¤â»÷¤Æ¤ë¡£¤Á¤ç¤Ã¤È°ã¤¦³ÑÅÙ¤¬¤¢¤ë¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤â¤¢¤ë¤±¤É¡¢¤½¤ì¤¬¤Ê¤¤!¡×¤ÈÂÀ¸ÝÈ½¤ò²¡¤·¤¿¡£
¡ÚÊÔ½¸ÉôMEMO¡Û
1·î18Æü¤Î¡Ø¤Ê¤Ê¤Ë¡¼ ÃÏ²¼ABEMA¡Ù#103¤Ï¡¢¡Ö1²ó¸«¤¿¤éÌÜ¤¬Î¥¤»¤Ê¤¤! ¥Ð¥º¤ê¥¥Ã¥ºÂç½¸¹çSPÂè5ÃÆ¡×¤ÈÂê¤·¡¢YouTubeÁíºÆÀ¸²ó¿ô11²¯²ó°Ê¾å¤ÇÉã¿Æ¤Ø¤Î±Ô¤¤¥Ä¥Ã¥³¥ß¤ÇÏÃÂê¤Î¤ê¤ª¤Ê¤Á¤ã¤ó¤ä¡¢¤Á¤ã¤ó¤ß¤Ê¤âSNS¤ÇÈ¿±þ¤·¤¿¾®³Ø2Ç¯À¸¤Î¤È¤¤Ï¤ª¥«¥Ã¥×¥ë¡¢À¤³¦¤ÇÂç³èÌö¤ÎÅ·ºÍ¥¥Ã¥º¶áÆ£ÎÜ°Ë¡õÏ¡¤éº£SNS¤ÇÏÃÂê¤Î¥Ð¥º¤ê¥¥Ã¥º¤¬Â³¡¹ÅÐ¾ì¡£¤µ¤é¤Ë¡¢ÈÖÁÈ¤ª¤Ê¤¸¤ß¤Î¥®¥ã¥ë·Ï¥á¥Ç¥£¥¢¡ØKOGYARU¡Ù¤è¤ê¾®³ØÀ¸¥®¥ã¥ë¥â¥Ç¥ë¤¤¤â¤Ô¡¢¤æ¤Ê¤Á¡¢¤ë¤ê¤Ô¤¬ÅÐ¾ì¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¡ØKOGYARU¡Ù¤Î¸ø¼°¥é¥¤¥Ð¥ë¤ÇÀ¶Á¿¡¦¥Ê¥Á¥å¥é¥ë·Ï¤Î¾®³ØÀ¸»¨»ï¥á¥Ç¥£¥¢¡ØNatuul¡Ù¤«¤é¡¢¤Ê¤æ¡¢¤«¤ó¤Ê¡¢¤ë¤ß¤Ê¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£
Ž¡ŽßŽßŽ¥Ž¡Ž¥ŽßŽßŽ¡Žß¡£ ¤Ê¤Ê¤Ë¡¼ ÃÏ²¼ABEMA ¡¡ŽßŽ¥Ž¡Ž¥¹á¼è¤¬¸ì¤ëÄ¹À¥ÃÒÌé¤ÎÁÇ´é¤È¤Ï¡ª¡©🩷💛💚¤Ê¤Ê¤Ë¡¼💚💛🩷- ABEMA(¥¢¥Ù¥Þ) (@ABEMA) January 9, 2026