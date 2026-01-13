ÂçÃ«æÆÊ¿¤ò¡Ö¸«¤¿¤¤¡×¤â¡Ä¥Í¥È¥Õ¥ê¤Ø¤Î¡È¥Ï¡¼¥É¥ë¡É¡¡ÆüËÜÊ¸²½¤ÎÆëÀ÷¤ßÇö¡¢ÊÆ»æ¤âµ¿Ìä
¥Í¥Ã¥È¥Õ¥ê¥Ã¥¯¥¹¤ÎÍÎÁÊüÁ÷¤â¡ÖÅÜ¤ê¤Î¸¶°ø¤Ï²Á³Ê¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×
¡¡3·î¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ëÂè6²ó¥ï¡¼¥ë¥É¡¦¥Ù¡¼¥¹¥Ü¡¼¥ë¡¦¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¡ÊWBC¡Ë¤Ï¡¢¥Í¥Ã¥È¥Õ¥ê¥Ã¥¯¥¹¤¬ÆüËÜ¹ñÆâ¤Ç¤ÎÆÈÀêÊü±Ç¸¢¤ò¼èÆÀ¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡¢»ëÄ°´Ä¶¤¬Âç¤¤¯ÊÑ²½¤¹¤ë¡£2023Ç¯Âç²ñ·è¾¡¤ÇÂçÃ«æÆÊ¿¤¬¥Þ¥¤¥¯¡¦¥È¥é¥¦¥È¤ò¶õ¿¶¤ê»°¿¶¤Ë»ÅÎ±¤á¤¿½Ö´Ö¤ÏÂç²ñ¤Î¾ÝÄ§Åª¤Ê¥·¡¼¥ó¤È¸À¤Ã¤Æ¤â²á¸À¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¼¡²óÂç²ñ¤Ç¤ÏÆ±¤¸¤è¤¦¤Ê¡Ö¶¦Í¤µ¤ì¤¿ÂÎ¸³¡×¤¬ÍÎÁÇÛ¿®¤ÎÃæ¤ÇºÆ¸½¤µ¤ì¤ë¤«¤¬ÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÊÆ»æ¡Ö¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¡¦¥Ý¥¹¥È¡×¤Ï12Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö13Æü¡Ë¤Ë¡Ö¥Í¥Ã¥È¥Õ¥ê¥Ã¥¯¥¹¤¬¼çÆ³¸¢¤ò°®¤ëWBC¤ËÂÐ¤·¤ÆÆüËÜ¤Ï¾è¤êµ¤¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È¤Î¸«½Ð¤·¤ÇÊó¤¸¤¿¡£Æ±»æ¤Ï¡ÖÆüËÜ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢3Ç¯Á°¤Î¤³¤Î°ìÏ¢¤Î¥·¡¼¥ó¤Ï¡¢Ã±¤Ê¤ë¾ÝÄ§Åª¤Ê¡È¥Ù¡¼¥¹¥Ü¡¼¥ë¥â¡¼¥á¥ó¥È¡É°Ê¾å¤Î¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¡×¡Ö¤«¤±¤¬¤¨¤Î¤Ê¤¤¡¢¡Ê³§¤Ç¡Ë¶¦Í¤µ¤ì¤¿ÂÎ¸³¤À¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢ÆüËÜ¤Ë¤È¤Ã¤ÆÌîµå¤Î¹ñºÝÂç²ñ¤¬¤¤¤«¤ËÆÃÊÌ¤Ê°ÕÌ£¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤«¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢º£Âç²ñ¤«¤é¡ÈÌµÎÁÊüÁ÷¡É¤Ï¤Ê¤¯¤Ê¤ë¡£µ»ö¤Ç¤Ï¡¢¹¹ðÉÕ¤¥×¥é¥ó¤Ï·î³Û6¥É¥ë¡ÊÌó950±ß¡ËÌ¤Ëþ¡¢É¸½à¥×¥é¥ó¤Ç¤â10¥É¥ë¡ÊÌó1500±ß¡ËÌ¤Ëþ¤È¥Í¥Ã¥È¥Õ¥ê¥Ã¥¯¥¹¤ÎÎÁ¶âÂÎ·Ï¤ò¾Ò²ð¤·¡¢¡ÖÆüËÜ¤Ç¤Ï¡¢¥Í¥Ã¥È¥Õ¥ê¥Ã¥¯¥¹¤Î¶â³Û¤ÏÈæ³ÓÅª°Â¤¤¡×¡£¤·¤«¤·¡¢¡ÖÅÜ¤ê¤Î¸¶°ø¤Ï²Á³Ê¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È»ØÅ¦¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¥Æ¥ì¥Ó¤Ç¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤ò»ëÄ°¤¹¤ë¤¿¤á¤ËÎÁ¶â¤òÊ§¤¦¤³¤È¡¢¤½¤â¤½¤â¥Æ¥ì¥Ó¤Ç²¿¤«¤ò»ëÄ°¤¹¤ë¤¿¤á¤ËÎÁ¶â¤òÊ§¤¦¤³¤È¼«ÂÎ¤¬¡¢ÆüËÜ¤Ç¤ÏÈæ³ÓÅª¿·¤·¤¤³µÇ°¤Ç¤¢¤ë¡×¤È¡¢Æ±»æ¤ÏÆüËÜ¤ÎÊ¸²½ÅªÇØ·Ê¤ËÆ§¤ß¹þ¤ó¤À¡£¤Þ¤¿¡¢Ç¯ÇÛÁØ¤¬Æ³Æþ¤Ç¤¤ë¤«¤Ê¤É¤Ë¤â·üÇ°¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤¹¤Ç¤Ë»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤ÎÀè¹Ô¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬È¯É½¤µ¤ì¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡¦ÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¤Ï2Âç²ñÏ¢Â³¤Ç»²²Ã¤¹¤ë¸«¹þ¤ß¡£ÂçÃ«¤Î¿Íµ¤¤ÏÆÃ¤ËÆüËÜ¤Ç¤Ï°µÅÝÅª¡£ºòÇ¯¤ÎÅìµþ¥·¥ê¡¼¥º¤Ç¤Ï¥Á¥±¥Ã¥È¤¬¥×¥ì¥ß¥¢²Á³Ê¤Ç¼è°ú¤µ¤ì¤Ê¤¬¤é¤âÄ¶Ëþ°÷¤Ç¡¢»ëÄ°Î¨¤â°µÅÝÅª¤À¤Ã¤¿¡£¡ÖºÇ½ªÅª¤Ë¤Ï¡¢ÃÏ¸µ¤Î¿Í¡¹¤¬¥ª¥ª¥¿¥Ë¤ò¸«¤¿¤¤¤È¤¤¤¦Íßµá¤¬¡¢¹â³Û¤Ê²Á³Ê¤ËÂÐ¤¹¤ë·üÇ°¤ò¾å²ó¤Ã¤¿¡×¤È¤·¡¢¥Í¥Ã¥È¥Õ¥ê¥Ã¥¯¥¹¤âWBC¤Ë¤ª¤¤¤ÆÆ±ÍÍ¤Î·ë²Ì¤ò´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤ë¤ÈÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊFull-CountÊÔ½¸Éô¡Ë