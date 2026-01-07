ÌÀÆü8Æü(ÌÚ)¤ÏÆüËÜ³¤Â¦¤Ç¤ÏÃ»»þ´Ö¤ÇÀÑÀã¤¬µÞÁý¤¹¤ë½ê¤â¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¹¹¤Ë10Æü(ÅÚ)¤«¤é¤Î3Ï¢µÙ¤Ïº£µ¨ºÇ¶¯¥ì¥Ù¥ë¤Î´¨µ¤¤¬½±Íè¤·¤Æ¡¢ÆüËÜ³¤Â¦¤Ç¤ÏÂçÀã¤ä»ë³¦¤¬Á´¤¯¤­¤«¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤è¤¦¤ÊÌÔ¿áÀã¤Î¶²¤ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¸òÄÌµ¡´Ø¤ÎÍð¤ì¤Ê¤É¤Ë·Ù²ü¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£

º£Æü7Æü(¿å)Ìë¤«¤é8Æü(ÌÚ)¡¡ÆüËÜ³¤Â¦¤Ï¹­¤¤ÈÏ°Ï¤ÇÀã¡¡Ã»»þ´Ö¤ËÀÑÀã¤¬µÞÁý¤¹¤ë½ê¤â

º£Æü7Æü(¿å)Ìë¤«¤éÌÀÆü8Æü(ÌÚ)¤Ë¤«¤±¤Æ¤Ï¡¢Á°Àþ¤òÈ¼¤Ã¤¿Äãµ¤°µ¤¬È¯Ã£¤·¤Ê¤¬¤éÆüËÜÉÕ¶á¤òÄÌ²á¤·¤Þ¤¹¡£ÌÀÆü8Æü(ÌÚ)¤Ï¡¢°ì»þÅª¤ËÅß·¿¤Îµ¤°µÇÛÃÖ¤Ë¤Ê¤ê¡¢¶¯¤¤´¨µ¤¤¬Æî²¼¤¹¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£

ÆüËÜ³¤Â¦¤Ï±«¤Î½ê¤â¼¡Âè¤ËÀã¤ËÊÑ¤ï¤ê¡¢¹­¤¤ÈÏ°Ï¤ÇÀã¤¬¹ß¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£É÷¤¬¶¯¤Þ¤ê¡¢ÆÃ¤ËËÌ³¤Æ»¤äÅìËÌËÌÉô¤ÎÆüËÜ³¤Â¦¤Ç¤ÏÌÔ¿áÀã¤Ë¤Ê¤ë½ê¤â¤¢¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢ÅìËÌ¤äËÌÎ¦¤Î»³´ÖÉô¤òÃæ¿´¤ËÃÇÂ³Åª¤ËÀã¤Î¹ß¤êÊý¤¬¶¯¤Þ¤ê¡¢Ã»»þ´Ö¤ËÀÑÀã¤¬µÞÁý¤¹¤ë¤ª¤½¤ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ÄÌ¹Ô»ß¤á¤Ë¤Ê¤ë²ÄÇ½À­¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¼Ö¤ò±¿Å¾¤µ¤ì¤ëÊý¤Ï±ª²ó¥ë¡¼¥È¤Î¸¡Æ¤¤ò¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£

3Ï¢µÙ¤Ïº£µ¨ºÇ¶¯¥ì¥Ù¥ë¤Î´¨ÇÈ½±Íè¡¡¸òÄÌ¤Ø¤Î±Æ¶Á¤Ë·Ù²ü

9Æü(¶â)¤ÏÅß·¿¤Îµ¤°µÇÛÃÖ¤¬´Ë¤ß¡¢´¨µ¤¤â¼å¤Þ¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤¿¤À¡¢3Ï¢µÙ½éÆü¤Î10Æü(ÅÚ)¤Ï¡¢Áá¤¯¤âÄãµ¤°µ¤¬ÆüËÜ³¤¤«¤é¶á¤Å¤¯¸«ÄÌ¤·¤Ç¤¹¡£ÆüËÜ³¤Â¦¤Ï¼¡Âè¤ËÀã¤ä±«¤ÎÈÏ°Ï¤¬¹­¤¬¤ê¡¢ËÌ³¤Æ»¤ÎÆüËÜ³¤Â¦¤«¤éËÌÎ¦¤ÏÌÔ¿áÀã¤Ë¤è¤Ã¤Æ»ë³¦¤¬Á´¤¯¤­¤«¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ê¥Û¥ï¥¤¥È¥¢¥¦¥È¤¬È¯À¸¤¹¤ë²ÄÇ½À­¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£

11Æü(Æü)¤ÏºÆ¤ÓÅß·¿¤Îµ¤°µÇÛÃÖ¤Ë¤Ê¤ê¡¢12Æü(·î¡¦½Ë)¤Ë¤«¤±¤Æ¤Ïº£µ¨ºÇ¶¯¤Î´¨ÇÈ¤¬½±Íè¤¹¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£12Æü(·î¡¦½Ë)º¢¤«¤é¹ßÀãÎÌ¤¬Ê¿Ç¯¤è¤ê¤«¤Ê¤êÂ¿¤¯¤Ê¤ë²ÄÇ½À­¤¬¤¢¤ë¤È¤·¤Æ¡¢ÅìËÌ¤ÎÆüËÜ³¤Â¦¤äËÌÎ¦¡¢Ä¹Ìî¸©ËÌÉô¡¢´ØÅìËÌÉô¡¢´ôÉì¸©»³´ÖÉô¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡¢¡ÖÂçÀã¤Ë´Ø¤¹¤ëÁá´üÅ·¸õ¾ðÊó¡×¤¬È¯É½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
À®¿Í¤ÎÆü¤Î¹Ô»ö¤ä¤ª½Ð¤«¤±¤òÍ½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÊý¤Ï¡¢¸òÄÌµ¡´Ø¤Ø¤Î±Æ¶Á¤Ë·Ù²ü¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£

Æüº¹¤·¤Î½Ð¤ëÂÀÊ¿ÍÎÂ¦¤Ç¤âËÌ¤è¤ê¤ÎÉ÷¤¬¿á¤¤¤Æ¡¢ºÇ¹âµ¤²¹¤Ï10ÅÙ¤ËÆÏ¤«¤Ê¤¤½ê¤¬Â¿¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£´¨¤µÂÐºö¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤È¹Ô¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£

´¨ÇÈ¤Ë¤è¤ë±Æ¶Á

º£²ó¤Î´¨µ¤¤ÎÆÃÄ§¤Ï¡¢¡Ö¶¯¤µ¡×¤³¤È¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢¡Ö±Æ¶Á¤¬Ä¹°ú¤¯¡×¤³¤È¤Ç¤¹¡£
15Æü(ÌÚ)º¢¤Ë¤«¤±¤Æ´¨µ¤¤Î±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¤ë¤³¤È¤¬Í½ÁÛ¤µ¤ì¤ë¤¿¤á¡¢ÆüËÜ³¤Â¦¤Ç¤Ï¹ßÀã»þ´Ö¤¬Ä¹¤¯Â³¤­¤Þ¤¹¡£ÀÑÀã¤¬¤É¤ó¤É¤óÁý¤¨¤Æ¤¤¤¯¤ª¤½¤ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢ºÇ¿·¤Îµ¤¾Ý¾ðÊó¤ò¤³¤Þ¤á¤Ë¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£

´¨ÇÈ¤Ë¤è¤ë±Æ¶Á¤Ï°Ê²¼¤Î¤³¤È¤¬¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
­¡¸òÄÌÌÖ¤ÎÍð¤ì
­¢¼Ö¤ÎÎ©¤Á±ýÀ¸
­£»ë³¦ÉÔÎÉ¤äÏ©ÌÌÅà·ë¤Ë¤è¤ë»ö¸Î
­¤¿åÆ»´ÉÅà·ë¡¦ÃÇ¿å
­¥ÄäÅÅ
­¦ÅÝÌÚ¤ä¼Ö¸Ë¡¦¥Ó¥Ë¡¼¥ë¥Ï¥¦¥¹¤ÎÅÝ²õ

¸òÄÌ¾ðÊó¤ò¤³¤Þ¤á¤Ë¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¡¢ÄäÅÅ¤Ê¤É¤ËÈ÷¤¨¤Æ¡¢ÌÓÉÛ¤ä¥«¥¤¥í¡¢¥â¥Ð¥¤¥ë¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤Ê¤É¤òÍÑ°Õ¤·¤Æ¤ª¤­¤Þ¤·¤ç¤¦¡£

15Æü°Ê¹ß¤ÏÂÀÊ¿ÍÎÂ¦¤Ï¶õµ¤´¥Áç¡¡²Ð¤Î¼è¤ê°·¤¤¤ËÃí°Õ

15Æü(ÌÚ)°Ê¹ß¤Ï¡¢ÆüËÜ³¤Â¦¤ÏÀã¤ä±«¤Î¹ß¤ëÆü¤¬Â¿¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤¿¤À¡¢À²¤ì´Ö¤¬½Ð¤ëÆü¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢Æüº¹¤·¤òÍ­¸ú¤Ë¤ª»È¤¤¤¯¤À¤µ¤¤¡£

ÂÀÊ¿ÍÎÂ¦¤Ç¤ÏÀ²¤ì¤ëÆü¤¬Â¿¤¯¡¢¶õµ¤¤¬´¥Áç¤¹¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£²Ð¤Î¼è¤ê°·¤¤¤äÉ÷¼Ù¤Ë½½Ê¬Ãí°Õ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
17Æü(ÅÚ)¤È18Æü(Æü)¤ÏÂç³ØÆþ³Ø¶¦ÄÌ¥Æ¥¹¥È¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤¹¤¬¡¢1ÆüÌÜ¤Î17Æü(ÅÚ)¤ÏÁ°Àþ¤¬ÄÌ²á¤¹¤ë¤¿¤á¡¢±«¤Î¹ß¤ë½ê¤¬Â¿¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£ÀçÂæ¤Ê¤ÉÅìËÌ¤ÎÂÀÊ¿ÍÎÂ¦¤Ç¤ÏÀã¤¬¹ß¤ëÍ½ÁÛ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£µ¤¾Ý¾ðÊó¤ä¸òÄÌ¾ðÊó¤ò¤³¤Þ¤á¤Ë¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¡¢»þ´Ö¤ËÍ¾Íµ¤ò»ý¤Ã¤Æ¹ÔÆ°¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£