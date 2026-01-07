SKE48の元メンバーでタレントの松井珠理奈（28）と男性ユニット「BOYS AND MEN」の辻本達規（34）が7日、都内のホテルで“東海愛”たっぷりの結婚会見を行い、地元からは祝福の声が寄せられた。

2人は2014年に出会い、数年後に再会してキャンプを通じて急接近。約3年の交際を経て昨年11月26日に辻本がプロポーズ、結婚を決めた。婚姻届はこの日、松井の地元・春日井市に提出した。

冒頭、淡いピンクの着物の松井とグレーの着物を着た辻本が金屏風の前に登場。12月の公演でかかとを骨折した辻本は松葉づえを持って姿を見せた。

松井の晴れ姿も「いつもお世話になっている西尾市の呉服屋さん『あづまや』さんに事前にお知らせして」準備。さらに「地元愛が強いということで瀬戸物（愛知県瀬戸市を中心に生産される焼き物）の帯留めを」とし「名古屋の結婚式は派手っていうイメージがあると思うので華やかに」と細部までこだわりを見せた。

10代から芸能界に入った2人。デートでは地元を大満喫した。辻本が大ファンのドラゴンズ戦観戦や「ショッピングモールのフードコート」を楽しんだ。「『スガキヤ』（名古屋創業のラーメンチェーン）とか『ペッパーランチ』とかいっぱい一緒に食べて。凄い幸せだ！と思って。学生らしいデートをしたことがなかったので」と笑顔を見せた。

松井の人差し指には婚約指輪、薬指に結婚指輪がキラリ。大粒の真珠が印象的な婚約指輪は「ミキモト」の品物だと明かされた。

会見終了後には60名を超える報道陣へ三重県津市の「おぼろタオル」社のタオル「おぼろオールインワン」と、川魚の鮎を模した、岐阜を代表する伝統的な焼き菓子「あゆがし（鮎菓子）」が贈られた。

“地元づくし”の会見にネット上では「よくテレビで見てたからこの2人の組み合わせが嬉しい」「地域密着と全国区の活動を両立させてるの素晴らしい」「愛知県民は喜んでますよー！！！」「地元愛が沢山」「地元婚エモい」「愛知県民としてはかなり嬉しい知らせ」「珠理奈ちゃんらしくて良い」と地元民からの祝福の声が寄せられた。

会見の冒頭で「2人とも東海地方出身ということもあります。名古屋から全国に向けて、皆さんに元気をお届けできるように頑張っていきたいなと思っております」とあいさつした松井。2人らしい地元愛にあふれる会見となった。

◇松井 珠理奈（まつい・じゅりな）1997年（平9）3月8日生まれ、愛知県出身の28歳。08年、SKE48に1期生として加入。18年の選抜総選挙で初の1位を獲得。21年に卒業。現在は地元・春日井市の広報大使を務め、公式YouTubeチャンネルで趣味のサウナや農業を楽しむ様子を発信している。

◇辻本 達規（つじもと・たつのり）1991年（平3）5月17日生まれ、岐阜県出身の34歳。2010年に結成した「BOYS AND MEN」ではメンバーカラーは赤。岐阜県羽島市広報大使やスカパー！ドラゴンズの中日ドラゴンズ応援団長を務める。中京テレビ「あさドレ♪」にレギュラー出演中。