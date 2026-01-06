磁石で貼るだけ！お風呂がライブ空間に変わる防水スピーカー
サンワサプライ株式会社が運営している直販サイト『サンワダイレクト』は、IPX6防水とマグネット取付に対応し、お風呂やキッチンで手軽に高音質を楽しめるコンパクトBluetoothスピーカー「400-SP119」を発売した。
■お風呂時間を、最高のリラックスタイムに
IPX6の高い防水性能を備えており、水しぶきがかかるお風呂やキッチンでも安心して使用できる。お気に入りの音楽やラジオ、ポッドキャストを楽しみながら、1日の疲れを癒す贅沢なひとときを演出する。毎日のバスタイムは、音に包まれるリラックス空間へと変化する。
■磁石でピタッ、置き場所に悩まない
本体にはマグネットを内蔵しており、浴室の壁や冷蔵庫、金属製ラックなどに簡単に取り付け可能だ。置き場所を選ばず、限られたスペースでもスマートに使用できる。調理中や洗面中など、手が離せないシーンでも快適に音楽を楽しめる。
■手のひらサイズで、どこへでも
手のひらに収まるコンパクト設計で、持ち運びも容易だ。自宅はもちろん、旅行先やアウトドア、ホテルのバスルームなど、さまざまなシーンで活躍する。荷物を増やすことなく、いつもの音楽環境をそのまま持ち出せる点が魅力だ。
■置くだけ充電、毎日がストレスフリー
付属の充電クレードルに置くだけで充電できるため、ケーブルの抜き差しは不要だ。約2時間の充電で、音量25％時には最大約22時間の長時間再生ができる。日常使いに適した、ストレスのない充電体験を実現している。
■2台で広がる、ステレオの臨場感
TWS機能に対応しており、2台同時接続によるステレオ再生が可能だ。コンパクトサイズながら、左右に広がる臨場感あるサウンドを楽しめる。リビングやバスルームで、ワンランク上の音楽体験を求める方に適した仕様だ。
■製品仕様
■コンパクトBluetoothスピーカー「400-SP119」
