「デカい＝強い」ではない！？ “強者”より小さな生き物が絶滅を生き延びたワケ【眠れなくなるほど面白い 図解 絶滅動物の話】

「弱いから滅びる」「強いから生き残る」わけではない

本当に「強い」のは誰？

中生代の陸、海、空を支配し、栄光の時代を築いた最強の生物・恐竜は、わずか1週間ほどで滅んだともいわれています。環境にうまく適応していた生物ほど、急激な変化には弱く、滅びやすいという一面があります。

恐竜の絶滅は、約6600万年前の巨大隕石衝突がきっかけとされています。それまで安定した気候に合わせて繁栄していた恐竜たちは、気温の低下や日照の減少に対応できず、一気に姿を消しました。この例からは「弱いから滅びる」「強いから生き残る」という、そう単純なものではないことがわかります。

同じことは、メガテリウム（巨大ナマケモノ）やジャイアントペンギンなどにもいえます。体が大きい動物は多くの食料を必要とし、体温の調節もしにくいため、環境が変わると生き延びるのが難しくなります。

一方で、昆虫やネズミのように小柄でも環境変化への適応力が高い動物は、幾度もの大量絶滅を生き抜いてきました。彼らは一見すると「強い」ようには見えないでしょう。

このように「生き残る」という観点で見れば、何をもって「強い」のか「弱い」のかは一概には決められません。むしろ、変化に対応できるしなやかさこそが、生き残るための本当の強さといえるでしょう。

恐竜たちは1週間で滅んだ!?

【環境によくなじむ生物ほど環境の変化に弱い】

中生代に繁栄した最強生物・恐竜ですが、わずか1週間ほどで滅んだといわれています。

隕石衝突に伴う気温の低下や日照の減少に対応できず、一気に姿を消しました。

“強さ”とはなにか？

大きい体を維持するのは大変

一見強そうな巨大動物は、多くの食料が必要で、体温調節もしにくく、環境変化に弱い傾向にあります。

体が小さければ省エネ

一見弱く見える小柄な動物でも、環境の変化に適応し続け、幾度もの大量絶滅期を乗り越えたものもいます。

【出典】『眠れなくなるほど面白い 図解 絶滅動物の話』監修：今泉忠明