やっぱり【ユニクロのフリース】が最強！ 40・50代の冬に♡「おすすめトップス」

冬コーデには、暖かさを意識したアイテムを取り入れたい。今回は大人女性の着こなしにもぴったりな【ユニクロ】の「フリースアイテム」をご紹介します。部屋着感が出にくく、ラフなのにどこか品よくまとまるのが魅力。40・50代のデイリーコーデにちょうどいい、頼れるトップスを厳選しました。

カジュアルなのに上品さが漂うフリーストップス

【ユニクロ】「ソフトニットフリースVネックT」\1,990（税込）

公式サイトによると、表は「ソフトなフリース生地」、裏は「なめらかで肌ざわりのよいジャージー素材」の、リラクシーなトップス。セーターのように見えるリブデザインで、カジュアルに見えにくいのがポイントです。首元はすっきり見えが狙える浅めのVネック。一枚でもレイヤードでも着まわせそう。

さっと羽織って暖かさと抜け感をプラス

【ユニクロ】「ボアフリースリラックスカーディガン」\2,990（税込・セール価格）

ゆったりとしたシルエットの、ボアフリースカーディガン。程よいボリューム感がありながら丈が長すぎず、重たく見えにくいのがポイントです。公式サイトによると「きれいめにも着こなしやすい素材感とデザイン」で、大人コーデにもマッチ。「暖かく、やわらかく、軽い」ので、着心地もよさそうです。ノーカラーなので、アウターの下にも忍ばせやすい。

