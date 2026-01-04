元TOKIOの松岡昌宏（48）が4日放送のNACK5「松岡昌宏の彩り埼先端」（日曜前7・00）に出演。実は30歳を超えるまで食べなかった国民食を明かす場面があった。

崎陽軒の見学に行ったというリスナーからのメッセージを受け、松岡は「これびっくりするかもしれないですけど、僕、シューマイというものも、ギョーザというものもあんまり得意ではなかったんですね」と告白。「自分は20（代）後半までひき肉というのがあんまり得意じゃなかったんで、初めて出た『食わず嫌い王』はハンバーグだったんです。シューマイを食べるようになったのはやっぱ30（歳）超えてからです。それもやっぱり間違いなく崎陽軒です。（崎陽軒の）シウマイ弁当が好きになったからです。これは今でも食べます」と明かした。

「最近は、もちろん崎陽軒も食べる、シウマイ弁当も食べるんだけど、家の近所に売っているちょっとお気に入りのシューマイが最近出てきて。それを買って、晩酌のあてにすることもあります」とした。

さらに「最近だと、東京駅、八重洲地下街に、崎陽軒のイートインスペース（横濱崎陽軒 シウマイBAR）がある。そこで、時間がある時は、生ビールとシウマイ3個とタケノコ煮。シウマイ弁当の中にタケノコ煮っていうのが入ってるんですね。そのタケノコ煮が大好物なんですよ」と松岡。「でも、あれは酒のあてには最高だけど、やっぱあれがあるとご飯食べたくなっちゃうんだよね。でも、まあまあ満足しますよ。シウマイ3つとビール1杯とタケノコ煮で。2杯かな、ビール。やっぱそこらへんがワクワクするんですよ」と声を弾ませた。

「子供の頃、ギョーザも食べない、シューマイも食べない、“じゃあ、あなたは何が一番好きだったの？子供の頃”って言われたら、春巻きでした。春巻き大好物小僧でしたね。“春巻き！”“春巻き！”ってずっと言ってたもん。“春巻き食べたい！”って」と懐かしんだ。