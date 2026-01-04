MLB公式の2026年ナ・リーグ個人タイトル予想が物議

MLB公式X（旧ツイッター）は3日（日本時間4日）、今年のナ・リーグ個人タイトルの予想を早くも発表した。ドジャースの山本由伸投手をサイ・ヤング賞としたが、MVP予想は少し意表を突いた内容となっており、早くもファンの間で「なぜ？」「無責任と言っていい」と議論が起きている。

ナ・リーグMVPは2024年と2025年はドジャースの大谷翔平投手が受賞していた。だが、MLB公式は今年のMVP予想として、大谷ではなく歴代最高額の15年総額7億6500万ドル（約1199億円）の契約を誇るメッツのフアン・ソト外野手を選出した。2025年は新天地で好不調の波が激しく批判も浴びたが、最終的には打率.263、43本塁打、105打点にリーグ最多の38盗塁をマークした。

ソトと山本以外には新人王にJJ・ウェザーホルト内野手（カージナルス）、最優秀救援賞にメイソン・ミラー投手（パドレス）、最優秀監督賞はドン・ケリー監督（パイレーツ）を挙げた。また、ア・リーグでもMVPには王道のアーロン・ジャッジ外野手（ヤンキース）ではなくフリオ・ロドリゲス外野手（マリナーズ）を挙げていた。

この予想は、早速SNSで議論を呼ぶことに。「オオタニよりソト？」「聞いてくれ。確かに俺もオオタニに飽き飽きしているが……彼はMVPを獲得する」「ドジャースファンはお気に召さないだろうね」「その炎上商法には乗らない」「オオタニがドジャースの選手で健康であれば、他選手が獲得することは今後何年もノーチャンスだ」「オオタニは引退した？」「メッツファンとしてMVPオオタニは今後4年安泰だと言っておく」「大谷翔平がシーズンを通して二刀流を貫くとMVPが取れないルールでもあるのか？」「重罪だ」など不満の声が噴出している。（Full-Count編集部）