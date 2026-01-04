元ロッテ監督・井口資仁氏が小学生に伝授したゴロ捕球の極意

ゴロ捕球には大きな「4つのポイント」がある。東京都西東京市の岩倉高グラウンドで12月14日に行われた「GRAFARE（グラファーレ）ジュニア野球教室」に、ダイエーやMLBで活躍した井口資仁氏（元ロッテ監督）、日本ハムや阪神で活躍した今成亮太氏らが参加。二塁手部門のゴールデン・グラブ賞に3度輝いた井口氏は24チーム241人の小学生に、内野手のゴロ捕球で意識すべき動きを説明した。

まず最初に、簡単に捕ることを考える。井口氏の「どのバウンドが一番捕りやすいですか？」との質問に、すかさず小学生たちから「ショートバウンド」の答え。「そうです。それと、上から落ちてくる打球」と返し、「一番難しいのはハーフバウンド。バットとボールが当たる瞬間をしっかり見て、ショートバウンドで捕るように意識しましょう」と語りかけた。

グラブに収まりやすいショートバウンドで捕るには、足さばきが鍵となる。今成氏が「守備で意識したのは硬くならないこと。ダンスを踊るように、足のステップで体を動かしていく」と説明すると、井口氏も「ダンスするように軽やかに足を動かすのは凄く大事です」と同調した。

軽いステップで打球に入る必要があるが、「入り方を考えすぎたり、急いで投げようという意識が強いと、結果的に難しいバウンドで捕ってしまいがちです」と指摘。「6、7割の感覚でいいから、どういうバウンドで来るのか想像しながら、いいバウンドに合わせて足を動かして入っていくことが大事」と実演を交えながら説明した。

重要な4つのポイント――ショートバウンド、ダンス、捕球直前、頭を突っ込まない

心がけたいのが、捕球体勢に早く入りすぎないこと。「打球が来る前に早く構え過ぎてしまうと、手が固まってしまいます」。動きがぎこちなくならないように、「捕る直前まで両手はブラブラさせておいていい。なるべく球の近くまで足を運んで、捕る瞬間にグラブを出すようにしてほしい」と助言した。

うまく捕球できたら、最後は送球だ。「捕ったら軸足にしっかり体重を乗せてステップします」。いい送球につなげるステップの際、気をつけるポイントは「頭が突っ込まないようにすること」。捕球直前の体勢も重要になる。

さらに「一生懸命に捕りにいこうとすると、頭が下がりがちになります」と指摘。頭が下がるとバランスが崩れ、「2歩も3歩もステップしないと、いい体勢に戻れなくなる」という。つまり、送球が遅れてしまうのだ。

ゴロ捕球で井口氏がポイントに挙げたのはショートバウンドでの捕球、ダンスするような軽やかなステップ、グラブを出すのは捕球直前、捕球の瞬間に頭を突っ込まない――の4点。スムーズにクリアできれば、守備が上達するはずである。（尾辻剛 / Go Otsuji）