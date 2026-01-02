5位の山縣秀は堅実な守備を武器に84試合に出場

日本ハムは2025年、シーズン終盤までソフトバンクと熾烈な首位争いを繰り広げながらリーグ優勝に届かず、2年連続2位に終わった。“あと一歩”を埋めるために新戦力の台頭が必要となるが、2024年にドラフトで指名した支配下6選手はどんなルーキーイヤーを過ごしたのか、振り返ってみる。

1位の柴田獅子投手（福岡大大濠高）は大きな希望となった。“二刀流”として、2軍では投手として11試合（8先発）で防御率1.25、野手として51試合で打率.186ながら2本塁打、21打点をマークした。夏場以降は1軍で投手として4試合に登板（3先発）して防御率2.92、1ホールド。2026年は1軍で投打ともにプレーする姿が見られるかもしれない。

198センチの長身を誇る2位の藤田琉生投手（東海大相模高）は、2軍で13試合に登板、4位の清水大暉投手（前橋商）は同7試合に登板と“高卒組”は経験を積んだ。一方で即戦力と期待された3位の浅利太門投手（明治大）は1軍登板なし。2軍でも18登板で防御率6.02と苦しいプロ1年目となった。

5位の山縣秀内野手（早稲田大）は84試合で打率.232、3本塁打、11打点と1軍の貴重な戦力になった。堅実な守備はもちろん、難敵モイネロ（ソフトバンク）から2打席連続本塁打を放つなどパンチ力も発揮した。6位の山城航太郎投手（法政大）は1軍昇格を果たせず、2軍で7試合に登板して防御率3.38だった。（Full-Count編集部）