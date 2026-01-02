インフォニア（東京都港区）が運営するユーザー参加型のランキングサイト「みんなのランキング」。同サイトでは、「スナック菓子」人気ランキングを投票で募っています。2025年12月15日時点で集まった4474票でのランキングを紹介します。

【画像】意外な「お菓子」もランクイン？ TOP10を全部見る！

2位は「コンソメ」味

3位は「堅あげポテト うすしお味」（カルビー）でした。回答者からは「普通のポテトチップスが簡単に割れるのに対してしっかりかまないと割れないように作ってあるのが、食べていて楽しさを感じるいい点となっています」「ポテト類のお菓子の中で一番です。パリッとした食感が最高」「ザクザクしていてとてもおいしいです」といった声が寄せられていました。

2位には「ポテトチップス コンソメパンチ」（カルビー）がランクイン。「ふんだんに掛かったコンソメパウダーが、いつまでも飽きることなくおいしいです」「パリパリでコンソメの味がしっかりなので食べ応えがあります」「これを嫌いな人はいないでしょう！」などのコメントが見られました。

そして、1位は「じゃがりこ サラダ」（カルビー）でした。「小さいときから大好きで、遠足のおやつにも必ず選んでいました」「安くておいしい。ほんとにこれ1個で満足しちゃうんですよね」「友達と遊ぶときや、みんなでシェアするときに、とてもおすすめです！」などの回答が集まっていました。