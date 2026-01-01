「全日本実業団駅伝」（１日、群馬県庁発着＝７区間１００キロ）

ＧＭＯインターネットグループが創部１０年目、７年連続７度目の出場でニューイヤー駅伝悲願の初優勝を飾った。４時間４４分００秒の大会新記録。２０年旭化成の４時間４６分０７秒を大幅に更新した。

大会記録だけではなく、異常ともいえる高速化が際だった大会となった。各区間で昨年までの区間記録を上回った選手は計１７人。２区は区間１位の吉田響（サンベルクス）、同２位の今江勇人（ＧＭＯ）、同３位の平林清澄（ロジスティード）の３人が従来の記録を上回った。３区では区間１位の篠原倖太朗（富士通）１人、４区はダパッシュ・ラファエル（ＪＲ東日本）１人だったが、５区は区間１位の太田蒼生（ＧＭＯ）を筆頭に７人が従来記録を上回った。６区は区間１位の嶋津雄大のみ。最終７区は区間１位の並木寧音（ＳＵＢＡＲＵ）を筆頭に４人が上回った。

大会の風物詩でもある風が穏やかだった点もあるが、高校駅伝などでも従来記録の更新が相次いでおり、高速化の波が続いている。

ＳＮＳでは「これ箱根はどうなっちゃんだ」、「高速化えぐいわ」、「明日の箱根もすごそうな予感」との声が上がっていた。