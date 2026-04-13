誰もが興味を持つような話をしているわけではないのになぜか会話が弾む人がいる一方で、話題はあるのに途中で途切れてしまう人も。その差は、話の内容ではなく“つなぎ方”にあります。“質問で終わって”会話を止めない「どんな仕事なんですか？」と質問して、答えを聞いて終わっていませんか？これでは一問一答になり、会話が広がりません。会話が自然と弾む女性は、答えに対して「それって忙しそうですね」などと感想を一言返し