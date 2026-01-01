インスタグラムで発表

昨年限りでファイターズガールを卒業した原藤由衣さんが1日、自身のインスタグラムを更新し、歌手活動の再開を報告した。ファンからは「おお凄い！」「楽しみにしてます！」と多くのコメントが寄せられ話題となっている。

原藤さんは2024年にファイターズガールに加入し、2年間活動。加入前の高専時代には「THEカラオケ バトル」（テレビ東京系）に出演して優勝。ファイターズガール加入後もイベントで歌声を披露することもあった。

卒業が発表された際には「看護師だった頃の自分には想像もでえきないような景色を沢山見せていただきました。夢みたいで宝物のような2年間でした。ありがとうございました」などとコメントしていた。

インスタグラムで原藤さんは、「今年1年間は2年間お休みしていた歌活動に専念させていただきます！ やりたいことに一極集中できるのは今しかない、そう思ってこの決断をしました！ ライブに足を運んでくださっていた方も、まだ聞いたことない方も、ぜひこの機会に私の歌を聞きにきてください」と綴った。

ファンからは「待ってました！ おめでとうございます。楽しみにしてます！」「新年1番のニュースです！ 是非とも関東で！」「めっちゃ嬉しいです、待ってました」「やった！ 生で聴いたことなかったから聴いてみたかった」などと、エールが多く寄せられている。（Full-Count編集部）