川崎大師は、JR川崎駅から東に3km近く離れた場所にある。初詣シーズンには川崎駅前から直行バスが運転されているが、基本的なアクセスは京急大師線だ。京急川崎駅から3つめ、約5分の川崎大師駅で降りて参道を歩けば、川崎大師にたどり着く。

この京急大師線、終点まで全部で7駅、わずか4.5kmという短い支線だ。一方で、日中も10分間隔で走っているように需要は大きく、沿線には川崎大師以外にも工場や競馬場、マンションなどが並んでいる。

さらにもうひとつ。1899年に大師電気鉄道として開業したときは、関東では初めての電車運転だった。それがそのまま京急のネットワークの原点になった。短い支線であっても、歴史に刻んだ足跡はなかなか大きいものなのだ。

そんな京急大師線、1899年の開業時の終点は川崎大師駅（当時は大師駅）だった。しかし、いまは川崎大師駅から少し先まで線路は続く。京急大師線の終着駅は、小島新田駅である。



京急大師線“ナゾの終着駅”「小島新田」には何がある？ 撮影＝鼠入昌史

ナゾの終着駅「小島新田」には何がある？

京急川崎駅から大師線に乗って10分ばかりの小島新田駅。大師線はひとつ手前の大師橋駅付近で産業道路をアンダーパスするために地下を走る。地上に再び顔を出してすぐに、終点の小島新田駅に到着するというあんばいだ。

島式ホーム1面2線、小さくシンプルな終着駅だが、駅舎は2024年にリニューアルしたばかり。ホームの先端からコンパクトで真新しい駅舎へと続いている。

駅舎を抜けた先には…

小さな駅舎の改札を抜けた先にはこれまた小さな駅前広場。その奥にはセブンイレブンの看板が見える。

セブンイレブンといっても店を構えているわけではなく、駅の売店のような設えだ。

もともとは小島新田駅の売店で、それが看板をセブンイレブンにかけ替えた、といったところなのだろう。

そして、この売店の脇には階段があった。登ってゆくと、そこはいつくしま跨線橋。

跨線橋の上から見下ろすと、眼下には川崎貨物駅が広がっていた。

工業地帯まで行ってみる

広大な貨物ヤードに無数の線路、ときおり貨物列車が行ったり来たり。そのまま跨線橋を渡ると、工業地帯に続いてゆく。

跨線橋のたもとにはどちらかというと小さな町工場。その奥を南北に走る大通り沿いにはドデカい工場がいくつも並んでいるようだ。

走っているクルマもトラックなどの大型車両が目立つ。貨物駅と工場地帯はどこもセットのようなものだ。

貨物列車と工場の煙突と、その中を走るトラックたち。実にこの光景は、京浜工業地帯である。

歩道があるから歩く分には問題はないけれど、歩行者なんてひとりもいない。

だから横断歩道では、右折を待つクルマのドライバーから変な目で見られている気がする……というのはさすがに自意識過剰だろう。

労働者たちが集まるプチ歓楽街へ

ともあれ、これだけ工場がたくさん並んでいるということは、働く人もそれだけたくさんいるということだ。

そしてその最寄り駅が、小島新田駅だ。この川崎大師駅よりも少し先の終着駅の役割は、海沿いの工業地帯で働く人たちの通勤の駅でもある。

だから、ということなのだろうか。小島新田駅の近くには何軒かの酒場が看板を出している。大学生が集まるようなそれでもないし、カップルがデートに使うような店でもない。仕事帰りの労働者たちがちょっと一杯引っかけて、今日の膿を落として明日の活力を得るような、そういう酒場だ。

訪れたのが昼間だったから酒場も暖簾を出していなかったし、小島新田駅にもひとけはなかったが、夕暮れ時にはきっと賑わうのだろう。

馴染みの店で、見知った顔と。真新しくなった駅舎とはやや不釣り合いな、昭和の駅前風景がまだ小島新田駅には残っているようだ。

ちなみに、京急大師線の沿線には他にも工場がいくつかあるし、競馬場や競輪場といった庶民の娯楽場も用意されている。武骨で、ときに殺伐とした工業都市という川崎のイメージは、こういうところから形作られてきたのかもしれない。

といっても、いまの小島新田駅はそれほど“工場地帯の最寄り駅”一辺倒という駅でもない。

工場以外には何があるのか

いつくしま跨線橋を渡らずに駅の近くを歩くと、そこにはありふれた住宅街が広がっている。大きな病院もあるし、大きなマンションもある。

北側には首都高川崎線とつながる川崎縦貫道路が大師線と同じように東西に通り、東京湾アクアラインや羽田空港に通じている。

川崎縦貫道路の向こうはまた住宅地で、さらにその北に流れているのは都県境でもある多摩川だ。

多摩川の河口近くには多摩川スカイブリッジが架かり、キングスカイフロントという再開発エリアもある。

小島新田駅は、工業地帯と住宅地の境目にあり、工業都市とベッドタウンという川崎のふたつの顔を支えている終着駅なのである。

最初の延伸は“失敗”していた？

小島新田駅が開業したのは、1944年のことだ。京急大師線が開業したのは1899年だから、それから45年経ってようやく延伸したということになる。

ただし、延伸そのものは違う形でそれ以前に一度実現している。1925年に大師駅から南にカーブして現在の産業道路と同じルートを辿って最後は京急鶴見〜国道間にあった総持寺駅までを結んでいた。京急の直営ではなく、系列の海岸電気軌道という会社による路線だった。

ただ、海岸電気軌道による延伸はあまりお客に恵まれなかったようだ。この時期は京浜工業地帯の開発がはじまったばかりの時期で、沿線は田園地帯が大半だった。通勤輸送の需要も小さく、経営には苦しんだ。結局、鶴見臨港鉄道への譲渡を経て1937年に廃止されてしまった。

そんな蹉跌を踏まえての、二度目の延伸が1944年だったのだ。

戦争が求めた延伸

そのときはすでに状況は一変していた。時は太平洋戦争の真っ只中。京浜工業地帯はまるごと軍需工場となり、戦争遂行のために増産体制に入る。

それまでの働き手だった若い男性は軒並み戦地に送られ、女性や学生も工場にかり出された。そんな彼らの通勤手段として、大師線の延伸が求められたのである。

路面電車を走らせていた時期も

大師線は最終的に小島新田駅からさらに延びて南に走り、塩浜・入江崎・桜本という駅も開業している。小島新田駅はいまよりも東側、工業地帯の入口付近に駅を置いた。

小島新田駅からは、工業地帯を南北に走る大通りの路面電車。塩浜駅は夜光交差点、入江崎駅は池上町交差点、桜本駅は川崎臨港警察署前交差点付近にあったという。その痕跡は、いまではまったく残っていない。

戦争が終わると、猫の手も借りたいという状況は解消された。それでも工業地帯は工業地帯のままだ。だから延伸した大師線もそのまま走り続けた。

1951年には、塩浜〜桜本間に川崎市電が乗り入れるようになり、この区間は大師線から切り離されて川崎市電の一部になった。そして1964年に川崎貨物駅の建設がはじまると、ちょうどその予定地を跨いでいた大師線の小島新田〜塩浜間（と川崎市電）が廃止になる。

小島新田駅も貨物駅西側に移り、現在の京急大師線の形が整ったのである。

小島新田と呼ばれるワケ

その間も臨海部の工業地帯としての発展は続き、小島新田駅もそうした町への玄関口という位置づけが固まったというわけだ。駅の近くの酒場群は、この川崎臨港部の歴史の生き証人、といったところだろうか。

小島新田駅の名の由来は、江戸時代に小島六郎左衛門らが海を埋め立てて新田を開発したことにあるという。当時から新田地帯は「小島新田」と呼ばれていた。

川崎貨物駅の場所には競馬場もあるなど、鶴見沖合とは違って沖合の工業化もやや遅く、長く牧歌的な風景が残っていたようだ。

だから、1944年の延伸時、この地域が生まれた当時からの呼び名に合わせた小島新田駅と名付けられたのだろう。つまり、この駅の一帯がかつては海沿いの農村だったことを伝える駅の名なのである。

工業都市とベッドタウン。その歴史の移り変わりの狭間に佇む、京急大師線の終着駅。

この駅が、工業都市になるよりはるか昔のこの一帯の有り様を伝える名を名乗っているとは。なかなか味わい深い、終着駅である。

撮影＝鼠入昌史

（鼠入 昌史）