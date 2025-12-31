¥É¥é1¤¬11Ç¯¤Ö¤ê²÷µó¤â¡ÄÌÀ°ÅÊÌ¤ì¤¿¥ë¡¼¥¡¼¤Î1Ç¯¡¡ºÇ²¼°Ì¥í¥Ã¥Æ¤Ë¸«¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡ÈÃû¤·¡É
1°Ì¤ÎÀ¾Àî»Ë¾Ì¤Ï¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥°¤ÎºÇÍ¥½¨¿·¿Í¾Þ¤ò¼õ¾Þ
¡¡¥í¥Ã¥Æ¤Ï2025Ç¯¡¢8Ç¯¤Ö¤ê¤ËºÇ²¼°Ì¤Ç¥·¡¼¥º¥ó¤ò½ª¤¨¤¿¡£°ìÊý¡¢2024Ç¯¤Ë¥É¥é¥Õ¥È¤Ç»ØÌ¾¤·¤¿»ÙÇÛ²¼6Áª¼ê¤Ï¡¢Á´°÷1·³¤ÎÉñÂæ¤ò·Ð¸³¤¹¤ë¤Ê¤É¼ý³Ï¤â¤¢¤Ã¤¿¡£¥ë¡¼¥¡¼¤¿¤Á¤Î1Ç¯¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¡£
¡¡1°Ì¤ÎÀ¾Àî»Ë¾Ì³°Ìî¼ê¡ÊÀÄ³ØÂç¡Ë¤Ï2014Ç¯¤ÎÀÐÀîÊâÅê¼ê°ÊÍè¡¢Ìî¼ê¤Ç¤Ï1997Ç¯¤Î¾®ºäÀ¿»á°ÊÍè¤È¤Ê¤ëºÇÍ¥½¨¿·¿Í¾Þ¤ËÁª¤Ð¤ì¤¿¡£³«Ëë1·³¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼¤¹¤ë¤â2·³Íî¤Á¤ò·Ð¸³¡£¤·¤«¤·ºÆ¾º³Ê¸å¤ËÂÇ·â¤¬¸þ¾å¤·¡¢ºÇ½ªÅª¤Ë¤ÏÂÇÎ¨.281¡¢3ËÜÎÝÂÇ¡¢37ÂÇÅÀ¡¢¥Á¡¼¥àºÇÂ¿¤Î117°ÂÂÇ¤Þ¤Ç¿ô»ú¤ò¾å¤²¤¿¡£2026Ç¯¤Ï¼ó°ÌÂÇ¼Ô¤äºÇÂ¿°ÂÂÇ¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤òÁè¤¦³èÌö¤Ë´üÂÔ¤·¤¿¤¤¡£
¡¡2°Ì¤ÎµÜºêÎµÀ®ÆâÌî¼ê¡Ê¥ä¥Þ¥Ï¡Ë¤Ï39»î¹ç¤ÇÂÇÎ¨.194¤È¶ì¤·¤¤¥×¥í1Ç¯ÌÜ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£3°Ì¤Î°ìÛêÎÏ¿¿Åê¼ê¡ÊÅìÍÎÂç¡Ë¡¢4°Ì¤Îºä°æÎËÅê¼ê¡Ê´ØÅìÂè°ì¡Ë¤Ï1·³¤Ç1»î¹ç¤Î¤ß¤ÎÅÐÈÄ¡£¤½¤ì¤¾¤ì¡È·Ð¸³ÃÍ¡É¤òÀÑ¤à·Á¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡5°Ì¤Î×¢ÃÓ¹¯»ÖÏºÅê¼ê¡ÊÅì³¤Âç¶å½£¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹¡Ë¤ÏËÉ¸æÎ¨4.87¤È¶ì¤·¤à¤â18»î¹ç¤ËÅÐÈÄ¤·¡¢¼êÇö¤ÊÃæ·Ñ¤®¿Ø¤Ë¸÷¤ò»Ø¤¹³èÌö¤ò¤·¤¿¡£6°Ì¤ÎÎ©¾¾Í³±§ÆâÌî¼ê¡ÊÆüËÜÀ¸Ì¿¡Ë¤Ï4»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤¹¤ë¤â¥×¥í½é°ÂÂÇ¤Ï2026Ç¯¤Ë¤ªÍÂ¤±¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¡ÊFull-CountÊÔ½¸Éô¡Ë