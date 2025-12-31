º®ÆÙ¤È¤·¤¿Áè¤¤¡ÄÉÔÆ°¤Ï2¿Í¤À¤±¤«¡¡µ¯ÇúºÞ¤Ï20Ç¯ÌÜ¤ÎºäËÜÍ¦¿Í¡Äµð¿Í¤Î¥¹¥¿¥á¥óÍ½ÁÛ
¼çË¤¤Î²¬ËÜÏÂ¿¿¤¬¥á¥¸¥ã¡¼Ä©Àï¤Ø¡ÄÂå¤ï¤ë4ÈÖ¤Ï¥¥ã¥Ù¥Ã¥¸¤«
¡¡ºÇÂç¤Î·üÇ°¤ò¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¾è¤ê±Û¤¨¤Æ¤¤¤¯¤Î¤«¡½¡½¡£µð¿Í¡¦°¤Éô¿µÇ·½õ´ÆÆÄ¤Ï¡È¼çË¤ÉÔºß¡É¤Ç3Ç¯·ÀÌó¤Î3Ç¯ÌÜ¤ò·Þ¤¨¤ë¡£2026Ç¯¥·¡¼¥º¥ó¤Î¥¹¥¿¥á¥ó¤òÍ½ÁÛ¤¹¤ë¡£
¡¡¤Ê¤ó¤È¤¤¤Ã¤Æ¤â¥á¥¸¥ã¡¼°ÜÀÒ¤¬Ç»¸ü¤Ê²¬ËÜÏÂ¿¿¤ËÂå¤ï¤ë4ÈÖÃµ¤·¤¬Âç¤¤ÊÁèÅÀ¤È¤Ê¤ë¡£2025Ç¯¥·¡¼¥º¥ó¤Ï²ø²æ¤Î±Æ¶Á¤Ç69»î¹ç¤Î½Ð¾ì¤Ë¤È¤É¤Þ¤ë¤â¡¢3ÅÙ¤ÎËÜÎÝÂÇ²¦¡¢ÄÌ»»248ËÜÎÝÂÇ¤ÎÀ¸¤¨È´¤ÂçË¤¤ÎÎ®½Ð¤¬ÄË¤¤¤Î¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¡£
¡¡¸½¾õ¤Ç¤Ïºòµ¨¥Á¡¼¥à¥È¥Ã¥×¤Î17ËÜÎÝÂÇ¤òÊü¤Ã¤¿¥È¥ì¥¤¡¦¥¥ã¥Ù¥Ã¥¸¤ËÍê¤é¤¶¤ë¤òÆÀ¤Ê¤¤¡£¤µ¤é¤ËÁ°¸å¤òÇ¤¤µ¤ì¤ëÂÇ¼Ô¤âÇº¤ß¤É¤³¤í¤À¡£2025Ç¯¤Ï3ÈÖ¤Ç66»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¤¿µÈÀî¾°µ±¤Ï²ø²æ¤Î±Æ¶Á¤Ç³«Ëë¤ÏÉÔÆ©ÌÀ¡£¡Ö3ÈÖ¡¦Í··â¡×¤ÇÆ±Ç¯¥ê¡¼¥°2°Ì¤ÎÂÇÎ¨.301¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤¿Àô¸ýÍ§ÂÁ¡£5ÈÖ¤Ï¿·³°¹ñ¿Í¤Î²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¤¬¡¢°ìÈ¯¤Î¤¢¤ë¥ê¥Á¥ã¡¼¥É¤òÇÛÃÖ¤¹¤ë¡£
¡¡Ç¯Ëö¤Ë³ÍÆÀ¤¬È¯É½¤È¤Ê¤Ã¤¿¥Ü¥Ó¡¼¡¦¥À¥ë¥Ù¥Ã¥¯¤Ï°ìÎÝ¤¬Ç»¸ü¡£»°ÎÝ¤Ë¤Ï¥ê¥Á¥ã¡¼¥É¤ÈÌÂ¤¦¤¬¡¢¥Á¡¼¥à¤ò»Ù¤¨¤ëÂ¸ºß¤È¤·¤ÆºäËÜÍ¦¿Í¤ò¿ä¤¹¡£¤³¤³2Ç¯¤ÏÂÇÎ¨.238¡¢Æ±.208¤ÈÊªÂ¤ê¤Ê¤¤À®ÀÓ¤Ë½ª¤ï¤ë¤â¡¢¥×¥í20Ç¯ÌÜ¤È¤Ê¤ëÀáÌÜ¤Ë¡ÈÉü³è¡É¤ò´üÂÔ¡£Áê¼ê¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤ØÍ¿¤¨¤ë½Å°µ¤ä¡¢µå¾ì¤ÎÊ·°Ïµ¤¤ò°ìÊÑ¤µ¤»¤ëÂ¸ºß´¶¤ÏºäËÜ¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÉð´ï¤Ç¤â¤¢¤ë¡£
¡¡1ÈÖ¤Ë¤ÏÆüËÜ¥Ï¥à¤«¤éFA¤Ç³ÍÆÀ¤·¤¿¾¾ËÜ¹ä¡¢2ÈÖ¤Ï2025Ç¯¥·¡¼¥º¥ó¤Î²Æ¾ì°Ê¹ß¤Ë¥Á¡¼¥à¤Ø¤Î¹×¸¥¤¬¸÷¤Ã¤¿Ãæ»³ÎéÅÔ¤ËÇ¤¤»¤ë¡£Êá¼ê¤ÏÂç¤¤¯Çº¤à¤È¤³¤í¤À¤¬¡¢¼ÂÀÓ½½Ê¬¤Î¹ÃÈåÂóÌé¤è¤ê¤â¡¢Æ±Ç¯¸åÈ¾¤Ç¤ÎÀª¤¤¤¬ÌÜÎ©¤Ã¤¿´ßÅÄ¹ÔÎÑ¤òÁªÂò¡£87»î¹ç¤Î½Ð¾ì¤ÇÂÇÎ¨.293¡¢8ËÜÎÝÂÇ¡¢39ÂÇÅÀ¤Î¡ÈÂÇ¤Æ¤ëÊá¼ê¡É¤ÏÂç¤¤ÊÌ¥ÎÏ¤À¡£
¡¡8ÈÖ¤Ï¾®µ»¤âÅðÎÝ¤â¤Ç¤¤ëÌçÏÆÀ¿¤È¤·¤¿¡£¥¹¥¿¥á¥ó³ÎÄê¤ÏÀô¸ý¤È¥¥ã¥Ù¥Ã¥¸¤Î¤ß¤È¤¤¤Ã¤Æ¤â¤è¤¤¾õ¶·¤Ç¡¢ÂÇÀþÁ´ÂÎ¤ÎÇ÷ÎÏÉÔÂ¤ÏÈÝ¤á¤Ê¤¤¤¬¡¢2025Ç¯¤Î¥Á¡¼¥àÂÇÎ¨.250¡¢1198°ÂÂÇ¤Ï¤È¤â¤Ë¥ê¡¼¥°¥È¥Ã¥×¡£¾¡¤Á·ÑÅê¤ÏÈ×ÀÐ¤À¤±¤Ë¡¢¤·¤Ã¤«¤ê·Ò¤¤¤ÇÃå¼Â¤ËÆÀÅÀ¤òÀÑ¤ß½Å¤Í¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡£¡ÊFull-CountÊÔ½¸Éô¡Ë