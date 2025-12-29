移籍3年目の郡司裕也は2年連続2桁本塁打、来季から背番号「3」に

新庄剛志監督の続投4年目。昨季は大躍進を遂げ、大きな期待がかかっていた日本ハムは、83勝57敗3分、勝率.593と2年連続の2位で2025シーズンを終えた。本記事では日本ハム野手陣の2025シーズンを振り返っていく。チーム打率.248（リーグ3位）、得点数548（2位）は昨季（打率.245、得点数532）とほぼ同じ成績に。一方で、本塁打数は昨季の111を上回るリーグ最多の129をマーク。一発での得点で、ファンも大いに盛り上がる試合が数多くあった。

打撃で大きな活躍を見せたのは郡司裕也捕手。111試合に出場し、打率.297、10本塁打、42打点をマークした。印象的なのは、3本のサヨナラ打。4月11日の西武戦でサヨナラ弾を放つと、5月21日のソフトバンク戦、5月31日のロッテ戦でも一振りでチームをサヨナラ勝利に導いた。また、2年連続2桁本塁打も記録。移籍3年目も安定した打撃で打線をけん引した。背番号が「3」に変わる来季の活躍にも期待がかかる。

来日2年目のフランミル・レイエス外野手は、132試合に出場。打率.277、32本塁打、90打点の好成績を残し、本塁打と打点の2冠王に輝いた。球団では、2020年以来の30本塁打超え。助っ人選手としてチームに貢献した。「2025 パーソル CS パ」ファイナルステージでは、4本塁打6打点をマーク。10月18日の第4戦では、2本塁打を含む4打数3安打4打点と、大きな存在感を放った。11月10日に契約合意。来季も主砲として打線をけん引できるか。

清宮幸太郎内野手は、チーム最多、キャリアハイの138試合に出場。3年ぶりに規定打席に到達した。また、昨季までを大きく上回る143安打65打点と、いずれもリーグ2位の成績をマーク。昨季同様、夏場で特に存在感を放ち、7月は9試合連続安打を放つなど、月間打率.301の好成績をマーク。「マイナビオールスターゲーム 2025」の第2戦では、3打数2安打1本塁打で自身2度目のMVPを受賞した。

新人だった山縣秀が頭角…モイネロから2打席連続本塁打

昨季の二遊間は、主に水野達稀内野手、石井一成内野手、上川畑大悟内野手が出場していたが、今季は1年目・山縣秀内野手が頭角を現した。2軍で開幕を迎えたが、4月15日に初の1軍昇格を果たすと、18日のオリックス戦でプロ初安打をマーク。6月4日の阪神戦では、プロ初本塁打を放った。8月に2軍調整を行ったが、守備でチームに貢献する場面も多く、シーズンの大半を2軍で過ごした。9月9日のソフトバンク戦では、モイネロから2打席連続本塁打を放つなど、終盤でも勢いは衰えず。「2025 パーソル CS パ」ファイナルステージ第3戦でも本塁打をマーク。結果的には84試合に出場し、打率.232、3本塁打と、1年目から攻守ともに十分な力を発揮した。

石井は108試合に出場し、打率.259、6本塁打、30打点をマーク。8月には4番打者を任されることもあり、8月6日の西武戦では4打数4安打の固め打ちを披露した。FAによりチームを離れることになったが、新天地・西武での活躍にも注目だ。水野はキャリアハイの出塁率.317をマークするなど、100試合で打率.247、7本塁打39打点。奈良間大己内野手は主に守備固めとして途中出場が多かったものの、86試合で打率.220、1本塁打、3打点の成績を残した。来季はどのような二遊間争いが繰り広げられるか。

昨季ブレークした田宮裕涼捕手も安定した活躍を見せた。開幕戦でスタメンマスクを被ると、その後も1軍で出場。6月15日の広島戦では、10回に自身初のサヨナラ本塁打を放ち、最大7点差あった試合をひっくり返すなど、攻守でチームに貢献した。万波中正外野手は、3年連続規定打席に到達。127試合で打率は.229に終わったものの、リーグ4位の20本塁打を記録した。矢澤宏太外野手は今季は野手に専念。キャリアハイの86試合に出場し、打率.247、1本塁打、18打点をマーク。チーム2位の11盗塁と、足でも存在感を示した。

2年連続リーグ2位と健闘した新庄剛志監督は、来季で監督就任5年目を迎える。今季の勢いをさらに上回り、悲願のリーグ優勝なるか。数々のドラマを生み出す日本ハムに、来季も注目だ。（「パ・リーグ インサイト」薗田陽和） （記事提供：パ・リーグ インサイト）