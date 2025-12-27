帰国中のダルビッシュが「なか卯」での食事を報告

パドレスのダルビッシュ有投手が27日、自身のX（旧ツイッター）を更新した。帰国後に訪れた意外な場所を紹介しており、ファンも「店員想定外超えてるやろーな」などと驚いている。

ダルビッシュは美味しそうな親子丼、生卵、黒ウーロン茶の写真を投稿。さらに「近年は子供達も小さく、大家族なので帰国のハードルが高かったですがだいぶ落ち着いてきたので久しぶりに家族で日本に帰ってきました。朝は息子2人を連れてなか卯へ」と報告した。

続けて「出てくるのはやすぎ、美味しすぎて感動しました」と涙を流す顔の絵文字をつけ、「短い期間ですがしっかり楽しみます！」と綴っていた。パドレスとは6年1億800万ドル（約169億円）の大型契約で、2025年の年俸は2000万ドル（約31億3000万円）だったスター選手が、リーズナブルな価格でファミリー層やサラリーマンから支持を得ている「なか卯」に行ったことにファンも驚きを隠せない。

ファンはSNS上で「なか卯にダルさん現れたらビビる」「店員さんはさぞかし驚かれたでしょう」「親子丼、生卵、黒烏龍茶がダルビッシュセットか」「なか卯にダルがいるの見たら気絶するわ」「店員さんビビる案件」「なか卯に降臨とか……最高過ぎます」「なか卯に行くのか……」と反応。まさかの“組み合わせ”にコメントが相次いでいた。（Full-Count編集部）