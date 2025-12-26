漫然とした不安や夢を抱えていても、人生は変わりません。人生の後半こそ、行動の「羅針盤」が必要だといいます。そんなときに役立つのが大谷翔平選手も活用したことで話題になったマンダラチャートですが、難しくて挫折した人もいるのでは？松村剛志さん、松山将三郎さん、菅野ゆかりさん著『やりたいことを全部やる！ 50歳からのマンダラチャート』（青春出版社）から、挫折しない「人生100年計画」3×3の9マス思考法のコツを紹介します。

「いつか」を「今」に変える！ 「人生計画」のすすめ

「ホノルルマラソンを走ってみたい」

「字幕なしで海外ドラマを観られるようになりたい」

「田舎暮らしをしたい」

「世界一周旅行をしたい」

こんな夢や目標を抱いてはいるものの、「時間がないから」「お金がないから」と、つい先延ばしにしていませんか。特に、50歳を過ぎている人は、もう年齢的に難しいとあきらめかけているかもしれません。

でも、今からでも「やりたいことを全部やる人生」に変えていくことはできます。

それをかなえてくれるのが、「マンダラチャート」を使った「人生計画」です。

マンダラチャートは、大リーグの大谷翔平選手が高校時代に書いた目標達成シートのもとになったもので、大谷選手の活躍とともに脚光を浴びるようになりました。もともとはビジネスパーソンのために開発されたフレームワークでしたが、そこから自身の未来を設計する「人生100年計画」のメソッドが生まれ、今では定期的にセミナーも開催されるようになっています。

