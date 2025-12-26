お外で飼い主さんとボール遊びを楽しんでいたわんこ。しかし、帰る時間になり、飼い主さんに「おしまい」と告げられると……？わかりやすく絶望する様子がInstagramに投稿されると、瞬く間に166万回以上も再生され、「絶望感すごいw」「悲しみが溢れて来ますね」「切ない顔もかわいすぎますね」といった声が寄せられました。

【動画：ボール遊びを楽しむ犬→帰る時間なので『おしまい』と告げると…わかりやす過ぎる『絶望』】

ボール遊び終了のお知らせ

Instagramアカウント「ビーグル ほたて（@hotate._.beagle）」さまでは、ビーグル犬の「ほたて」くんの日常の様子や飼い主さんとのやりとりが更新されています。

この日は遊ぶことが大好きなほたてくんとお外に行き、ボール遊びを楽しんでいたという飼い主さん。しかし、残念なことに時間は過ぎていき、あっという間に帰宅のチャイムが……。

実は飼い主さん、ほたてくんのために突然ボール遊びを終わらせることはせず、最後の一投の前に「これでおしまいだよ」と伝えているのだそう。この日もその言葉を伝えて、ラスト一投したのだそうですが……。

いざ「おしまいやねん」と飼い主さんから告げられると、「そんなぁ……」と声が聞こえてきそうなほど悲しそうな表情で飼い主さんを見つめ返すほたてくん。さらにもう一度、「おしまいやねん」と告げられると、しっぽがヒュ～ッと下がってしまいました。

あまりにも切なそうな表情が愛おしい！

その後も「おしまい」「な、おしまい」と優しくほたてくんに告げる飼い主さん。しかし、ほたてくんはボールを離そうとはせず、絶望顔のままボール遊び終了の合図を受け入れられていない様子。

どんどん瞳がしょぼしょぼと小さくなっていき、次第に瞬きの回数も増えていくほたてくん。さまざまな部分から悲しさと切なさが伝わってきます……。

「おしまい」という言葉も帰りのチャイムが鳴っていることも、おそらく理解している賢いほたてくん。しかし、頭ではわかっていても、感情が追いつかず、なかなかボールをお片付けできないほたてくんなのでした！

わかりやすく絶望するお顔が話題に

ボール遊び終了の合図にわかりやすく絶望するほたてくんの表情は、Instagramに投稿されると多くの反響が寄せられました。

コメント欄には「絶望感っぱないw」「悲しみが溢れて来ますね」「切ない顔もかわいすぎますね」「ガーンって音がしそうなw」といった声が殺到しています。

感情豊かで賢いほたてくんの様子は、Instagramアカウント「ビーグル ほたて」さまで見ることができます。可愛らしくお利口さんなほたてくんの日常をぜひ覗いてみてくださいね！

