「大学受験」は10代における最大のイベントです。残念な側面でもありますが、いい大学にいけば、なりたい職業になれる確率は上がり、将来の選択肢は増えるのが現在の日本です。それほどまでに大学受験の持つインパクトは大きくなっています。そんな難しい時代でも「自分らしい大学進学」をするために書籍：『17歳のときに知りたかった受験のこと、人生のこと。』が発売中です。本書は、きれいごとを抜きにして、「大学受験とはどういうものなのか」「人生とはどういうものなのか」を考えることができる受験の決定版です。本記事では発刊を記念して著者である、びーやま氏への特別インタビューをお届けします。

お悩み相談

「自称進学校に通っています。先生から国公立大学をめちゃくちゃ勧められるんですが、私立大学ってそんなにダメなんですか？」※1

日本に深く根付く「国公立大学信仰」

――今回の悩みは進路指導のリアルという感じがものすごくします。びーやまさんはこのことについてどう思われますか？

びーやま氏（以下：びーやま）：相談者の気持ちはめちゃくちゃわかります。僕の高校も茨城の田舎にある自称進学校だったので、まったく同じでした。「最高の進学先は茨城大学だ！」みたいな。

もちろん、茨城大学がいい大学なのは知っていますが、人それぞれいきたい大学は違いますよね。

ましてや、第一志望は国公立大学から選びなさいみたいなのは本当に間違っていると思います。今回のお悩みに対しての答えですが、先生のことはリスペクトしつつも、国公立私立関係なく、好きな大学を目指しましょう。そうじゃないと大学を目指す意味がないです。

――国公立大学のなかから第一志望を選ばせるって、結構とんでもない気がしますね。

びーやま：びっくりしますよね。でも僕がまさにそうでした。「偏差値的には北海道にあるこの公立大学にいけるね」みたいな。北海道なんてなんの縁もないのにですよ？

今の時代はここまで露骨なことは減ってきていると思いますが、それでもインタビューを行うと、「地元の国公立大学に行けっていう空気は強かったです」って答える学生は多いですからね。

