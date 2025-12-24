男性の複数台携帯電話を母親の車や自宅で発見…母子4人死亡の母親名義マンションから27歳男性遺体　2人は交際関係か　

22日夜、東京･練馬区のマンションで、27歳の会社員･中窪新太郎さんの遺体が発見された事件。遺体には10カ所以上の刺し傷や切り傷があり、警視庁は殺人事件と断定し捜査している。

中窪さんの遺体が発見されるきっかけとなったのが、先週、西東京市の住宅で、母親と息子3人が亡くなった事件だ。この母親の車などから、中窪さんの携帯電話が見つかったことが分かった。

2つの事件に、どのような関連があるのか。

自宅で36歳の母親と息子3人が死亡

12月19日、東京･西東京市の自宅で36歳の母親と息子3人が死亡した事件。

広瀬修一キャスター：

家の前には自転車があります。子供用の小さな自転車もあります。

帰宅した夫が鍵を開けようとしたところ、「玄関にチェーンが掛かっていて、中から物音がする」などと110番通報したことで事件が発覚した。

（Q.事件後の夫の様子）

家族を知る人：

家族4人亡くしちゃったんで、かなり辛いみたいで落ち込んだ顔されてたので、声も沈んでました。

現場には、血の付いた包丁や斧があった。

車から母親名義のマンション契約書…部屋から男性の遺体

警視庁が無理心中を図ったとみて捜査を進める中で、事件は意外な展開を見せる。

広瀬修一キャスター：

自宅に止められていたという車の中からは、母親名義のマンションの契約書が見つかったということです。

自宅とは別に、母親が自分名義で契約していたマンションの部屋があることが発覚したのだ。

母親が借りていたマンションは、自宅から約5.5km離れた練馬区内にあった。

広瀬修一キャスター：

警察がマンションを捜索したところ、亡くなった母親の知人がマンションの一室から遺体で見つかりました。

このマンションの部屋から遺体で見つかったのが、27歳の会社員･中窪新太郎さん。

遺体が発見されたのは、寝室にあるクローゼットだった。

扉の四隅は養生テープで目張りされ、その中にもたれかかるような姿勢で発見された中窪さんは、腹や背中、太ももなど10数カ所に刺し傷があり、警視庁は殺人事件と断定した。

クローゼットの目張りについて、元埼玉県警捜査一課の佐々木成三さんは、次のように指摘する。

元埼玉県警捜査一課・佐々木成三さん：

目張りをしているという意味は何なのかというと、過去の捜査経験だと、臭いを防ぐために目張りをしていたということも十分考えられる。何度も出入りしている人物というのが疑わしいというようには感じる。

マンションは2025年3月下旬に契約していて、中窪さんと母親は“交際関係にあった”とみられる。

2人の様子について、同じフロアの住民は「今年の夏にうちの嫁さんが、部屋から2人で出てくる後ろ姿を見た。女性の方は赤毛（赤い髪色）の感じの若そうな方だと（聞いた）。『一緒に住んでるんだろうな』という話を2人でしていた」と話す。

同じフロアの住民によると、部屋にあるクローゼットは、「人が入れるほどの奥行きがある」という。

中窪さんが遺体で見つかったマンションの住人：

（クローゼットに人は）入り込めますね。中は（高さ）2mくらいあって、奥行きがやはり1mくらいの、横幅が1.5mくらい。間取りは1DKで(家賃)11万円くらい。

発見当時は下着姿…寝込み襲われた可能性

その後の捜査関係者への取材で、発見当時の中窪さんは長袖のシャツに下着姿で、ベッドには血痕が残っていたことが分かり、寝込みを襲われた可能性があるという。

なぜ中窪さんは、母親名義のマンションの室内で遺体となって発見されるに至ったのか。

遺体で発見される8日前の12月14日、中窪さんはマンションに出入りする姿が防犯カメラで確認されていて、この時以降に殺害されたとみられる。

また、16日には中窪さんの仕事用の携帯電話から、会社の上司に対し「体調不良で休む」といった内容のメッセージが送られていたことも分かった。

一方で、この仕事用の電話を含む、中窪さんが所有する複数台の携帯電話が、母親の自宅や車両から発見されたという。

交際関係とみられていた母親と中窪さんの事件の関連は…。警視庁は2つの事件の経緯について調べている。

（「イット！」 12月24日放送より）