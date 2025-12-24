Ê¡»ã»ÜÀß¤Ë¥±ー¥Â£¤ë¡¡¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¡ÚÆÁÅç¡Û
12·î24Æü¤Ï¡¢¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥¤¥Ö¤Ç¤¹¡£
»Í¹ñÊüÁ÷¤Ç¤Ï¡¢2025Ç¯¤â¸©Æâ¤Î»ùÆ¸Ê¡»ã»ÜÀß¤Ê¤É¤Ë¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥±ー¥¤òÂ£¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥±ー¥¤Î¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤Ï¡¢»Í¹ñÊüÁ÷¤¬»ÜÀß¤Î»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ë¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤â¤é¤ª¤¦¤È¡¢ËèÇ¯¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
24Æü¤Ï¡¢¸©Æâ¤ÎÍÎ²Û»ÒÅ¹¤Ê¤É¤Çºî¤é¤ì¤¿¥±ー¥160¸Ä¤ò¡¢28¤Î»ÜÀß¤ËÂ£¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
Â£¤é¤ì¤¿¥±ー¥¤Ï¡¢»ÜÀß¤Ç»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ë¤Õ¤ë¤Þ¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£
¡Ö¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥Ñー¥Æ¥£ー¤ò¤·¤Þ¤¹¤Î¤Ç¤Á¤ç¤¦¤ÉÎÉ¤¤¡¢¥±ー¥¤ò¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤·¤Æ¤É¤¦¤â¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×
¡Ö¤¤¤Ä¤â³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡Ö¤ª¤ä¤Ä¤Î»þ´Ö¤Ë¡¢¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥½¥ó¥°¤òÎ®¤·¤Ê¤¬¤é³Ú¤·¤¯¿©¤Ù¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡Ö¡ÊÈ¢¤ò¡Ë³«¤±¤¿½Ö´Ö¤Î´é¤È¤¤¤¦¤«¡¢¾Ð´é¤¬¤Ñ¤¡ー¤Ã¤È¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¤È¤Æ¤â¤¦¤ì¤·¤½¤¦¤Ë³§¤ÇÊ¬¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡Ö¥Æ¥£ー¥Ñー¥Æ¥£ー¤ß¤¿¤¤¤Ê´¶¤¸¤Ç¡¢¥±ー¥¤ò°Ï¤ó¤Ç¥¤¥Ö¤ÎÆü¤ò³Ú¤·¤ß¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×