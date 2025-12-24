¸©Æâ320¤Î¾®Ãæ³Ø¹»¤Ç2³Ø´ü¤Î½ª¶È¼°¡¡ÂçÊ¬»Ô¡¦ÉñÄá¾®¤Ç¤Ï50¼þÇ¯¤ÎÀáÌÜ¡¢25Æü¤«¤éÅßµÙ¤ß
ÂçÊ¬¸©Æâ¤Û¤È¤ó¤É¤Î¾®Ãæ³Ø¹»¤Ç24Æü¡¢2³Ø´ü¤Î½ª¶È¼°¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢25Æü¤«¤éÅßµÙ¤ß¤¬¥¹¥¿ー¥È¤·¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¤¦¤Á¡¢ÁÏÎ©50¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿ÂçÊ¬»Ô¤ÎÉñÄá¾®³Ø¹»¤Ç¤ÏÁ´¹»»ùÆ¸189¿Í¤¬½ÐÀÊ¤·¡¢2³Ø´ü¤Î½ª¶È¼°¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¼°¤Ç¤Ï¹¾·¨±ÑÌÀ¹»Ä¹¤¬¡ÖÅßµÙ¤ß¤Ï»ö¸Î¤Ê¤É¤Ëµ¤¤ò¤Ä¤±¤Æ3³Ø´ü¤Î»Ï¶È¼°¤Ç²ñ¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ»ùÆ¸¤ÎÂåÉ½¤¬2³Ø´ü¤Ë´èÄ¥¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢3³Ø´ü¤ÎÌÜÉ¸¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ê»ùÆ¸¡Ë¡Ö»»¿ô¤ò´èÄ¥¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¡Ö¹ñ¸ì¤Ç´Á»ú¤ò½¬¤Ã¤¿¤³¤È¡×¡ÖÅßµÙ¤ß¤Ï¡¢¤Ð¤¢¤Ð¤Î²È¤Ë¹Ô¤¯¡×¡Ö²ÈÂ²Î¹¹Ô¤Ë¹Ô¤¯¡×¡Ö3³Ø´ü¤Ïº£¤Þ¤Ç½ÐÍè¤Ê¤«¤Ã¤¿ÊÙ¶¯¤ò´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¡×
¸©¶µ°Ñ¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢24Æü¡¢¸©Æâ¤Ç¤Ï¾®Ãæ³Ø¹»¤¢¤ï¤»¤Æ320¹»¤Ç½ª¶È¼°¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£