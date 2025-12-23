2Ç¯Ï¢Â³ºÇ²¼°Ì¤Ç¤â¡Ö¤¤¤¤ÁªÂò¡×¡¡Â¼¾å½¡Î´¤ÎW¥½¥Ã¥¯¥¹Æþ¤ê¡¢OB°æ¸ý»á¤¬ÃÇ¸À¤¹¤ëÍýÍ³
¥Û¥ï¥¤¥È¥½¥Ã¥¯¥¹¤Ç4¿ÍÌÜ¤ÎÆüËÜ¿ÍÁª¼ê¤¬ÃÂÀ¸
¡¡¥Û¥ï¥¤¥È¥½¥Ã¥¯¥¹¤ËÆþÃÄ¤·¤¿Â¼¾å½¡Î´ÆâÌî¼ê¤¬22Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö23Æü¡Ë¡¢ËÜµòÃÏ¥ì¡¼¥È¡¦¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¤ÇÆþÃÄ²ñ¸«¤ËÎ×¤ó¤À¡£ÇØÈÖ¹æ¡Ö5¡×¤¬¤Ä¤¤¤¿½Ä¼Ê¤Î¥æ¥Ë¥Û¡¼¥à¤ò¿È¤Ë¤Þ¤È¤¦ÆüËÜ¿Í¥¹¥é¥Ã¥¬¡¼¤ÎÃÂÀ¸¤ò¡ÖËÜÅö¤Ë´ò¤·¤¤¡×¤È´î¤Ö¤Î¤¬¡¢µåÃÄOB¤Ç¤â¤¢¤ë°æ¸ý»ñ¿Î»á¤À¡£2005Ç¯¡¢°ÜÀÒ1Ç¯ÌÜ¤ÇÀµÆóÎÝ¼ê¤È¤·¤ÆÀ¤³¦°ì¤Ë¹×¸¥¤·¤¿°æ¸ý»á¤Ï¡¢Â¼¾å¤È¥Û¥ï¥¤¥È¥½¥Ã¥¯¥¹¤È¤ÎÅ¬À¤ò¤É¤¦È½ÃÇ¤¹¤ë¤Î¤«¡£
¡¡¥ä¥¯¥ë¥È¤«¤é¥Ý¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¥·¥¹¥Æ¥à¤òÄÌ¤·¤ÆÊÆ°ÜÀÒ¤òÌÜ»Ø¤·¤¿Â¼¾å¡£¤½¤Î°ÜÀÒÀè¤Ë¤ÏÍÍ¡¹¤ÊµåÃÄÌ¾¤¬µó¤¬¤ê¡¢Ä¹´üÂç·¿·ÀÌó¤âÍ½ÁÛ¤µ¤ì¤¿¤¬¡¢¸ò¾Ä´ü¸Â¥®¥ê¥®¥ê¤ËÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¥Û¥ï¥¤¥È¥½¥Ã¥¯¥¹¤È¤Î2Ç¯3400Ëü¥É¥ë¡ÊÌó52²¯7000Ëü±ß¡Ë¤È¤¤¤¦·ÀÌó¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¥Û¥ï¥¤¥È¥½¥Ã¥¯¥¹¤È¸À¤¨¤Ð¡¢º£µ¨¤Þ¤Ç¥ä¥¯¥ë¥È¤òÎ¨¤¤¤¿¹âÄÅ¿Ã¸ã»á¤«¤é»Ï¤Þ¤ê¡¢°æ¸ý»á¡¢Ê¡Î±¹§²ð»á¤ÈÆüËÜ¿Í3¿Í¤¬½êÂ°¡£»±²¼¥Þ¥¤¥Ê¡¼¤Ç¤ÏÌîÌÐ±ÑÍº»á¤¬¥×¥ì¡¼¤·¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ë¡£2005Ç¯¤«¤é2007Ç¯7·î¤Ë¥È¥ì¡¼¥É°ÜÀÒ¤¹¤ë¤Þ¤Ç¡¢¥Û¥ï¥¤¥È¥½¥Ã¥¯¥¹¤Ç¼çÎÏ¤È¤·¤ÆÀï¤Ã¤¿°æ¸ý»á¤Ï¡ÖÂ¼¾åÁª¼ê¤Ï¤¤¤¤ÁªÂò¤ò¤·¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÀâÌÀ¤¹¤ë¡£
¡Ö²¿¤è¤ê¤â¤Þ¤º¡¢ËÜµòÃÏ¤¬¡È¥Ò¥Ã¥¿¡¼¥º¥Ñ¡¼¥¯¡É¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ëÂÇ¼Ô¤ËÍÍø¤Êµå¾ì¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¡£Ä¹ÂÇ¤¬½Ð¤ä¤¹¤¤¾ì½ê¤Ê¤Î¤Ç¡¢Â¼¾åÁª¼ê¤Ç¤¢¤ì¤ÐÈ¿ÂÐÊý¸þ¤Ø¤ÎËÜÎÝÂÇ¤âÂ¿¤¯ÂÇ¤Æ¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢¥·¥«¥´¤ÏÈó¾ï¤Ë½»¤ß¤ä¤¹¤¤³¹¡£ÆüËÜ¿Í¤ÎÊý¡¹¤âÂ¿¤¯½»¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢¥Õ¥¡¥ó¤â²¹¤«¤¤À¼±ç¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢¥Á¡¼¥à¤¬°ã¤¦¤È¤Ï¸À¤¨¡¢Æ±¤¸¥·¥«¥´¤ËµòÅÀ¤òÃÖ¤¯¥«¥Ö¥¹¤Ë¤Ïº£±Ê¾ºÂÀÅê¼ê¤äÎëÌÚÀ¿ÌéÁª¼ê¤â¤¤¤Þ¤¹¤«¤é¡£Æ±¤¸³¹¤Ë¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤À¤±¤Ç¤â¿´¶¯¤¤¤Ï¤º¤Ç¤¹¤è¡×
OB¤¬¸ì¤ëÄãÌÂµåÃÄ²ÃÆþ¤ÎÍøÅÀ¡ÖÂ¼¾åÁª¼ê¤Ë¤Ï¤¤¤¤´Ä¶¡×
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢¹Âç¤ÊËÌÊÆÂçÎ¦¤ÎÃæ¤Ç¤âÃæÀ¾Éô¤Î¥·¥«¥´¤òµòÅÀ¤È¤¹¤ë¥á¥ê¥Ã¥È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤âÀâ¤¯¡£
¡ÖÁÛÁü°Ê¾å¤ËÁª¼ê¤ÎÉéÃ´¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤¬°ÜÆ°¤Ç¤¹¡£ÃæÃÏ¶è¤Î¾ì¹ç¡¢Æ±ÃÏ¶è¥Á¡¼¥à¤¬Èæ³ÓÅª¶á¾ì¤Ë¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢°ÜÆ°µ÷Î¥¤ä°ÜÆ°»þ´Ö¤¬Ã»¤¯¤ÆºÑ¤à¤·¡¢À¾³¤´ß¡¢Åì³¤´ß¤Ë±óÀ¬¤¹¤ë¾ì¹ç¤Ç¤â¡¢»þº¹¤â´Þ¤á¤ÆÂ¾ÃÏ¶è¤ËÈæ¤Ù¤ë¤ÈÉéÃ´¤Ï·Ú¤¤¡£¥·¡¼¥º¥ó¤òÄÌ¤·¤Æ¹Í¤¨¤ë¤È¡¢¤³¤³¤¬·Ú¸º¤µ¤ì¤ë°ÕÌ£¤ÏÂç¤¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¥Û¥ï¥¤¥È¥½¥Ã¥¯¥¹¤È¸À¤¨¤Ð¡¢2021Ç¯¤Ë¥¢¡¦¥ê¡¼¥°ÃæÃÏ¶è¤òÀ©¤·¤Æ°ÊÍè¡¢¥Á¡¼¥à¤ÏÄãÌÂ¡£º£µ¨¤Ï60¾¡102ÇÔ¤Ç½ª¤¨¡¢3¥·¡¼¥º¥óÏ¢Â³¤Ç100ÇÔ¤È¤¤¤¦ÉÔÌ¾ÍÀ¤ÊµÏ¿¤ò»Ä¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£°ìÊý¤Ç¡¢¥É¥é¥Õ¥È¤ä¥È¥ì¡¼¥É¤òÄÌ¤¸¤Æ½¸¤Þ¤Ã¤¿¼ã¼êÍË¾Áª¼ê¤âÂ¿¤¤¡£
¡Ö¤Þ¤µ¤Ë¡Ø¤³¤ì¤«¤é¡Ù¤Î¥Á¡¼¥à¡£¤À¤«¤é¤³¤½¡¢Â¼¾åÁª¼ê¤ÏÀ©Ìó¤¬¾¯¤Ê¤¤¾õ¶·¤Ç¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¼«Ê¬¤Î¥×¥ì¡¼¤Ë¸þ¤¹ç¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£À®½Ï¤·¤¿¶¯¹ë¥Á¡¼¥à¤À¤ÈÍ¥¾¡¤ä¾¡Íø¤¬É¬¿Ü¤È¤Ê¤ë¤Î¤Ç¡¢¤É¤¦¤·¤Æ¤âÀ©Ìó¤¬¤«¤«¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤±¤ì¤É¡¢¥Û¥ï¥¤¥È¥½¥Ã¥¯¥¹¤ÏºÆ·úÃæ¤Î¥Á¡¼¥à¡£¤â¤Á¤í¤ó¾¡Íø¤òÌÜ»Ø¤¹¤³¤È¤¬ÂçÁ°Äó¤Ç¤¹¤¬¡¢Áª¼ê¤Î°éÀ®¤âÆ±»þ¿Ê¹Ô¤¹¤ë¾õ¶·¤Ç¤¹¤«¤é¡¢¿·¤·¤¤´Ä¶¤Ø¤Î¥¢¥¸¥ã¥¹¥È¤¬µá¤á¤é¤ì¤ëÂ¼¾åÁª¼ê¤Ë¤Ï¤¤¤¤´Ä¶¤È¸À¤¨¤Þ¤¹¤è¤Í¡×
¡¡¥Á¡¼¥àºÆ·ú¤ÎÃæ¿´¿ÍÊª¤Ç¤â¤¢¤ë¥¯¥ê¥¹¡¦¥²¥Ã¥ÄGM¤È¥¦¥£¥ë¡¦¥Ù¥Ê¥Ö¥ë´ÆÆÄ¤Ï¡¢°æ¸ý»á¤È±ï¤Î¿¼¤¤¿ÍÊª¤Ç¤â¤¢¤ë¡£¥²¥Ã¥ÄGM¤Ï2005Ç¯¥É¥é¥Õ¥È¤Ç¥Û¥ï¥¤¥È¥½¥Ã¥¯¥¹Æþ¤ê¤·¤¿ÆóÎÝ¼ê¤Ç¡¢°æ¸ý»á¤Î°ÜÀÒ¸å¤ËÆóÎÝ¤ò°ú¤·Ñ¤¤¤À¡£¥Ù¥Ê¥Ö¥ë´ÆÆÄ¤È¤Ï2008Ç¯¤Ë¥Ñ¥É¥ì¥¹¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¤¿ºÝ¡¢¥Á¡¼¥à¥á¡¼¥È¤À¤Ã¤¿¡£¤³¤¦¤·¤¿ÉÔ»×µÄ¤Ê¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤â´Þ¤á¡¢OB¤Î1¿Í¤È¤·¤Æ¡Ö¤Þ¤¿¡¢ÆüËÜ¿ÍÁª¼ê¤¬¤¢¤Î½Ä¼Ê¤òÃå¤ë»Ñ¤¬¸«¤é¤ì¤ë¤Î¤Ï´ò¤·¤¤¤·¡¢³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¤è¤Í¡×¤ÈÀ¼¤òÃÆ¤Þ¤»¤ë¡£
¡Öº£¤Ï¼å¤¤¥Á¡¼¥à¤Î¥ì¥Ã¥Æ¥ë¤òÅ½¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¤é¡¢Â¼¾åÁª¼ê¤ò¤¤Ã¤«¤±¤ËÆüËÜ¤Ç¤â¤Ã¤È¥Û¥ï¥¤¥È¥½¥Ã¥¯¥¹¤Î¥¥ã¥Ã¥×¤òÈï¤ë»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤¬Áý¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë¤È¤¤¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×
¡¡ÆüËÜ¿ÍÁª¼ê¤È¤Ï±ï¤Î¿¼¤¤¥·¥«¥´¤Ç¡¢Â¼¾å¤¬ÌöÆ°¤¹¤ë»Ñ¤ò´üÂÔ¤·¤¿¤¤¡£¡Êº´Æ£Ä¾»Ò / Naoko Sato¡Ë