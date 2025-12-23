長坂秀樹さんが推奨…球速アップや怪我予防に繋がる“足指歩き”

投球動作を整えて球速アップなどパフォーマンスを向上させるうえで、意外な“盲点”になっているのが「足指の動かし方」だ。神奈川県藤沢市で野球塾「Perfect Pitch and Swing」を運営する長坂秀樹さんは「ピッチングに入る前の準備段階として、地面を掴むことを大事にしたい。掴むには足の指が動かないといけない」と指摘。効果的なドリルを紹介している。

現代の子どもたちは、足指の機能が低下している傾向にある。昔は裸足で歩いたり遊んだりすることも日常茶飯事だったが、現在は裸足で動くことはほとんどなくなった。長坂さんは「今は便利なスパイクとか、靴でもグリップがついているものもあるので、足の指をあまり使うことがありません」と口にする。

足指の機能が低下すると、成長に伴って不調を招くことも。「トレーニングをしていくと、中学生くらいになってくると、足の裏が痛くなる子が多い。偏平足とかもあったりするので、（足の）アーチをしっかり作ることは大事」と強調する。

そのためのトレーニングの一つとして「指歩き」を推奨している。やり方は簡単で、足指を開閉させながら前に進んでいく。注意点は両足を同時に動かさないこと。片足ずつ動かすことで足裏の筋肉や、地面を掴む感覚が分かってくるという。

効果的に行うポイントは、指の動きを意識すること。「しっかり開いて掴む。指でちょこちょこ歩いていく。グーの方が動きやすいと思うんですけど、しっかりパーで開いていくことを意識してください」とアドバイスする。

この地味な練習は投球時の地面からの反発力を高め、体の連動性を向上させる。足指の機能を高めることで踏み込みも安定し、怪我予防にも繋がるため、ウオーミングアップや日常生活の中で取り入れていきたい。（First-Pitch編集部）